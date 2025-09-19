汪浩時間》賴總統雙十節可以談什麼？

蔡英文總統過去強調「中華民國台灣」是從1950年開始，姚嘉文資政的新書《民主台灣一百年》也持相同觀點，這樣的歷史詮釋比「光復」論述更能凝聚共識。

◎ 汪浩

第一，賴總統在雙十節演講中應強化「中華民國台灣」的論述，而不是延續國民黨的「光復節」敘事。根據美國長期主張的「台灣地位未定」，1945年10月25日並不是中華民國「光復」台灣，而只是受盟軍委託進行軍事代管。換言之，台灣當時既不是戰勝國，也不是戰敗國，而是被動捲入戰爭的第三方。二戰時，許多台灣人曾為日本而戰，進入靖國神社；僅有少數台灣人赴重慶參加中國抗戰，這樣的歷史不能簡化為「台灣與中國一同勝利」。因此，「光復節」並不符合今日的歷史定位，賴總統也沒有必要去與國民黨爭奪「光復節」話語權。

去年雙十節慶祝活動在總統府前舉行，總統賴清德（右）參與並發表演說。（資料照）



第二，1950年才是台灣真正的新起點。當年蔣介石在韓戰爆發、美國第七艦隊進入台海後，才接受「台灣地位未定」的現實，並在台北重新建立「中華民國政權」。這實際上是一個「借殼上市」的新國家：它繼承了「中華民國」的名稱，但實質上是自1950年3月起才逐步與中國大陸脫鉤的「中華民國台灣」。

蔡英文總統過去強調「中華民國台灣」是從1950年開始，姚嘉文資政的新書《民主台灣一百年》也持相同觀點，這樣的歷史詮釋比「光復」論述更能凝聚共識。

蔡英文前總統（右二）過去強調「中華民國台灣」是從1950年開始。（取自貼文）

第三，賴總統在雙十節演說應將重點放在「中華民國台灣的民主化與現代化」路徑。雙十節不必再被框限在「辛亥革命」或「抗戰光復」的歷史包袱，而是要展現今日台灣如何走出威權統治、成為民主國家，並與國際社會站在一起。從1950年算起，台灣逐漸形成自己的主體性，並與中華人民共和國分立為兩個互不隸屬的國家。這才是雙十節對現代台灣人民真正的意義。

加註：中華民國台灣是借殼「中華民國」上市的，所以沒有去殼之前，還有雙十國慶，所以我說「雙十節演講」，不說國慶演講。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

