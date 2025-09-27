自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

李忠憲的思考》邪教證明：「捐給我的錢就是我的錢」

這樣的邪教邏輯套用在柯文哲口中，就變成了「捐款就是我的錢」，聽起來甚至還帶點理直氣壯。捐款一旦進了口袋，就從公共財變成私房錢，這邏輯比變魔術還快。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/09/27 21:00

◎ 李忠憲

柯文哲昨日（0916）在北院表示： 捐給他的錢，他就是所有權人「我侵占我的錢幹嘛？」

北院16日審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案 。柯說捐給他的錢，他就是所有權人。（資料照）北院16日審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案 。柯說捐給他的錢，他就是所有權人。（資料照）

這句話聽起來荒謬，卻不是史無前例，在歷史上，許多邪教領袖都曾用類似的邏輯，把信徒的捐款、奉獻，甚至全部家產，視為自己的私有財，並且毫不覺得有問題。

語言的魔術：公共與私人的消失，在正常社會裡，捐款屬於「公共性質」，有監督機制。但邪教式的語言操作，往往會消解這種界線。當領袖說「捐給教會就是捐給我」、「我的就是你的，你的也是我的」，一切就被包裝成「自然的真理」，在這樣的話術下，侵占行為反而被描繪成「不存在的問題」。

柯文哲的說法，正好踩在這條線上。他把社會對政治捐款的質疑，轉換成「私人財產的不可侵犯」。結果就是：公共責任被抹去，只有個人權利被強調。這是一種典型的權力語言遊戲。

人民聖殿教的吉姆·瓊斯（Jim Jones）在1970年代要求信徒上繳財產，並說這些財產「早就是屬於上帝，也就是屬於我」。當信徒開始懷疑時，他一句話就能抹平所有質疑。最後，瓊斯鎮在盲目信仰下走向集體自殺的悲劇。

大衛教派（David Koresh）考雷什要求信徒「交出資產，換取靈魂救贖」，並宣稱「教主就是契約本身」，所以不存在誰佔了誰的問題，這種信念最終導致德州韋科慘案。

當政治人物借用邪教式的語言邏輯，社會就應該提高警覺。圖為柯文哲出庭如走星光大道。（資料照）當政治人物借用邪教式的語言邏輯，社會就應該提高警覺。圖為柯文哲出庭如走星光大道。（資料照）

這些邪教領袖的常見話術，往往有以下三步：

1. 抹消界線：公共＝私人，教會＝教主，捐款＝貢獻給個人。
2. 轉移責任：任何質疑都是對「信仰」、「神」或「大義」的不敬。
3. 反向合理化：既然一切都是我的，就沒有「侵占」可言。

這樣的邪教邏輯套用在柯文哲口中，就變成了「捐款就是我的錢」，聽起來甚至還帶點理直氣壯。捐款一旦進了口袋，就從公共財變成私房錢，這邏輯比變魔術還快。

當政治人物借用邪教式的語言邏輯，社會就應該提高警覺。因為這不只是「口誤」或「幽默」，而是權力對公共責任的消解。一旦公共財被視為私人財，監督就失效，責任就被抹除，剩下的只有無窮的權力任性。

這樣的說辭往往不是小玩笑，而是通往更大災難的警訊。當語言遊戲把捐款變成私產，當信徒被鼓動到失控，這已經不只是政治笑話，而是邪教預演。歷史上的邪教式大災難，往往就是從一句荒謬卻被信徒奉為真理的話開始的。

在柯美蘭表示不要再出來干擾柯文哲官司的呼籲之後，小草的反應已經失控。（資料照）在柯美蘭表示不要再出來干擾柯文哲官司的呼籲之後，小草的反應已經失控。（資料照）

在柯美蘭表示不要再出來干擾柯文哲官司的呼籲之後，小草的反應已經失控，在一切都還來得及之前，尚未有大災害，利用小草的這些政客請放手吧!

（作者為資安學者）
本文經授權轉載自李忠憲臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書