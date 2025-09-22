晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》高鐵推「寧靜車廂」是 台灣邁向「文明社會」的表徵

2025/09/22 11:30

 ◎ 常遇秋

台灣高鐵將在9月22日起，實施「寧靜車廂」規定，日媒表示關注，國人高度期待，筆者認為這是台灣提升生活品質的開始，應該給予掌聲

9月22日起搭乘高鐵，旅客若要講電話，得到列車與列車間的玄關，不能再在車廂內講電話。（資料照）9月22日起搭乘高鐵，旅客若要講電話，得到列車與列車間的玄關，不能再在車廂內講電話。（資料照）

回顧過去搭乘高鐵的經驗，許多國人根本把高鐵當成「快速移動的聊天室」，完全不在乎其他旅客的感受，不是拿著手機高談闊論，就是一群人在高鐵座位上大聲聊天。

試問，其他搭乘高鐵的旅客，如何「安靜休息」？

如果旅客小聲提醒製造噪音的旅客，可否「說話小聲點」，還可能被旅客「白眼」，甚至怒目相斥，高喊「這是我的自由」！你能奈何？

高鐵「寧靜車廂」上路前的宣導措施。（高鐵提供）高鐵「寧靜車廂」上路前的宣導措施。（高鐵提供）

台灣重視自由，但自由的本質，是尊重他人的空間，不影響他人的權益，而非「只要我喜歡，有什麼不可以？」

高鐵旅客使用3C時轉為靜音或是戴耳機，這是基本的「國民素養」！

如果違規者，屢勸不聽，甚至可以拒載，要求自私的旅客下車，這項新規讓日本媒體感到震驚，也感到佩服，直呼比日本新幹線的規定還嚴格。

高鐵販賣推車增加「寧靜場所」標誌牌。（高鐵公司提供）高鐵販賣推車增加「寧靜場所」標誌牌。（高鐵公司提供）

高鐵「寧靜車廂」的規定，國人多數表示贊同，證明台灣人的素養，越來越高，這是「台灣人的榮譽」！

高鐵「寧靜車廂」的創舉，如同過去推動國人不可隨地丟垃圾、拒絕二手煙等規定，都是台灣邁向「文明社會」的表徵，不僅日本人讚嘆，國人也相當支持，請準時實施「寧靜車廂」的規定！

（作者為教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書