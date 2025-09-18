晴時多雲

黃澎孝練「孝」話》別以為台灣人沒有中華民國 就當不了總統！

蔣萬安如此拐彎抹角的把「台灣光復節」和「賴清德當中華民國總統」扯在一起，他真正的「潛台詞」Subtext應該是：台灣人能夠「有幸」當中華民國總統，可得要感謝中華民國光復台灣！
黃澎孝練「孝」話

2025/09/18 12:00

◎ 黃澎孝

「台灣總統」比「中華民國總統」更能進入白宮

民進黨秘書長徐國勇16日指出，日本投降時，蔣介石是代表同盟國接收台灣「所以沒有什麼台灣光復節」。

（取自貼文）（取自貼文）

次日，台北市長蔣萬安高傲質問：「若台灣沒有光復，請問總統賴清德是哪一國總統？」

◆蔣萬安自爆中國人對台灣人的優越感◆

蔣萬安如此拐彎抹角的把「台灣光復節」和「賴清德當中華民國總統」扯在一起，他真正的「潛台詞」Subtext應該是：台灣人能夠「有幸」當中華民國總統，可得要感謝中華民國光復台灣！

換句話就好像說，台灣被日本放棄後，如果沒有「中華民國」來接盤，台灣人就走投無路了？

事實上，蔣萬安自以為聰明的反問句，恰恰自爆中國人自1945年10月25日以來，一直在骨子裡以救世主自居，高傲以對日本亡國奴—-台灣人的鄙夷！換成中國當今辱台常用語，那就是視台灣人為「日畜」⋯⋯！

◆228顯示台灣人民要自治和政權◆

事實上，國民政府接管台灣還不到一年半，台灣人民就在1947年2月28日開始，全面爆發反抗國民黨統治的「228事變」。

3月17日，奉派來台「宣慰」的白崇禧於3月24日拍給蔣介石的電報指出：

台灣人民在1947年2月28日開始，全面爆發反抗國民黨統治的「228事變」。（擷取自維基百科）台灣人民在1947年2月28日開始，全面爆發反抗國民黨統治的「228事變」。（擷取自維基百科）

228事變「叛亂擴大，全面暴動⋯其企圖不僅出於不滿現狀。「自有關文件中獲悉，彼輩所謂高度自治及所提無理要求，則直欲奪取政權，已無疑義。」

事實上，當時擔任美國駐台副領事的喬治‧克爾（George H. Kerr）在他日後名著《被出賣的台灣》（Formosa Betrayed）就透露了他在二二八事件之後確實把台灣人向美國求援的聲音，包括請求美國託管或自治的請願書，轉交給美國國務院。

若干年後，美國國務院公佈的Foreign Relations of the United States檔案

顯示：在 1947 年春夏間的國務院電報與備忘錄裡，就可以看到

Formosan leaders

向美國提出trusteeship（託管）

和self-government（自治）的訴求。

換言之，無論是柯喬治《被出賣的台灣》或白崇禧的電報均顯示：當時台灣人民並不稀罕中華民國君臨台灣式的「光復」。台灣人要求的是「自治」和「獨立的政權」。

◆美國多次考慮接管台灣◆

228事變爆發後，

美國駐臺領事館3月3日，向駐華大使司徒雷登John Leighton Stuart提出：「唯一切實可行的解決辦法是美國本身或美國代表聯合國立即干預，以防止迫在眉睫的國軍部隊草菅人命的災難性屠殺。⋯不然，臺灣可能陷入內戰。」

事隔兩年後，當國民黨在國共內戰敗象畢露時，當時美國國務院政策規劃司（Policy Planning Staff, PPS）首任主任，也就是美國圍堵政策containment設計者喬治·F·肯南George F. Kennan就曾在 1948–1949 年的備忘錄和討論中，認真考慮過「將台灣置於國際託管或美國監管」的方案，喬治.肯南的理由有二：

「聯合國憲章」揭櫫對於二戰前各國的殖民地應以「民族自決」與「和平解決爭端」的原則處理。圖為聯合國美國紐約總部。（路透檔案照）「聯合國憲章」揭櫫對於二戰前各國的殖民地應以「民族自決」與「和平解決爭端」的原則處理。圖為聯合國美國紐約總部。（路透檔案照）

1. 避免台灣落入中共之手 → 當時國共內戰局勢惡化，美國擔心蔣介石敗退後台灣被中共接管。

2. 利用國際法模糊地位 → 台灣仍處於舊金山和約未簽之前的「未定地位」，因此從法律上還有空間提出「託管」方案。

喬治.肯南甚至曾說，美國不能任由蔣介石「帶著殘軍退守台灣」而讓台灣成為腐敗政權的避風港。應考慮國際託管，由美國實質掌控。

◆台灣若由美國託管早就獨立成為台灣國◆

台灣旅美法學家，美國紐約法學院榮譽教授陳隆志1967年和著名美國社會科學學者拉斯威爾Harold Dwight Lasswell合著的《Formosa, China and the United Nations: Formosa in the World Community》一書中提出：

雖然1951年《舊金山和約》並未就台灣主權歸屬做出決定。但是，早在1945年10月24日生效的《聯合國憲章》第1條和第55條都已律定對於二戰前各國的殖民地應以「民族自決」與「和平解決爭端」的原則處理。

事實上，台灣當年如果沒有中華民國來「光復」，而是交由美國或聯合國託管的話，台灣早都可以透過公投自決而獨立建國了！

南韓總統李在明（左）於8月下旬在白宮橢圓形辦公室，與美國總統川普（右）會面。（美聯社檔案照）南韓總統李在明（左）於8月下旬在白宮橢圓形辦公室，與美國總統川普（右）會面。（美聯社檔案照）

換言之，如果沒有中華民國來把台灣拖進中國問題的泥潭裡，賴清德就會是「台灣總統」。他就不會像「中華民國總統」那般寸步難行！或許早都可以跟韓國總統李在明那樣，仰首步入白宮，直接去和川普握手談判了！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

