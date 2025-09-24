晴時多雲

自由開講》師資培育到文化承擔 欣見北教大設台文系

2025/09/24 09:00

◎ 黃大益

近年來，台灣高等教育的人文學科普遍面臨招生困境，部分大學系所甚至停招或併科。這樣的現象反映出台灣社會在教育選擇上的現實傾向：專業技術導向的學科相對受到重視，而人文學科則被視為「實用性不足」。然而，若從文化與歷史的角度來看，此趨勢不僅影響知識生產的完整性，長遠來看，更可能削弱台灣社會的文化主體性。

在此脈絡下，國立台北教育大學決定將「台灣文化研究所」轉型新設「台文系」，並自明年度起正式招生。這不僅是單一校務發展的調整，更是一項具指標性的教育行動，其意義至少可從三個層面加以理解。

自由開講》師資培育到文化承擔 欣見北教大設台文系國立台北教育大學決定將「台灣文化研究所」轉型新設「台文系」，並自明年度起正式招生。（資料照）

首先，這是知識生產的延續與拓展。台北教育大學台文所長期深耕於台灣文學、歷史與文化研究，累積「跨領域」的研究能量。如今轉型為學士班系所，代表知識傳遞的重心將從研究取向進一步延伸到基礎教育。換言之，文史研究不再只屬於研究生階段的菁英養成，而是提供更多學子進入、參與與形塑台灣學術傳統的可能性。這將使台灣文學與文化研究更具社會廣度，也有助於建立穩固的學術社群。

其次，台文系的設立突顯師資培育的結構性意義。目前中小學的台灣語文課程仍存在師資不足、教材專業化不足的問題。北教大作為台灣小學師資培育的核心學府，台文系所無疑承擔系統性培養台語教學能力、文史素養與文化脈絡理解的專業師資任務。教育是一種代際傳承，而師資正是實現傳承的關鍵節點。若台灣語文教育能獲得穩定且專業的師資支持，台灣年輕世代的文化認同，即可在校園中自然生長。

第三，這也是高等教育政策上的逆勢示範。當多數大學在人文科系上採取收縮策略時，北教大卻選擇擴大招生，這顯示北教大校方對教育本質的理解，並不僅止於市場需求，而是回應「大學如何引領社會」的根本問題。大學若僅是勞動市場的附庸，便會喪失其文化與公共性角色；在培養專業人才之外，同時強化人文基礎，才能真正支撐台灣社會的長遠發展。

自由開講》師資培育到文化承擔 欣見北教大設台文系台語親子共學團體聯合民意代表，呼籲各縣市政府在財劃法通過之後，興建台語學校，彌平台語語言斷層。（資料照）

值得注意的是，北教大台文系並非只是維護一門學術傳統，它所蘊含的教育意涵，正是為各領域提供文化深度的學術支持。無論是影視創作、遊戲設計、地方創生，乃至於公共政策的擬定與推動，都需要有理解台灣歷史脈絡、掌握台灣語言符碼、並能敘述台灣故事的人才，這些正是「社會文化再生產」的核心。

因此北教大台文系的成立，既是對台灣文學與文化研究傳統的承繼，也是回應當前教育現場與社會需求的具體作為。北教大此舉提醒台灣社會，高等教育並非僅以技術輸出為志，更應該是文化根基的建構者；當台灣能在自身語言、文學與文化的滋養下，培養新世代知識人才，民主深化與文化自信也將因此獲得更堅實的支撐與保障。

（作者為政治工作者）

