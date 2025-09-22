自由開講》錯誤的「晚點上課」 應改革補習文化

◎ 蕭錫惠

改10點上課只是頭痛醫頭 真正該治的是學習循環

「公共政策網路參與平台」近日有民眾提案國高中上課時間延後至上午10點，多數家長及老師都反對，圖為斗六國中學生上學情景。（資料照）

近來有聲音主張國高中延後到上午十點才上課，以解決青少年睡眠不足的問題。表面看似照顧學生健康，但這其實是治標不治本，甚至可能讓問題更加嚴重。青少年睡眠不足，核心原因並非上課太早，而是台灣教育的學習循環早已崩壞：學生整天被補習和考試追著跑，沒有時間預習、複習，才會越讀越累、越晚越醒。

補習文化是最大的病因。台灣學生放學後大多奔波於補習班，把學校教過的東西再讀一遍，常常到晚上十點、十一點才回家。原本應該用來預習和複習的黃金時間，全被補習和考題練習佔滿。學生回家還得趕作業、準備考試，睡眠自然被犧牲。教育部要問的不是「要不要延後上課」，而是「為何學生非得靠補習才能跟上進度？」是教材過於艱澀？教學方法不足？還是升學制度逼得大家只能用題海戰術拚分數？

我念建中時家境普通，沒有錢大量補習，反而養成「課前預習、課堂專心、當天複習」的習慣。每天回家花一小時整理筆記，把不懂的地方標出來，隔天問老師或同學。這種方法讓我不必熬夜、成績仍能保持前段，最後順利考上台大。這段經驗讓我確信，只要學習循環健全，學生根本不需要每天讀到深夜。

只是作息往後推 學生依然睡眠不足

把上課時間改成十點，只是把作息往後推，學生依然晚睡，學習效率也不會提升，反而打亂家庭作息。許多家長早出晚歸，孩子早上空窗兩小時反而成為照顧負擔。教育政策若忽略家庭現實，只會引發新的矛盾。

台灣學生放學後大多奔波於補習班，把學校教過的東西再讀一遍。（資料照）



因此，改革應聚焦減輕學生負擔、重建校內學習品質。教育部應調查學生補習的主要原因，並提供校內課後輔導與學習診斷，讓學生不用花大錢補習也能跟上進度。同時檢討作業量與考試頻率，給學生留出預習、複習的時間。更重要的是推動睡眠教育和生活管理，教導青少年控制3C使用、建立規律作息，而不是用延後上課掩蓋問題。

睡眠不足是警訊，但不是延後上課就能解決的病。要讓孩子真正睡得好、學得好，必須改革學習模式，讓學生重新找回預習、上課、複習的節奏，教育才能真正回到正軌。

（作者為建中、台大畢業生）

