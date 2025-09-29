自由電子報
評論 > 投書

自由開講》查理·柯克之死後的省思：大學教育究竟出了什麼問題？

2025/09/29 17:00

◎ 胡振興

在一場校園辯論中，柯克問一位自信滿滿的經濟系學生是否知道海耶克（F.A. Hayek），學生卻回答不知道，這強烈的落差，的確令人訝異。

美國青年保守派活動家柯克日前遭槍殺，柯克生前經常走入校園與大眾辯論。（法新社檔案照）美國青年保守派活動家柯克日前遭槍殺，柯克生前經常走入校園與大眾辯論。（法新社檔案照）

這大概就好比物理系學生竟然不知道普朗克（Max Planck） 是誰。

海耶克是知名經濟學家，1974 年諾貝爾經濟學獎得主。官方頒獎理由是：「對於貨幣與經濟波動理論的開創性研究，以及對經濟與社會制度互動過程的深入分析。」在經濟學界，他的地位舉足輕重。

難怪柯克會認為大學教育是 scam（幻象、騙局）。雖然這個字眼或許偏激，但卻點出了高等教育的結構性問題：學生往往只會背誦課本、解題應考，卻對學科最核心的思想傳統與經典人物一無所知，更缺乏追問「為什麼」的思辨能力。

更值得警惕的是，這樣的問題不僅存在於學生身上。社會上有不少掛著教授、博士頭銜的知識份子，一旦面對公共議題，卻常流於情緒化與標籤化，甚至表現得像幼稚園程度一樣。專業知識與公共討論之間，出現巨大的落差，讓人不得不懷疑：我們的教育究竟有沒有真正培養出具備公共理性的人？

大學提供了不可取代的功能。應是思想訓練的起點。圖為台大校園 。（資料照）大學提供了不可取代的功能。應是思想訓練的起點。圖為台大校園 。（資料照）

台灣的教育，其實也存在類似盲點。從小到大，考試是唯一指標，學生習慣於「會考就好」，甚至只要抓到題目公式，就不必理解背後的邏輯。長此以往，大學成了升學的終點站，而不是思想訓練的起點。柯克的批評，正好揭露了這層結構性病灶。

然而，我們不能因此就全盤否定大學的價值。事實上，大學仍然提供了不可取代的功能。特別在今日知識高度分工的社會，專業門檻極高，僅靠自學難度極大；大學所營造的學習環境、師生互動與系統性課程，依然是培養專業能力的重要場域。

問題不在於「要不要大學」，而在於「大學怎麼教」。教育應當引導學生接觸學科脈絡，理解經典人物與核心思想，並訓練獨立思考，而不是單純累積解題技巧。當學生連學科裡最重要的名字都叫不出來，這正提醒我們：教育體系需要徹底檢討。

柯克的遇刺令人震驚。圖為美國個地舉辦悼念活動 。（美聯社檔案照）柯克的遇刺令人震驚。圖為美國個地舉辦悼念活動 。（美聯社檔案照）

柯克的遇刺令人震驚，但筆者舉例的那場辯論留下的問題也值得深思──大學教育究竟是在培養有能力思考的公民，還是在製造一批又一批只會應付考試的「高分低能」？這個答案，將決定我們社會的未來。

（作者從事科技業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

