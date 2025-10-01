自由開講》沒有真話的國度 中國人集體噤聲

◎ 張亞柔

在民主社會裡，言論自由是一項最基本的權利。人民能夠公開批評政府，討論公共政策，並透過言論監督權力。這不僅是憲政精神的體現，更是社會進步的基礎。然而，言論自由在中國卻是不可得的。中共高舉「維穩」大旗，全面封鎖國際網路平台，透過龐大的審查機制與國家安全法律，將人民緊緊箝制在高壓體制之下。任何觸碰敏感議題的話語，不是被秒刪，就是帳號消失，甚至連人也隨之失蹤。

北京市民彭立發於2022年10月13日在四通橋掛出白底紅字布條，呼籲「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由」、「不要謊言要尊嚴，不要文革要改革」、「不要領袖要選票，不做奴才做公民」，隨即被警察帶走，失聯至今。（路透檔案照）



近年來的案例比比皆是，如2022年，北京市民彭立發在四通橋上掛出「不要核酸要自由」的布條，短短數分鐘便遭警察逮捕，至今下落不明。疫情初期，武漢市民方斌拍攝醫院的屍體影像，上傳後立刻被拘捕，從此音訊全無。這些人沒有訴諸暴力，他們僅僅是選擇說出真話，卻因此付出沉重代價。

中共當局對言論的打壓早已滲入日常，使中國人民發文前習慣先自我審查，打字時刪掉敏感字眼，甚至乾脆不再表達。網路上看似喧囂熱鬧，但真正重要的聲音——對權力的批評、對政策的質疑——早已銷聲匿跡。

武漢市民方斌拍攝醫院的屍體影像，上傳後立刻被拘捕。（資料照，擷取自YouTube）

這就是中共營造的「沉默的繁榮」：表面上人人都能發聲，實際上卻沒有人敢說真話。於是，一句最荒謬卻最真實的評語流傳開來——「中國有言論自由，但這輩子只能用一次。」

這不是笑話，而是對極權最深刻的控訴。

（作者為自由業）

