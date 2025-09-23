晴時多雲

健康醫療網》低密度膽固醇為什麼危險？認識壞膽固醇的健康危害和預防3關鍵

健康醫療網

健康醫療網

2025/09/23 08:00

◎ 健康醫療網

劉秉彥醫師建議，30歲就可以開始每半年規律追蹤總膽固醇和三酸甘油脂，提早注意血脂問題，必要時可以從藥物和生活型態提早介入、養成定期追蹤的習慣。（取自貼文）劉秉彥醫師建議，30歲就可以開始每半年規律追蹤總膽固醇和三酸甘油脂，提早注意血脂問題，必要時可以從藥物和生活型態提早介入、養成定期追蹤的習慣。（取自貼文）

高血脂與心血管疾病有關，特別是低密度膽固醇（壞膽固醇），中華民國血脂及動脈硬化學會理事長、成功大學臨床醫學研究所特聘教授劉秉彥醫師指出，低密度膽固醇過高會引發粥狀動脈硬化、增加心血管疾病。那麼該如何預防和治療？

膽固醇是身體必須的原料　累積過多會引發動脈硬化

膽固醇不是壞人。劉秉彥醫師指出，膽固醇是肝臟代謝的產物、是身體必須的物質，能用來進行細胞和組織修復以及維持大腦運作。

但是如果膽固醇累積太多，加上年紀增長、飲食和生活習慣不佳導致血管內皮受損，血液中的低密度膽固醇會滲入和累積在血管內皮下，使血流受阻、血管硬化，這就是「粥狀動脈硬化」，增加高血壓和各種心臟疾病的風險。

低密度膽固醇生成和累積主要是因為飲食。劉秉彥醫師表示，攝取過多蛋黃、肥肉、動物內臟、海鮮等高膽固醇、高油脂的食物，都會增加膽固醇。另一個是家族遺傳「家族性高膽固醇血症」，這是因為基因變異導致身體無法移除過多的膽固醇。

低密度膽固醇數值依照風險因子而不同　醫師籲30歲就應開始注意

高血脂初期不像高血壓或高血糖有症狀或不舒服，高血脂也不大容易居家量測，加上心肌梗塞、中風有年輕化的趨勢，所以建議及早檢查。

劉秉彥醫師建議，30歲就可以開始每半年規律追蹤總膽固醇和三酸甘油脂，提早注意血脂問題，必要時可以從藥物和生活型態提早介入、養成定期追蹤的習慣。

該怎麼看低密度膽固醇的數值呢？劉秉彥醫師表示，低密度膽固醇跟心血管疾病有關，所以數值標準會依照風險因子而有不同：

●一般人、沒有慢性病、肥胖等風險因子：130mg／dl以下

●風險因子有高血壓、過重：115mg／dl以下

●糖尿病、有腎功能障礙：100mg／dl以下

●心肌梗塞或發生過其他心血管疾病：70mg／dl以下

●心臟疾病反覆發作，或有裝心臟支架仍發生心肌梗塞：55mg／dl以下

治療低密度膽固醇選擇多　分成抑制生成和阻止回收兩大類

改善低密度膽固醇需要藥物和生活型態同時進行。藥物方面機轉大致可以分成「抑制生成膽固醇」和「阻止腸道回收」兩類：

●史塔汀（Statins）類藥品：第一線藥物，可以抑制肝細胞合成膽固醇，進而降低膽固醇和心血管疾病風險，但可能會有肌肉痠痛的副作用。

●膽酸結合樹脂：第二線藥物，能抑制小腸再吸收膽固醇。膽酸結合樹脂常和史塔汀（Statins）類藥品搭配使用、提升降膽固醇效果。

●ACL抑制劑：第二線藥物，為近期上市的口服降血脂藥品，與史塔汀類藥物機轉相近，部分患者反映其副作用較為溫和，但使用仍應由專業醫師評估。

●纖維酸鹽衍生物：活化肝臟脂蛋白酵素、降低肝臟生成脂肪降低血中三酸甘油脂及膽固醇濃度，且較不易有肌肉痠痛副作用。如果病人使用史塔汀出現肌肉痠痛，或在使用第一、二線藥物後低密度膽固醇仍無法理想控制時，可由醫師評估是否考慮搭配或改用纖維酸鹽衍生物進行調整。

●單株抗體和siRNA藥物：基因中PCSK9和低密度膽固醇受體有關，大規模的人體觀察研究發現，如果PCSK9基因功能異常，低密度膽固醇數值比一般人明顯較低。

在2019年已上市了單株抗體和siRNA藥物，用於調節PCSK9基因功能、協助降低低密度膽固醇。由於此類藥物目前為特定適應症條件下的治療選項，臨床使用上仍需配合醫師專業評估與健保規定。

藥物只是輔助　養成3大良好生活型態才能真正控制低密度膽固醇

藥物能控制低密度膽固醇，但劉秉彥醫師表示，對大部分的人來說（家族性高膽固醇血症病人除外），藥物只是輔助，更重要的是要改變生活和飲食型態：

●均衡飲食

減少高油和高糖的食物，避免攝取牛油、豬油、奶油等富含飽和脂肪的油脂；多吃高纖、低油的食物或適量攝取橄欖油、芥花油等好的植物油。

●規律運動

減重、消耗體內的脂肪有助減少低密度膽固醇、增加高密度膽固醇。建議每周中等強度運動150分鐘，或至少不要長時間都坐著，能多走動或走路。

●戒菸戒酒

抽菸會降低好膽固醇，增加壞膽固醇；喝酒則會累積脂肪，所以戒菸戒酒除了能降低壞膽固醇，連帶減少心血管疾病風險。

劉秉彥醫師提醒，有服藥不代表可以「右手吃藥、左手吃漢堡」，偶爾稍微放輕鬆一下無妨，但更應該追求飲食和藥物的平衡並定期追蹤，以養成良好生活型態、降低或停用藥物為目標，才是真的健康生活。

（取自貼文）（取自貼文）

本文經授權轉載自健康醫療網／記者周辰瑞報導 低密度膽固醇為什麼危險？認識壞膽固醇的健康危害和預防3關鍵

