黑熊學院》全民國防手冊：台灣絕對不會投降！

「任何關國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息！」 最新發布的全民國防手冊《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》，在裡頭寫了這樣一句話。

◎ 黑熊學院

「任何關國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息！」

最新發布的全民國防手冊《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》，在裡頭寫了這樣一句話。



任何關國家戰敗或政府宣佈投降的訊息，都是假訊息！

（照片來源：國防部全民防衛動員署，取自貼文）

直白地告訴大家：「台灣絕對不會投降。」



斬釘截鐵地宣示，避免任何趁亂煽動投降、試圖見縫插針的機會，展現政府堅定守護台灣主權的態度。



這樣的宣示，在民防手冊中極其重要，其他國家的民防手冊也早有類似作法（尤其是鄰近俄羅斯的國家）：瑞典、立陶宛、拉脫維亞、芬蘭，都寫過類似的話：「不會投降」、「投降是假消息」，藉此堅定民眾的抵抗意志。



這些手冊最大共通點是非常強調「心防」。圖為我國全民安全指引指導民眾應變。（中央社資料照）

這些手冊最大共通點是非常強調「心防」，也就是不投降的決心、能夠適應長期災難、心理不輕易崩潰等。



→ 前三天是關鍵



以拉脫維亞的《72 小時：遭遇危機時該怎麼做》與芬蘭《72小時》的民防手冊為例，其指出「72小時」是有原因的。



面對戰災不可能做100%的準備，但可以盡力在第一時間不要手忙腳亂，這取決於你平時做了哪些考慮。



發生大型戰災時，能不能撐過最混亂的頭幾天會非常關鍵。圖為烏俄戰爭中固守戰壕的烏軍士兵。（法新社檔案照）

發生大型戰災時，軍隊或是醫療人員只能前往重災區，當整體社會資源快速消耗，能不能撐過最混亂的頭幾天會非常關鍵。



這是為什麼我們常說：最少最少準備三天份物資。



先穩定自己與家人，然後相信政府不會投降。自助以後，我們才有能力去幫助他人。



→ 台灣的防衛意志終於從政府深化至全民



我們歷經非常多曖昧不明的時期：無論是唱和「兩岸一家親」或是更早的「血濃於水」。



真實的情形是：中國始終是台灣當前與未來最現實的威脅。



真實的情形是：中國始終是台灣當前與未來最現實的威脅。圖為中國國家領導人習近平親校閱兵。（美聯社檔案照）

而在面對危機的當下，政府承擔起保護自由民主的責任與許諾，宣誓「絕不投降」的決心，是強化總體防衛意志的最重要關鍵。



這樣的意志，不再僅僅是軍人的意志。

這樣的意志，應該是全體國民的意志。



★《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》手冊網站：

中文版手冊PDF下載連結：

英文版手冊PDF下載連結：

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

