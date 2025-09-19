晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》賴總統雙十節可以談什麼？

蔡英文總統過去強調「中華民國台灣」是從1950年開始，姚嘉文資政的新書《民主台灣一百年》也持相同觀點，這樣的歷史詮釋比「光復」論述更能凝聚共識。
汪浩時間

汪浩時間

2025/09/19 13:30

◎ 汪浩

第一，賴總統在雙十節演講中應強化「中華民國台灣」的論述，而不是延續國民黨的「光復節」敘事。根據美國長期主張的「台灣地位未定」，1945年10月25日並不是中華民國「光復」台灣，而只是受盟軍委託進行軍事代管。換言之，台灣當時既不是戰勝國，也不是戰敗國，而是被動捲入戰爭的第三方。二戰時，許多台灣人曾為日本而戰，進入靖國神社；僅有少數台灣人赴重慶參加中國抗戰，這樣的歷史不能簡化為「台灣與中國一同勝利」。因此，「光復節」並不符合今日的歷史定位，賴總統也沒有必要去與國民黨爭奪「光復節」話語權。

汪浩時間》賴總統雙十節可以談什麼？去年雙十節慶祝活動在總統府前舉行，總統賴清德（右）參與並發表演說。（資料照）

第二，1950年才是台灣真正的新起點。當年蔣介石在韓戰爆發、美國第七艦隊進入台海後，才接受「台灣地位未定」的現實，並在台北重新建立「中華民國政權」。這實際上是一個「借殼上市」的新國家：它繼承了「中華民國」的名稱，但實質上是自1950年3月起才逐步與中國大陸脫鉤的「中華民國台灣」。

蔡英文總統過去強調「中華民國台灣」是從1950年開始，姚嘉文資政的新書《民主台灣一百年》也持相同觀點，這樣的歷史詮釋比「光復」論述更能凝聚共識。

蔡英文前總統（右二）過去強調「中華民國台灣」是從1950年開始。（取自貼文）蔡英文前總統（右二）過去強調「中華民國台灣」是從1950年開始。（取自貼文）

第三，賴總統在雙十節演說應將重點放在「中華民國台灣的民主化與現代化」路徑。雙十節不必再被框限在「辛亥革命」或「抗戰光復」的歷史包袱，而是要展現今日台灣如何走出威權統治、成為民主國家，並與國際社會站在一起。從1950年算起，台灣逐漸形成自己的主體性，並與中華人民共和國分立為兩個互不隸屬的國家。這才是雙十節對現代台灣人民真正的意義。

加註：中華民國台灣是借殼「中華民國」上市的，所以沒有去殼之前，還有雙十國慶，所以我說「雙十節演講」，不說國慶演講。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書