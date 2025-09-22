晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》錯誤的「晚點上課」 應改革補習文化

2025/09/22 08:30

◎ 蕭錫惠

改10點上課只是頭痛醫頭 真正該治的是學習循環

「公共政策網路參與平台」近日有民眾提案國高中上課時間延後至上午10點，多數家長及老師都反對，圖為斗六國中學生上學情景。（資料照）「公共政策網路參與平台」近日有民眾提案國高中上課時間延後至上午10點，多數家長及老師都反對，圖為斗六國中學生上學情景。（資料照）

近來有聲音主張國高中延後到上午十點才上課，以解決青少年睡眠不足的問題。表面看似照顧學生健康，但這其實是治標不治本，甚至可能讓問題更加嚴重。青少年睡眠不足，核心原因並非上課太早，而是台灣教育的學習循環早已崩壞：學生整天被補習和考試追著跑，沒有時間預習、複習，才會越讀越累、越晚越醒。

補習文化是最大的病因。台灣學生放學後大多奔波於補習班，把學校教過的東西再讀一遍，常常到晚上十點、十一點才回家。原本應該用來預習和複習的黃金時間，全被補習和考題練習佔滿。學生回家還得趕作業、準備考試，睡眠自然被犧牲。教育部要問的不是「要不要延後上課」，而是「為何學生非得靠補習才能跟上進度？」是教材過於艱澀？教學方法不足？還是升學制度逼得大家只能用題海戰術拚分數？

我念建中時家境普通，沒有錢大量補習，反而養成「課前預習、課堂專心、當天複習」的習慣。每天回家花一小時整理筆記，把不懂的地方標出來，隔天問老師或同學。這種方法讓我不必熬夜、成績仍能保持前段，最後順利考上台大。這段經驗讓我確信，只要學習循環健全，學生根本不需要每天讀到深夜。

只是作息往後推 學生依然睡眠不足

把上課時間改成十點，只是把作息往後推，學生依然晚睡，學習效率也不會提升，反而打亂家庭作息。許多家長早出晚歸，孩子早上空窗兩小時反而成為照顧負擔。教育政策若忽略家庭現實，只會引發新的矛盾。

自由開講》錯誤的「晚點上課」 應改革補習文化台灣學生放學後大多奔波於補習班，把學校教過的東西再讀一遍。（資料照）

因此，改革應聚焦減輕學生負擔、重建校內學習品質。教育部應調查學生補習的主要原因，並提供校內課後輔導與學習診斷，讓學生不用花大錢補習也能跟上進度。同時檢討作業量與考試頻率，給學生留出預習、複習的時間。更重要的是推動睡眠教育和生活管理，教導青少年控制3C使用、建立規律作息，而不是用延後上課掩蓋問題。

睡眠不足是警訊，但不是延後上課就能解決的病。要讓孩子真正睡得好、學得好，必須改革學習模式，讓學生重新找回預習、上課、複習的節奏，教育才能真正回到正軌。

（作者為建中、台大畢業生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書