自由開講》「天盾」表現差 中共外售軍事科技無實戰能力

衛重華

沙烏地阿拉伯向中國採購的「天盾」雷射防空系統，原本是為了應對接連不斷的無人機襲擊，尤其保護其關鍵油田與愛國者飛彈陣地。但根據國外報導，該系統在沙漠實地測試中表現不如預期，不但無法穩定追蹤目標，還面臨沙塵、高溫與地形限制等諸多技術瓶頸。儘管在理想條件下曾有不錯的表現，實戰中卻明顯力不從心，顯示所謂高科技武器並非萬靈丹。

沙國向中國採購雷射防空系統「天盾」（SkyShield），表現不如預期。（圖取自CETC）

中國的「天盾」系統號稱結合雷達偵測、光學追蹤、電子干擾與雷射攔截，具備分層防禦能力，然而這種複合式技術架構在高溫與塵土環境下容易崩潰。沙漠中的沙塵不僅磨損光學感測器，也削弱雷射的打擊威力，甚至冷卻系統本身都成了瓶頸，許多能量用於維持機體運作，反而無法專注於攻擊目標。報導更指出，要完成一次有效的雷射擊落，可能需要長達30分鐘的持續照射，對於快速來襲的無人機幾乎毫無實際應用價值。

部署速度慢也是天盾系統的另一大硬傷。從卡車貨櫃模式轉換成作戰狀態所需時間過長，極大削弱其反應速度。在沙烏地廣大但地形多變的地區，要尋找符合要求的長距離平坦地形也非易事。這使得天盾系統更像是一種展示用科技，而非能承受真實戰爭考驗的防禦力量。

沙國地廣且地形多變，還有沙塵、高溫與地形限制等諸多技術瓶頸。圖為美軍2021年於沙國境內，射擊一枚拖式飛彈。（美軍DVIDS網站）

面對這些問題，沙國已向中國方面要求技術改進，但就目前所見，雷射武器在實戰中仍停留於「概念驗證」與「技術演示」階段，遠未成為成熟武器。目前，電子干擾仍被認為是沙國最實用的對無人機防禦手段。

（作者為軍人）

