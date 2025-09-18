晴時多雲

評論 > 社群

名家分享~Mock Mayson》1945年10月25日 台灣的「受難日」

名家分享

名家分享

2025/09/18 13:30

◎ Mock Mayson

徐國勇說台灣沒有光復節，已經算說得很含蓄了。我都直接說1945年10月25日是台灣的「被劫收日」或是「台灣受難日」。

因為從台灣人的角度來看，這一天就是台灣人遭受長達數十年劫殺災禍、白色恐怖、文化清洗與品性毀壞的啟始之日。

1945年10月24日，從中國來的陳儀到台北放送局對全台廣播。（資料照，李筱峰教授提供）1945年10月24日，從中國來的陳儀到台北放送局對全台廣播。（資料照，李筱峰教授提供）

1945年10月24日，從中國來的陳儀到台北放送局對全台廣播，要求公務員要「不偷懶、不撒謊、不揩油」。時任台北帝國大學醫學院教授的杜聰明聽到廣播後還表示：「不偷懶、不撒謊，公務人員不都應該這樣嗎？不揩油？揩油是什麼意思呢？」

你就知道這些從「祖國」來的中國人要開始對台灣人幹什麼事情了。此時天真的台灣人根本還沒領教到中國官場的腐敗黑暗與噁爛習性，才會出現如杜聰明般的疑問。

戰後中國官員來台灣搶劫偷拐、大撈油水，連中國人自己都看不下去，還畫了嘲笑國民黨官員跟蠹蟲一樣吃銅吃鐵什麼都敢吃的諷刺漫畫。此幅漫畫中的肥蟲形象也可說是戰後第一代藍蛆的具體描繪，你們國民黨陣營在早期PTT被稱為藍蛆不是沒原因的。（此幅漫畫刊於「時與文」，1947年3月28日。取自貼文）戰後中國官員來台灣搶劫偷拐、大撈油水，連中國人自己都看不下去，還畫了嘲笑國民黨官員跟蠹蟲一樣吃銅吃鐵什麼都敢吃的諷刺漫畫。此幅漫畫中的肥蟲形象也可說是戰後第一代藍蛆的具體描繪，你們國民黨陣營在早期PTT被稱為藍蛆不是沒原因的。（此幅漫畫刊於「時與文」，1947年3月28日。取自貼文）

隔天10月25日，日本與中華民國在台北公會堂舉行受降典禮，陳儀代表蔣介石接受日本投降，台灣省行政長官公署正式運作，這就是中國人所謂的「台灣光復節」實則為「台灣淪陷日」的由來。

其實你注意看當時在台北公會堂舉行的日軍投降典禮，禮堂上掛的是同盟國的四國國旗，包括美國、英國、蘇聯與中國，而不是只有中華民國國旗。由此可知原屬日本的台灣是向同盟國投降，不是只向中國投降。

來台佔領的中國軍隊也只是臨時前來管照，照法理說舊金山和約撤離佔領軍期限日一到（1952年7月28日），中華民國占領軍就應該離開台灣，就像美國的駐日盟軍總司令（ＧＨＱ）一樣。

但是中國軍隊卻死皮賴著不走，意圖強佔台灣的行為在當時也引發部分同盟國會員的抗議。後來韓戰爆發，美國原來因蔣介石貪腐而要放棄對中華民國軍援，只好將錯就錯，睜一隻眼閉一隻眼繼續援助滯台中國軍。

美國官方把陳年老帳本翻出來跟你大白話說其實台灣根本「主權未定」。圖為美國在台協會辦事處 。（資料照）美國官方把陳年老帳本翻出來跟你大白話說其實台灣根本「主權未定」。圖為美國在台協會辦事處 。（資料照）

所以現在才會出現美國官方把陳年老帳本翻出來跟你大白話說其實台灣根本「主權未定」，蠢蛋聯合報不相信還跑去問了AIT一次，結果被再次打臉也只是剛好而已。

各位放心，接下來的美中大戰，許多獨派前輩多年以來講的那些你們華腦以為是「邊緣人」才會講的「謬論」，都會被美國官方機構一而再再而三地拿出來打你們滯台中國人與藍營支持者的臉，因為你們從來沒有面對過這個戰後的國際現實，多年來活在虛假的中華民國泡泡裡面，現在泡泡快要破了，我只能說Welcome to the real world!

喔，我知道有念點書的藍腦又要說「台北和約」（中日和約）了。你知道「台北和約」不脫「舊金山和約」的框架嗎？連中華民國外交部對日和約案卷第五十四冊都載明：「舊金山和約僅規定日本放棄台灣澎湖，而未明定其誰屬，此點自非中日和約所能補救。」最後日本也在1972年廢止「台北和約」，更使得「台北和約」缺乏任何規範台灣歸屬的法律效力。

好啦，陳儀在台北公會堂宣告接收（其實是代管）台澎之後，中國人劫收台灣的惡行惡狀才紛紛湧現。中華民國來的代管官員，包括台灣籍的半山仔大員，四處侵佔日本時期的公有房產，還搜刮金條、劫收車子、搶奪女子、佔據位子，因此也被台灣人戲稱為「五子登科」。

圖為1946年9月30日的「民報」報導中華民國劫收台灣不到一年的時間所發生的社會亂象。（取自貼文）圖為1946年9月30日的「民報」報導中華民國劫收台灣不到一年的時間所發生的社會亂象。（取自貼文）

中華民國官員劫收台灣的惡行就連來自中國的記者唐賢龍都看不下去直言：「自從國內來的很多人員接管以後，便搶的搶、偷的偷、賣的賣、轉移的轉移、走私的走私，把在國內劫收時那一套毛病，通通都搬到了台灣，使台灣人非常看不起。」

民進黨秘書長徐國勇指出，蔣介石過去是代表同盟國接收台灣，「所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」。（圖擷取自民進黨YouTube）民進黨秘書長徐國勇指出，蔣介石過去是代表同盟國接收台灣，「所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」。（圖擷取自民進黨YouTube）

許多在戰前強烈支持中華民國的台籍菁英此時才醒悟到這個「祖國」只是另一個更為惡劣的外來殖民政權，但是為時已晚。1947年台灣人的怒火終於爆發為228抗暴事件，中華民國以血腥鎮壓的方式殺遍全台，也讓台灣陷入長期的恐怖統治當中。

所以光復什麼？光復個屁！徐國勇說台灣沒有光復節，已經說得很客氣了！

（作者為「台灣獨曆作者」）

本文經授權轉載自Mock Mayson臉書

