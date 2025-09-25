自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「天盾」表現差 中共外售軍事科技無實戰能力

2025/09/25 12:30

◎ 衛重華

沙烏地阿拉伯向中國採購的「天盾」雷射防空系統，原本是為了應對接連不斷的無人機襲擊，尤其保護其關鍵油田與愛國者飛彈陣地。但根據國外報導，該系統在沙漠實地測試中表現不如預期，不但無法穩定追蹤目標，還面臨沙塵、高溫與地形限制等諸多技術瓶頸。儘管在理想條件下曾有不錯的表現，實戰中卻明顯力不從心，顯示所謂高科技武器並非萬靈丹。

沙國向中國採購雷射防空系統「天盾」（SkyShield），表現不如預期。（圖取自CETC）沙國向中國採購雷射防空系統「天盾」（SkyShield），表現不如預期。（圖取自CETC）

中國的「天盾」系統號稱結合雷達偵測、光學追蹤、電子干擾與雷射攔截，具備分層防禦能力，然而這種複合式技術架構在高溫與塵土環境下容易崩潰。沙漠中的沙塵不僅磨損光學感測器，也削弱雷射的打擊威力，甚至冷卻系統本身都成了瓶頸，許多能量用於維持機體運作，反而無法專注於攻擊目標。報導更指出，要完成一次有效的雷射擊落，可能需要長達30分鐘的持續照射，對於快速來襲的無人機幾乎毫無實際應用價值。

部署速度慢也是天盾系統的另一大硬傷。從卡車貨櫃模式轉換成作戰狀態所需時間過長，極大削弱其反應速度。在沙烏地廣大但地形多變的地區，要尋找符合要求的長距離平坦地形也非易事。這使得天盾系統更像是一種展示用科技，而非能承受真實戰爭考驗的防禦力量。

沙國地廣且地形多變，還有沙塵、高溫與地形限制等諸多技術瓶頸。圖為美軍2021年於沙國境內，射擊一枚拖式飛彈。（美軍DVIDS網站）沙國地廣且地形多變，還有沙塵、高溫與地形限制等諸多技術瓶頸。圖為美軍2021年於沙國境內，射擊一枚拖式飛彈。（美軍DVIDS網站）

面對這些問題，沙國已向中國方面要求技術改進，但就目前所見，雷射武器在實戰中仍停留於「概念驗證」與「技術演示」階段，遠未成為成熟武器。目前，電子干擾仍被認為是沙國最實用的對無人機防禦手段。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書