矢板明夫觀點》曾提「台灣地位未定論」日外交官遭馬打壓辭官

矢板明夫

矢板明夫

2025/09/19 10:30

◎ 矢板明夫

這幾天美國政府提出的「台灣地位未定論」在台灣引起了熱議。中國的習近平政權以「台灣是中國一部分」為理由，正在虎視眈眈地企圖武力侵犯台灣，在這個時候，以美國為首的國際社會主張「台灣地位未定」，無疑對台灣有好處。讓中國的武力犯台師出無名，同時也為台灣爭取更大的國際空間。

16年前曾經有一位日本的外交官，在台灣曾提「台灣地位未定論」。但卻也因此遭馬政府打壓。圖為齋藤正樹大使 （圖左） 與馬英九。（取自貼文）16年前曾經有一位日本的外交官，在台灣曾提「台灣地位未定論」。但卻也因此遭馬政府打壓。圖為齋藤正樹大使 （圖左） 與馬英九。（取自貼文）

不禁讓人想起，16年前曾經有一位日本的外交官，在台灣做過同樣的主張。但是遭到了當時馬英九政權的嚴厲打壓，被迫辭官。這位日本的外交官，是2008年到台北赴任的日本駐台灣代表（大使）齋藤正樹。

16年前齋藤正樹致詞闡述 符日方立場

藤於2009年5月1日在國立中正大學戰略暨國際關係學會年會上致詞說「日本已在《舊金山和約》的第二條放棄對台灣的所有權利、權利名義與請求權，因此，有關台灣的法定地位，沒有獨自認定的立場」。

藤這種說法，是符合日本政府立場的。日本首相池田勇人，1964年2月29日曾經在國會答辯中講過同樣意思的話。日本敗戰以後，雖然放棄了台灣，但從來沒有說過要把台灣交還給中華民國。蔣介石的國民黨政府是代表盟軍來接收台灣的。

齋藤只是在演講中闡述了這樣一個事實。但是，他的發言立刻遭到了在場的國民黨人士的抗議。馬英九政府的外交部次長夏立言也召見齋藤要求說明，並對齋藤發表的言論表示遺憾及嚴正抗議。

因為台灣方面態度強硬，這件事演變成了日本和台灣之間的外交事件。馬政府在齋藤發言之後，開始以冷淡對待的方式作為一種處罰，以致他無法展開日本與台灣的工作，不得不在幾個月後辭職回國。

馬強硬變成日台外交事件 齋藤黯然下台

日本的駐台大使任期一般是三年到五年。齋藤僅做了不到一年半。斎藤是一位優秀的外交官，年輕時就曾來台灣任職，非常喜歡台灣。來台灣當大使之前，當過駐柬埔寨大使和駐紐西蘭大使。他離開台灣時才60多歲。但由於這次風波，藤再也沒有被日本政府重用，三年以後抑鬱而終。雖然很多台派人士支持斎藤的說法，但可惜這種聲音，在當時的台灣並不是主流。

今天，AIT和美國國務院再次提到「台灣地位未定論」，國民黨也一樣反彈。圖為AIT 。（資料照）今天，AIT和美國國務院再次提到「台灣地位未定論」，國民黨也一樣反彈。圖為AIT 。（資料照）

今天，AIT和美國國務院再次提到「台灣地位未定論」，國民黨也一樣反彈。但「台灣地位未定論」的說法，已經漸漸被台灣社會和世界主要國家接受了。

懷念齋藤大使。

#矢板明夫
（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

