自由開講》滬港澳之鏡 共產黨只會帶來毀滅

在1949年之前，上海是亞洲第一大都會，是全球金融與貿易的交匯點，也是文化、電影、時尚的先驅。那是一個可以與巴黎、紐約並列的城市，而共產黨的進入，如同猛藥灌入心臟，帶來的不是救命而是死亡。文革時期，它的書局、學校、報社、戲院全被關閉，文化精英遭打壓、產業鏈被中斷。所謂的「解放」讓這座城市失去了它的靈魂。

中國經濟中心上海，1949年之前是亞洲第一大都會，是全球金融與貿易的交匯點。（法新社檔案照）

香港則是另一個被毀掉的奇蹟。從一個貧瘠的漁村，短短數十年蛻變為世界金融中心與華語影視的聖地，這不是靠共產黨的「指導」，而是靠自由、法治、秩序與全球市場的開放所達成。然而，自從港版國安法上路、民主派全面被清算後，資金逃離、人才出走、產業斷裂，今天的香港只剩下「中國的特別行政區」，而非世界的亞洲之都。

港版國安法上路，香港面臨資金逃離、人才出走、產業斷裂。（路透檔案照）

不只城市，東北三省本是中國工業化的心臟地帶。長春、哈爾濱、瀋陽，在民國時期乃至中華民國接收初期都是亞洲頂尖的重工業基地。但在「共產化」「人民公社」「大鍋飯」與「官僚腐敗」的共同摧殘下，這些曾經的工業城市如今成為人口外流、企業倒閉、自殺率激增的「黑土地」。國有企業僵化、私營企業受限，一個個「曾經的世界級城市」，如今只是中共統計數字裡的「需要扶貧地區」。

連澳門這樣曾經的世界級賭城與文化橋樑，也在紅色統治下淪為單一產業經濟與洗錢天堂。文化創意死寂，媒體自我審查，活力與多元消失殆盡。

可悲的是，這一切的毀壞與倒退，竟被中共稱為「政績」，被包裝為「民族復興」，實則是對人民財富、文明根基與國際信任的全面掏空。共產主義從未真正帶來富強，它的本質就是以階級鬥爭為名，消滅資產、鎮壓菁英、統一思想，進而摧毀所有能讓人民擺脫貧窮的可能。

他們最大的「成就」，就是讓富饒歸於貧窮，讓文明歸於野蠻，讓榮耀歸於沉寂。

（作者為自由業）

