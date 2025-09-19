晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》拆公館圓環、地下道填平 恐淪愚蠢政治操作

2025/09/19 09:30

◎ 徐仕璿

台北市政府近期推動「公館圓環地下道填平」與「圓環拆除」工程，理由是改善交通安全、降低事故。但這項決策卻引發不少市民強烈質疑，認為這是典型的「政策反覆」與「缺乏永續思維」案例，本文有5點粗淺看法：

1.沉沒成本的浪費

北市公館圓環於9月13日凌晨零時開始拆除，在地居民、交通團體、學生代表等，開工前最後時刻在現場抗議示威，反對拆除。（資料照）北市公館圓環於9月13日凌晨零時開始拆除，在地居民、交通團體、學生代表等，開工前最後時刻在現場抗議示威，反對拆除。（資料照）

公館地下道當年耗費鉅資興建，不僅是金錢，更包括巨大的工程碳排。如今使用多年後，市民已經習慣其交通分流功能，卻因一紙政策被完全廢止。這等於讓過去的龐大投資化為烏有，對社會資源是一種極大浪費。

2.缺乏永續與低碳思維

當初挖出來的是土壤，現在卻用大量水泥混凝土回填。混凝土是高碳排建材，等於在城市更新過程中再度增加環境負擔。全球工程趨勢強調「低碳建材」與「循環利用」，但台北市卻反其道而行，顯示規劃者並未將永續納入決策核心。

3.專業評估的透明度不足

市府主張填平地下道可降低事故率，但相關數據、模擬與替代方案的評估並未完整公開。市民自然懷疑：這真的是基於交通專業，還是政治人物想製造「政績」的表演？公共工程不應只是市長的形象工程，而應有透明、公開的科學依據。

4.是否有更理性的替代方案？

羅斯福路車行地下道填平工程，增加採用預鑄混凝土塊進行填築。（資料照，台北市新工處提供）羅斯福路車行地下道填平工程，增加採用預鑄混凝土塊進行填築。（資料照，台北市新工處提供）

若目的是「降低事故」，並非只有「填平」這個選項。調整匝道設計、強化照明、導入智慧號誌，甚至先進行「暫時封閉測試」來驗證成效，都是較低成本、低碳排的做法。若真的必須填補，也應考慮再生骨材或低碳混凝土，而不是傳統高碳水泥。

5.小結

都市基礎建設需要長遠眼光，而不是朝令夕改。當一個工程剛建好不久就被拆除，當社會習慣尚未用盡就被推翻，這不僅是浪費，更傷害市民對政府決策的信任。

公館地下道事件提醒我們：都市治理若缺乏永續思維與社會對話，再昂貴的工程，最後都可能淪為「愚蠢的政治操作」。

（作者為公）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書