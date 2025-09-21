晴時多雲

自由開講》悠遊卡盜領案 數位倫理教育的反思

2025/09/21 13:30

◎ 陳琪

一宗青少年利用偽造悠遊卡，反覆退票詐取近七十萬元的盜領案，不應僅被視為治安事件或單純的系統漏洞。若將其置於專業倫理的框架下檢視，它實則是：在高度數位化的社會中，提供公共服務的企業與全體市民之間，那份無形的「信任契約」已然受損。此次事件的核心，並非程式碼的失誤，而是一次關乎注意義務（Duty of Care）、權責分配與科技倫理的嚴肅詰問。

高中生破解晶片擅改金額，悠遊卡淪為提款機，示意圖。（資料照）高中生破解晶片擅改金額，悠遊卡淪為提款機，示意圖。（資料照）

首先，我們必須釐清電子票證服務的本質。它早已超越一般商品交易，成為一種具有公用事業性質的基礎設施。市民每日將個人財產與通行自由託付於這張小小的卡片，其基礎是建立在對營運商——從發卡公司到捷運系統——的絕對信任之上。

此處，「注意義務」便成為營運商不可迴避的倫理責任。這項義務不僅是確保系統「可用」，更在於必須採取一切合理且必要的措施，積極預見並防範可預見的風險，以保護使用者的資產安全。若明知部分技術（如舊款卡片加密方式）已存在被破解的風險，卻因成本或便利性考量而延遲更新，此種「不作為」本身，即構成了倫理上的瑕疵。

其次，本案的責任歸屬並非單一的。倫理學上的責任分配是多層面的，遠不止於追究犯罪者。營運商在此鏈條中負有首要的「企業倫理責任」，他們是系統的設計者與維護者，理應為系統的健全負起最大責任。接著是「監管倫理責任」，政府作為公共利益的最終守護者，其職責在於制定與時俱進的規範，確保這類準金融服務的安全性達到標準。

若法規落後於科技犯罪的演進速度，監管機構便未盡其倫理本分。最後，此案更觸及了「科技倫理與教育責任」，工程師與開發者在建構系統時，應將安全性與防弊視為內建的道德指令，而非事後補強的選項。同時，社會與教育體系未能有效引導青少年理解數位行為的倫理邊界與法律後果，亦是此環節中的一個缺口。

捷運站悠遊卡自動加值機，此案是該公司主動發現異狀，並即時報案。（資料照）捷運站悠遊卡自動加值機，此案是該公司主動發現異狀，並即時報案。（資料照）

再者，從青少年的行為反思，此案也反映了當代「數位倫理教育」的困境。我們成功地教導了下一代如何使用甚至駕馭科技，卻可能忽略了教導他們科技背後的倫理意涵。當破解系統被視為一種智力挑戰，而非侵犯他人財產與破壞社會秩序的嚴重行為時，這代表我們的價值觀教育出現了斷層。教導數位公民的權利與義務，使其認知到一行程式碼、一個破解動作背後所承載的巨大社會影響，是刻不容緩的教育使命。

修補悠遊卡系統的漏洞，答案絕不僅在於更新防火牆或強化加密技術。真正的重建，始於對倫理責任的重新承諾。營運商必須從被動的「問題修復者」，轉變為主動的「信任守護者」，將使用者安全視為其營運的核心價值。監管機構須勇於承擔，建立有效的外部監督機制。而整個社會，則需共同思考如何將倫理的種子植入科技發展的土壤中。唯有如此，我們才能確保科技的便利，是建立在一個讓人安心、值得信賴的道德基礎之上，而非不堪一擊的脆弱假象。

（作者為台北市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

