自由開講》高鐵推「寧靜車廂」是 台灣邁向「文明社會」的表徵

台灣高鐵將在9月22日起，實施「寧靜車廂」規定，日媒表示關注，國人高度期待，筆者認為這是台灣提升生活品質的開始，應該給予掌聲。

9月22日起搭乘高鐵，旅客若要講電話，得到列車與列車間的玄關，不能再在車廂內講電話。（資料照）

回顧過去搭乘高鐵的經驗，許多國人根本把高鐵當成「快速移動的聊天室」，完全不在乎其他旅客的感受，不是拿著手機高談闊論，就是一群人在高鐵座位上大聲聊天。

試問，其他搭乘高鐵的旅客，如何「安靜休息」？

如果旅客小聲提醒製造噪音的旅客，可否「說話小聲點」，還可能被旅客「白眼」，甚至怒目相斥，高喊「這是我的自由」！你能奈何？

高鐵「寧靜車廂」上路前的宣導措施。（高鐵提供）

台灣重視自由，但自由的本質，是尊重他人的空間，不影響他人的權益，而非「只要我喜歡，有什麼不可以？」

高鐵旅客使用3C時轉為靜音或是戴耳機，這是基本的「國民素養」！

如果違規者，屢勸不聽，甚至可以拒載，要求自私的旅客下車，這項新規讓日本媒體感到震驚，也感到佩服，直呼比日本新幹線的規定還嚴格。

高鐵販賣推車增加「寧靜場所」標誌牌。（高鐵公司提供）

高鐵「寧靜車廂」的規定，國人多數表示贊同，證明台灣人的素養，越來越高，這是「台灣人的榮譽」！

高鐵「寧靜車廂」的創舉，如同過去推動國人不可隨地丟垃圾、拒絕二手煙等規定，都是台灣邁向「文明社會」的表徵，不僅日本人讚嘆，國人也相當支持，請準時實施「寧靜車廂」的規定！

（作者為教育人員）

