自由開講》縣市經費增加 國立高中應回歸地方政府

2025/09/22 08:00

◎ 陳啟濃

雖然「財劃法」修法發生一些錯誤，但藍白立委在立院多數的情況下，地方縣市政府年度經費增加，只是早晚的事情。教育部爾後的經費必然也會受到排擠，應該慎重考慮讓國立高中回歸地方政府，而地方縣市政府更該勇於承擔，收回自己縣市的國立高中。

新北市、台中市與桃園市幾年前就收回國立高中，改制為市立高中。過往因為地方政府考量經費問題，不敢貿然收回國立高中，明年後地方縣市政府經費增加，應慎重考量改制高中為地方政府管理。

板橋高中已經改為市立，由新北市政府管轄。（資料照）板橋高中已經改為市立，由新北市政府管轄。（資料照）

高中回歸地方管理，有幾項好處。

一、促進高中教育機會均等

目前大多數地方有縣立高中跟國立高中，資源差異懸殊，影響到家長讓孩子就讀縣立高中的意願，畢竟有充沛的教育資源，必然會有較為優質的學習環境。同在一個縣市，不該存在高中有教育機會不均等的情形。

二、實現十二年國教培養學生生活素養的精神

國立高中因為屬於中央教育部管轄，自然對於地方事務比較不能完全投入，相對地無法做到在地化的生活素養的指導。雖然有部分高中跟地方連結密切，但畢竟會因校長辦學重點而不同。

自由開講》縣市經費增加 國立高中應回歸地方政府地方縣市政府年度經費增加，應該慎重考慮讓國立高中回歸地方政府，圖為國立宜蘭高中。（資料照）
 

在地學校如果辦學缺少在地的文化精神，學生沒有對土地的認同，師生自然無法激起對學校的認同。倘使回歸地方政府，在「地方政府的期待」與「校長辦學重點」的指導下，自然能呼應到地方發展的需要，實踐十二年國教生活化素養指標的精神。

三、激勵中等教育的完整連結

目前國中升高中有教育會考，除了按照會考成績的「超額比序」，學校會輔導學生試探自己的性向與能力，選擇自己的理想學校與科別。所以國中與高中能否有妥善的銜接機制，讓每一個學生都能有適性的入學機會，前後期的中等教育必須有密切的課程與輔導的聯繫，如果屬於相同的教育行政體系，必然能有更多的連結機會。

（作者為資深教育人員）

