電影裡的鬼片時常會演出主角被「詛咒」後厄運纏身甚至喪命，但現實生活中，詛咒他人會犯法嗎？

近期有則新聞報導指出，一名乘客搭台鐵時被一名婦人詛咒，女子搭台鐵列車經台中新烏日站時，一名滿頭紅髮手提袋子的婦人上車，把整袋東西放在椅子上擠過來，女子請她把東西拿起來，婦女卻說：「我放這邊錯了嗎？」，這名婦人後來又詛咒她被車撞死，不得好死，對於搭火車竟碰到這樣的事情，覺得很倒楣、無奈。



詛咒他人會犯恐嚇罪嗎？



恐嚇罪規定在刑法第305條：「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」



行為人若是基於恐嚇他人的故意，以加害他人生命、身體、自由、名譽或財產等法益的方式通知對方（惡害告知），讓對方產生畏怖的感覺，而且也危及安全，就有可能構成恐嚇。



所謂的惡害告知，是指行為人做出對他人不利的意思表示。「惡害」通常需要具體、明確，讓一般人客觀上足以感覺到有威脅性，讓對方感覺不安。如果行為人的惡害告知不夠明確，就難以認定為惡害告知。



如果威脅的內容本身在現實中根本不可能實現，那就不會構成恐嚇罪。像「詛咒」這種方式，就是靠超自然力量，沒辦法用科學驗證，也不是人力所能控制的，就有可能不構成恐嚇罪。如果遇到這種情況，最多也只能用社會秩序維護法裡「影響公共安寧」來處理。

詛咒他人會成立公然侮辱罪嗎？



公然侮辱規定在刑法第309條第1項：「公然侮辱人者，處拘役或九千元以下罰金。」



公然侮辱指的是行為人於不特定或多數人得以共見、共聞之場合，以言語、文字、圖畫、動作或其他足以表達輕蔑、貶抑之方式，對特定人進行侮辱，使對方人格感情受到侵害。



至於詛咒他人會不會構成公然侮辱需要視情況而定，例如臺灣高等法院高雄分院100年度上易字第341號刑事判決就指出，「妳出去被車撞死、不得好死」等語，因使被害人感到難堪，涉及公然侮辱。



新聞中的女子只是因為制止婦人脫序的行為，卻遭到婦人詛咒，實屬倒楣，若讀者下次也遇到類似情況，建議先錄音蒐證，視情況報警。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】婦人搭火車詛咒乘客被車撞死，「詛咒」他人會犯法嗎？

