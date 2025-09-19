自由開講》拆公館圓環、地下道填平 恐淪愚蠢政治操作

◎ 徐仕璿

台北市政府近期推動「公館圓環地下道填平」與「圓環拆除」工程，理由是改善交通安全、降低事故。但這項決策卻引發不少市民強烈質疑，認為這是典型的「政策反覆」與「缺乏永續思維」案例，本文有5點粗淺看法：

1.沉沒成本的浪費

北市公館圓環於9月13日凌晨零時開始拆除，在地居民、交通團體、學生代表等，開工前最後時刻在現場抗議示威，反對拆除。（資料照）

公館地下道當年耗費鉅資興建，不僅是金錢，更包括巨大的工程碳排。如今使用多年後，市民已經習慣其交通分流功能，卻因一紙政策被完全廢止。這等於讓過去的龐大投資化為烏有，對社會資源是一種極大浪費。

請繼續往下閱讀...

2.缺乏永續與低碳思維

當初挖出來的是土壤，現在卻用大量水泥混凝土回填。混凝土是高碳排建材，等於在城市更新過程中再度增加環境負擔。全球工程趨勢強調「低碳建材」與「循環利用」，但台北市卻反其道而行，顯示規劃者並未將永續納入決策核心。

3.專業評估的透明度不足

市府主張填平地下道可降低事故率，但相關數據、模擬與替代方案的評估並未完整公開。市民自然懷疑：這真的是基於交通專業，還是政治人物想製造「政績」的表演？公共工程不應只是市長的形象工程，而應有透明、公開的科學依據。

4.是否有更理性的替代方案？

羅斯福路車行地下道填平工程，增加採用預鑄混凝土塊進行填築。（資料照，台北市新工處提供）

若目的是「降低事故」，並非只有「填平」這個選項。調整匝道設計、強化照明、導入智慧號誌，甚至先進行「暫時封閉測試」來驗證成效，都是較低成本、低碳排的做法。若真的必須填補，也應考慮再生骨材或低碳混凝土，而不是傳統高碳水泥。

5.小結

都市基礎建設需要長遠眼光，而不是朝令夕改。當一個工程剛建好不久就被拆除，當社會習慣尚未用盡就被推翻，這不僅是浪費，更傷害市民對政府決策的信任。

公館地下道事件提醒我們：都市治理若缺乏永續思維與社會對話，再昂貴的工程，最後都可能淪為「愚蠢的政治操作」。

（作者為公）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法