廣場精選》手機裡的資訊戰 談「演算法戰場」

近年來，台灣人一提到「戰爭」，腦海浮現的多半是解放軍的飛彈齊射、軍艦壓境、戰機繞台。但事實上，真正的戰場早已不限於軍事武力，還有一個我們每天正在經歷、卻常常忽略的「演算法戰爭」。
廣場精選

廣場精選

2025/09/19 08:30

◎ 張厚光

晚上十點，當你躺在床上滑著短影音。螢幕上不斷跳出類似的內容：「台灣打不過中國，還是投降吧」、「美國根本不會來救你們」…

留言區更是一片「勸和」、「別抵抗」…等聲音。

新聞不再由新聞人決定，而是被每次滑動手機時的演算法推送所主導。（資料照）新聞不再由新聞人決定，而是被每次滑動手機時的演算法推送所主導。（資料照）

近年來，台灣人一提到「戰爭」，腦海浮現的多半是解放軍的飛彈齊射、軍艦壓境、戰機繞台。但事實上，真正的戰場早已不限於軍事武力，還有一個我們每天正在經歷、卻常常忽略的「演算法戰爭」。

試想：當我們在手機上滑動短影音、瀏覽新聞、轉發貼文時，背後的數據早已被演算法記錄、篩選，甚至引導我們的思維。這不是科幻小說，而是台灣此刻正在面臨的無聲戰場。

中國早已將「資訊戰」納入國防戰略。從「三戰」概念（輿論戰、心理戰、法律戰），到對台灣社群平台的滲透操作，目的就是透過訊息氾濫、真假難辨的資訊洪流，改變台灣社會的心態與判斷。當社會內部因假消息而彼此撕裂時，飛彈不必發射，戰果已達成一半。

更值得警惕的是，這場演算法之戰的「武器」，不是傳統的槍砲，而是我們每天手機裡的推播。當短影音持續給你「台灣不可能守得住」、「美國不會來幫」的內容，當新聞留言區充斥「別打了、投降吧」的帳號時，久而久之，社會的防衛意志自然被消磨。

換句話說，這是一場看不見硝煙的「認知戰」。飛彈打壞的是建築物，但演算法攻擊打壞的是人心。

台灣社會必須正視：我們的防禦不只在國軍的愛國者飛彈或潛艦國造，更在於全民的資訊素養與媒體識讀。若每個人都能在轉發訊息前多想三秒、在看到聳動標題時多查一個來源，演算法戰場上的「防火牆」便會逐漸築起。

陸委會強調，面對中共推陳出新的大外宣手段，國人應提升對中共認知作戰識讀能力，避免落入統戰陷阱。（擷取自陸委會臉書）陸委會強調，面對中共推陳出新的大外宣手段，國人應提升對中共認知作戰識讀能力，避免落入統戰陷阱。（擷取自陸委會臉書）

政府方面，也必須更積極。對於假訊息與惡意操作帳號，不僅是刪除或澄清，更要強化與國際合作，例如參考歐盟「數位服務法」（DSA）的經驗，要求平台業者公開演算法原則、建立透明度機制，讓黑箱推播不再肆意操弄。

同時，台灣也要投入「認知韌性」建設，讓國民具備辨識資訊真假的能力。這不是口號，而是國安問題。因為在台海的戰略博弈中，誰能守住人民的信念，誰就能守住戰場的先機。

演算法之戰，沒有硝煙，卻日日發生；沒有槍響，卻足以改變國家命運。台灣要生存，除了防空洞與飛彈庫，更需要一個清醒的腦袋。這才是我們真正的「國土防線」。

（作者為漢翔航空員工）

編按︰本文原刊載於2025/09/15 自由廣場

