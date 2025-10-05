沈榮欽國際視野》微知識：誰發明了 QR code

1994年，原昌宏從圍棋中領悟出黑白棋局可以用來編碼訊息，並通過印刷品調查得出了適用於定位圖案的獨一無二的比例，從而防止解碼軟體誤讀，因此發明了QR code，用來管理、追蹤汽車零件，並申請了專利

◎ 沈榮欽

台積電和索尼半導體在熊本蓋的晶圓廠，除了 TSMC 和 Sony 之外，電裝公司（Denso）也是股東。

Denso 原來是 Toyota 旗下的電氣零件部門（電裝部），後來獨立出來，目前是是全球第二大的汽車零件供應商。

1994年，原昌宏從圍棋中領悟出黑白棋局可以用來編碼訊息，發明了QR code。（取自貼文）

原昌宏大學畢業後就加入 Denso 研發部，也就是後來的子公司 Denso Wave。

Denso 管理汽車零件時，發現零件太多，條碼承載的資訊量不夠，就要原昌宏去解決這個問題。

1994年，原昌宏從圍棋中領悟出黑白棋局可以用來編碼訊息，並通過印刷品調查得出了適用於定位圖案的獨一無二的比例，從而防止解碼軟體誤讀，因此發明了QR code，用來管理、追蹤汽車零件，並申請了專利。QR code 不僅解決條碼資訊有限的問題，可以承載更多的訊息，而且上下左右看都可以掃出，是網路世界的通行證之一。

QR code 的專利屬於 Denso Wave，但是該公司決定開放讓任何人無償使用，放棄用該專利收費的權利。此後 QR code 成為網路世界最常用的工具之一，不僅用在各種工業與商業場合，而且在疫情期間，解決了許多問題，更是中國微信支付等各種 app 的基礎，每天在中國被掃瞄可能超過 20 億次，即使每次只收取 0.0001 美元，都足以成為富豪，但是原昌宏和 Denso Wave 對此分文未取。

台積電熊本晶圓廠，除了 TSMC 和 Sony 之外，電裝公司（Denso）也是股東。圖為台積電熊本一廠。（彭博檔案照）

Denso 還有一名員工下班後寫小說，後來成了推理小說家，就是東野圭吾。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

