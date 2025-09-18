晴時多雲

林修民 半導體看天下》從SEMICON 不同地區展會 看半導體產業發展

中國半導體界的特色，就是以低品質的量取勝，而台灣著重的是高價值高技術，這當然也來自於台灣的技術領先與國際化程度。
林修民

林修民

2025/09/18 21:00

◎ 林修民

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展落幕了，本屆展會共有4100個攤位、1200間廠商參展，並設有17個國家專區，展出盛況空前。

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展，共有4100個攤位、1200間廠商參展，盛況空前。（資料照）SEMICON Taiwan 2025國際半導體展，共有4100個攤位、1200間廠商參展，盛況空前。（資料照）

這一次不只像傳統一樣有半導體設備與材料廠商參展，連上游的IC設計重要人物也應邀來台，例如有「晶片大神」之稱的 Jim Keller（Tenstorrent執行長）就來台演講。

有「晶片大神」之稱的 Jim Keller（Tenstorrent執行長）來台演講。（路透）有「晶片大神」之稱的 Jim Keller（Tenstorrent執行長）來台演講。（路透）


如果我們把這次的展覽跟中國半導體展 SEMICON China相比，我們可以得到幾個差異的重點:

第一： 國際化程度。台灣的展覽不是只有台灣的廠商而已，基本上是國際級的展出。中國的參展廠商基本上都以本土廠商為主，外商就算有參加規模也是很小。聽說荷蘭的ASML 在中國半導體展的攤位非常小，而且在偏遠的角落，連專門的參展人員都沒有，只能留DM在現場供大家參觀。

第二： 專業化程度不同。台灣的主題非常精彩，從矽光子先進封裝再到現在最紅的高頻寬記憶體（HBM）。基本上現在半導體最紅的議題都可以在這一次SEMICON Taiwan找到。

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展，展出的晶圓。（彭博檔案照）SEMICON Taiwan 2025國際半導體展，展出的晶圓。（彭博檔案照）

SEMICON Taiwan比SEMICON China唯一遜色的地方就是只有參展的廠商比較少。但事實上這是所有產業的通常狀況。例如中國自行車車展參展的廠商，甚至遠遠大於我們台北自行車展（Taipei Cycle）的數量，但這並無礙於我們台灣自行車的產值為世界第一，因為我們重質不重量，生產以高單價、高技術、高價值的產品為主。

相較SEMICON China，SEMICON Taiwan更具國際性與專業性。圖為3月在上海舉辦的SEMICON China。（路透檔案照）相較SEMICON China，SEMICON Taiwan更具國際性與專業性。圖為3月在上海舉辦的SEMICON China。（路透檔案照）

根據上述的結論，其實我們從比較兩方展會的特色就可以發現，現在台灣與中國半導體產業頗有類似狀況。

中國半導體界的特色，就是以低品質的量取勝，而台灣著重的是高價值高技術，這當然也來自於台灣的技術領先與國際化程度。

中國半導體跟台灣的差距不只沒有縮小，反而越來越大，雖然他們整體的環境是越來越完整。

（作者為科技專欄作家）

