名家分享~趙曉慧》台灣地位未定論 美中開戰前備戰訊號

台灣現在跟美國綁在一起了，即使兩岸真的發生戰事，至少不是台灣自己打仗，是把「八國聯軍」拉進來了，整體上的軍力至少比中共解放軍強大。

◎ 趙曉慧

美國在台協會 AIT 最近主動做球，力挺二戰後的台灣不屬於中國的一部分。對此，我不會解讀為美國支持台灣獨立，反而覺得這是美中開戰前的備戰訊號之一。

（取自貼文）

◆美中對抗白熱化

「川普2.0」與習近平的關係，完全沒有轉圜的餘地，只差沒有正式決裂撕破臉而已。

表面上，川普還對習近平保留最後的情份顏面，但這也只是為了談判所創造的氣氛而已，骨子裏，川普已經判中共死刑，美國的民主與中國共產黨，完全敵對，水火不融。

美中對抗白熱化，發生在很多場域，包括科技競賽、AI 競賽等，在地緣政治上發生的場域就是第一島鏈，日本、南韓、台灣、菲律賓、澳洲都成為川普手中的政治槓桿，用來牽制習近平。

美國總統川普（左）的第二任期，與中國國家主席習近平（右）在國際上進行「話語競賽」。（路透檔案照）

◆美國拿回「敘事主導權」

習近平近期利用九三大閱兵，重新定義二戰的歷史，美國當然不買單，要把「敘事主導權」拿回來。

這就是為何 AIT 「突然主動」做球給台灣，力挺二戰後的台灣不屬於中國的一部分。

川普現在跟習近平在國際上進行「話語競賽」，兩者都想保住自己的「敘事空間」。

也就是說，美國不只在軍事與經濟面介入，也在「誰有話語權、誰能定義史實與法律解釋」這件事上，不願讓中共主導。

另一方面，中共極力將兩岸問題「內政化」，一旦得逞，美國就會失去台灣這個政治槓桿，讓第一島鏈這個防線出現破口，不利美國的國家安全。

為了反制中共，川普 2.0 一直將台灣問題國際化，包括力挺台灣參與國際組織，墊高台灣在國際法上的能見度，白宮網站用 Taiwan 取代中華民國等。。

美國這樣做，這會使得中共聲稱「台灣屬於中國」之類的單純主張，在國際敘事戰、公眾認知上的基礎越來越不穩。一旦台海發生戰事，國際盟軍也才有正當性介入，不理會中共叫囂的什麼干涉內政。

◆川普依舊維持戰略模糊

川普 2.0 極力將台灣問題國際化，並未違背美國的「一中政策」。

中國的「一中原則」，是指全世界只能承認一個中國，也就是北京政權，而台灣是中華人民共和國的一部分。

但美國的「一中政策」是另一個敘事邏輯，美國承認北京的立場，但沒有承認台灣屬於中國，同時維持與台灣的實質關係，包括《台灣關係法》與六項保證。

從國際法與歷史文件來說，美國可以依據《舊金山和約》、二戰後的法律文件，主張台灣地位未定。

在美國的邏輯裡：這並沒有違背自己的「一中政策」，他們本來就只承認中共是中國的合法政府，但並未承認中共對台灣的主權。

川普是操作政治槓桿的高手，他依舊是在玩戰略模糊，這方便他跟中共談判、施壓或調整戰術。

美日韓聯合軍演「自由之刃2025」（Freedom Edge 2025）正在進行，其戰略焦點已從傳統的北韓威脅，擴大至反制中國在第一島鏈日益增長的影響力。圖為在演習中，一艘美國海軍驅逐艦發射飛彈。（圖取自美國海軍）



◆台海戰爭演變為美中戰爭

以前的台海戰爭，是台灣獨自面對中共的武力侵犯，但現在演變為中共打台灣就是打美國。台灣的安危，現在就等同於美國的安危。

川普腦袋裡已經有美中在第一島鏈開戰的劇本，但只是備而不用。要開戰前，會先做三個備戰動作：

1、法律定位：用「地位未定」削弱中國的正當性，避免中共佔據話語權。

2、軍事部署：強化印太第一島鏈的軍事存在（關島、菲律賓、日本、澳洲）。

3、聯盟政治：持續把日本、澳洲、菲律賓、NATO 拉進來，營造「不是美國單挑，而是聯合防衛」。

◆結論

→ 川普 2.0 近期操作「台灣地位未定論」的政治槓桿，純粹是為了美國利益而已。台派無需大喜，解讀為美國支持台灣獨立了。

→ 只要台灣保持不被中共吞併，美國的戰略目標就達成。至於台灣是否宣布獨立，對美國來說不是最重要的事。

→ 讓中共倒台 v.s 台灣獨立，在重要性的輕重緩急上，前者優先。

→ 台灣不要被國際「孤立」，這比「獨立」重要太多了，前者是自己單挑中共這個惡霸，以及接受「被內政化」。

俄羅斯無人機進入波蘭領空後被擊落。（美聯社檔案照）

→ 台灣現在跟美國綁在一起了，即使兩岸真的發生戰事，至少不是台灣自己打仗，是把「八國聯軍」拉進來了，整體上的軍力至少比中共解放軍強大。

→ 習近平會繼續在國際上搞事，也集結一支「紅色聯軍」，對抗美國的八國聯軍，包括俄羅斯用無人機騷擾北約國家，此舉當然是讓川普分心。或許，這就是第三次世界大戰吧？

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

