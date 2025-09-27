自由開講》老屋活化再生 「0元出租」模式利弊

◎ 陳琪

近期，一則高雄楠梓區的租屋啟事在市場投下震撼彈。屋主開出「0元租金」的誘人條件，但要求承租方負擔老屋的全額裝潢費用。這棟屋齡逾53年、被形容為「戰亂老屋」的物件，不僅壁癌、漏水問題叢生，甚至歷經火災，屋況堪稱殘破。然而，這看似不合理的條件，卻因緊鄰台積電廠區的絕佳地點，吸引了超過三千人詢問，最終由一間仲介公司承租，並與屋主達成各出資50萬，共計百萬的整修協議。

台積電在高雄楠梓設廠，已正式掛上「tsmc」公司標誌，當地一年之間租屋需求大增。（資料照）

這個案例，乍看之下是極端的個案，實則反映了當前房地產市場在特定區域內，因重大建設進駐而引發的劇烈供需失衡現象。我們可以看到一種新型態的「價值交換」與「風險共擔」模式正在形成。對屋主而言，與其讓老屋持續空置、折舊，不如藉由「免租期」換取「資產活化」。他犧牲了約一年半、估計3萬元的月租收入，卻獲得了一棟價值百萬裝潢的翻新房屋，以及一位願意長期經營的穩定租客，徹底解決了老屋管理不易、租客流動率高的痛點。

此一「0元出租」現象，揭示了幾個值得深思的趨勢與可能性：

第一，資產活化模式的轉變：面對都市中大量的老舊建物，傳統的都市更新曠日廢時，且整合不易。此案例提供了一種「微型都更」的思路。屋主與有能力的承租方（無論是個人、設計公司或租賃業者）可以透過私法契約，共同合作，將閒置或低度利用的資產進行翻新再利用。這種模式不僅成本較低、彈性更高，更能快速回應市場的即時需求。

第二，租賃關係的再定義：過去，房東與房客常處於資訊不對等、權益對立的兩端。而今，這種「共生式租賃」模糊了兩者的界線。承租方不再只是空間的使用者，更成為資產的投資者與改造者；房東也不再只是被動的收租者，而是資產活化的合作夥伴。這種夥伴關係的建立，有助於形成更穩定、更具信賴的長期租賃環境。

都市中大量老舊建物，傳統的都市更新曠日廢時。此案例提供一種「微型都更」的思路。（資料照）

然而，我們也必須正視此模式背後的潛在風險。首先是法律權益的界定，裝潢的所有權歸屬、合約期滿後的處理方式、以及若一方中途違約的賠償機制，都必須在合約中鉅細靡遺地載明，否則極易引發糾紛。其次是市場風險的評估，承租方投入的大筆資金，其回收期完全建立在對未來區域發展與租金走勢的樂觀預期上。一旦市場風向轉變，例如產業發展不如預期，承租方將面臨投資無法回收的巨大風險。

高雄台積宅的「0元出租」不僅是一則吸睛的房市新聞，更是市場力量在極端條件下，自發尋找出路的一個縮影。它展現了一種跳脫傳統框架的雙贏思維，為解決老屋閒置、活化資產提供了新的想像。未來，主管機關或可思考如何建立更完善的定型化契約範本，保障此類合作模式中雙方的權益，讓這種具備彈性與創意的「共生模式」，在更多地區發揮其正面效益，成為應對房市結構性變遷的解方之一。

（作者為台北市民）

