自由開講》公務員退休金修法 應讓年輕人看到未來

2025/09/23 10:00

◎黃瑞培

隨著立委大罷免案落幕，「停砍年金」議案復燃，國民黨團擬把《公務人員退休資遣撫卹法》修正案列為新會期的優先法案，停止持續下調所得替代率。銓敘部報告則指出，此舉將導致退撫基金提早四至五年用罄。

國民黨團總召傅崐萁表示《公務人員退休資遣撫卹法》修正案列為新會期的優先法案。（擷取自自由時報影音畫面）國民黨團總召傅崐萁表示《公務人員退休資遣撫卹法》修正案列為新會期的優先法案。（擷取自自由時報影音畫面）

按《公務人員退休資遣撫卹法》第九十二條規定，公布施行後五年內檢討制度設計與財務永續發展，之後定期檢討。退休制度有瑕疵，過則勿憚改，修正理所當然；然除了「所得替代率」，現行「月退休金起支年齡」設計，恐更值檢討改進，且攸關國家未來！

《公務人員退休資遣撫卹法》第十七條規定，公務人員「任職滿廿五年」或「任職滿五年，年滿六十歲」，應准其自願退休。但「月退休金」制度並未同步，即使符合上述退休條件，仍須達到年齡門檻，才能領取月退休金。年金改革後，月退金起支年齡從五十歲逐步調高至六十五歲：在一一○至一一四年間退休，月退金起支年齡為五十五歲，一一五至一一九年提高為六十歲……。

但這種月退起支年齡採分階段調升五歲的設計，導致有人今年退休，可支領月退休金；若延至明年退休，儘管年資、年齡都增加，反倒不能支領月退休金的怪異現象。也因而爆發屆限前的搶退潮，甚至造就一群「能退卻不敢退（無月退休金）」的公務員。

中華民國公教軍警消聯合總會等團體918日在立法院舉行「停砍公教退休金，合理調整退休金」記者會。（資料照）中華民國公教軍警消聯合總會等團體918日在立法院舉行「停砍公教退休金，合理調整退休金」記者會。（資料照）

儘管公職收入穩定，行為卻備受束縛，當年輕人遙望六十五歲方能引退，不僅望之卻步，辭職亦毫無懸念。根據統計，公職報考人數逐年下降，從一○一年的五十一•五萬下滑到一一二年十八•六萬，降幅高達六十四%；辭職率卻攀升，尤以高學歷及三十歲以下年輕公務員為甚。公務體系新陳代謝遲滯，快速演化為享有「育孫」留職停薪的老化組織，月退休金制度恐難辭其咎。

如何消弭世代剝奪感，讓年輕公務員看得到的未來？筆者建議修正《公務人員退休資遣撫卹法》第三十一條，解除有關月退休金起支年齡的限制，凡符合退休條件者均可擇領月退休金（依年資、年齡指標數核計），讓年輕公務員享有退休生涯的選擇權。否則，一場年輕世代缺席的退休制度，所有年改努力將前功盡棄，化成泡影！

（作者為高階醫管師）

