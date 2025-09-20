自由開講》我們不缺一萬 請用來防範萬一

◎ 張世賢

國民黨為了反罷不擇手段，不顧國家財政紀律，不管國家已舉債多少，公開在國會殿堂由藍委大秀萬元買票，壓迫民進黨政府普發萬元給全民。行政院竟然配合開路，以追加預算的方式使其合法，雖能暫解紛爭，但將貽禍無窮。昭慧法師為此登高一呼，主張行政院應在規劃領取的五種模式之外，增設第六選項「拒領一萬，轉入國家續命專款」，用於救助重大災害或抵禦外敵入侵，履踐她師承的印順法師「人間佛教」的教義，我們舉雙手贊成。

玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧（右三）發起「拒領1萬，轉入國家續命專款」。（資料照）

民間基層普遍反映，此次罷免藍委全敗的因素之一，是國民黨源遠流長的買票傳統首建奇功。倡議普發萬元實則非法買票的超級核彈，讓眾多年來艱苦奮鬥的無私志工、文化義士和愛國正藍壯志未酬，未能把失控的國會導回正軌，更讓國際間誤以為台灣主流民意迎合中共，災情十分慘重，影響極其深遠！

令人遺憾的是，執政的府院黨對所謂「超額徵稅」的指控，論述無方而被打得異常狼狽。稅收比預期多，表示各大企業或百工百業在正確的施政下，拓展業務有成，賺錢多而繳稅也多，是他們（尤其電子科技業）心甘情願守法多交的，並非政府主動「超額徵收」，絕無所謂「還錢於民」的假命題。

藍白這種不顧國家長遠發展、只顧騙票奪權的詭計，如果每屆選舉就施展得逞，國家將陷入惡性循環的災難。這回執政黨在短期內說不清楚而無法扭轉民眾貪欲的情況下，被迫配合舉債普發現金，應下不為例。

行政院院會通過韌性特別預算案，財政部表示，如立法院順利通過，最快十月下旬可開始領取一萬元。（資料照）



筆者響應昭慧法師的主張，讓想協助救災、減少國債、充實國防民防、照顧弱勢族群等等緊急用途的愛台民眾，主動表達共體時艱而要回捐一萬元的意願，並讓大家在報稅時作為列舉扣除額。如此既可照顧真正困苦的民眾，又能紓緩國家財政負擔。至於如何全面達成回捐意願，應請相關單位集思廣益同時辦理。今後亡羊補牢，必須訴諸全民，立法規範稅收的正當用途，不可被劣質政黨用於可恥的買票賄選，致使國家向下沉淪，不知伊於胡底。

我們不要平白無功受祿的一萬，只希望減少舉債，讓國務正常推展，全民在自由民主體制下正常生活，同心協力建設這個小小多山的可愛國家，隨時防範中共萬一全面入侵的蠢動。 （作者為退休公務員）

