自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》APT41到AI仿聲 中共網攻威脅民主國家

2025/09/30 19:00

◎ 張詠翔

中共的網路攻擊手法急速升級，已突破傳統軍事竊密範疇，進一步滲透各國決策圈，甚至結合人工智慧技術進行「冒名攻擊」，試圖操控輿論與外交，對全球民主國家構成嚴峻威脅。

自由開講》APT41到AI仿聲 中共網攻威脅民主國家疑似中國駭客7月冒充美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾名義，向各方發送電子郵件刺探消息。（法新社檔案照）

網攻轉向決策圈：竊取的不只是資料

今年七月，美國國會「美中戰略競爭特別委員會」遭遇駭客攻擊。有人冒充該委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar），向多個團體發送附帶惡意軟體的「制裁草案」。調查顯示，這些郵件源自與中國國安部相關的APT41組織，事件發生時，川普政府正準備與北京進行談判，顯示中共不再只竊取技術機密，而是直接瞄準政策形成過程，力圖掌握談判底牌。

真假難辨的新型滲透

AI技術被納入網攻工具，美國國務院警告，外交官曾接獲冒充國務卿盧比歐聲音的假訊息，顯然來自AI仿聲技術。這種「深偽」讓攻擊者能製造高度擬真的錄音、文件甚至影像，不僅竊密，還能誤導判斷，成為認知戰的利器。未來，一段「假總統談話」或「偽造官方文件」都可能引發外交風波。

2020年時，美國司法部起訴與中國國家安全部有關的駭客團體APT41的5名駭客。（歐新社檔案照）2020年時，美國司法部起訴與中國國家安全部有關的駭客團體APT41的5名駭客。（歐新社檔案照）

全球化行動：超過80國遭殃

美國並非唯一受害者。FBI指出，北京支持的駭客行動已波及超過八十個國家，涵蓋電信、能源、金融與政府機關，規模龐大，且持續擴張。這些行動背後，清楚展現中共將網路空間視為新戰場，並以國家力量推動滲透工程。

台灣警訊：從飛彈防禦到資訊防護

中共除持續針對國防與關鍵基礎設施下手，未來更可能冒名總統府高層或立法院領袖，散布帶有惡意程式的「假文件」，意圖擾亂輿論、動搖對中政策。這提醒我們，保障民主安全不僅靠飛彈防禦，還必須保護決策鏈免於數位滲透。

2020年時，美國司法部起訴與中國國家安全部有關的駭客團體APT41的5名駭客。（歐新社檔案照）2020年時，美國司法部起訴與中國國家安全部有關的駭客團體APT41的5名駭客。（歐新社檔案照）

北京一方面聲稱「反對網攻」，另一方面卻扶植APT41等組織，持續將網路武器化，侵害他國主權並破壞國際規則。對此，筆者認為，全球民主國家應攜手合作，共同抵擋中共數位霸凌擴張，維護世界秩序與民主價值。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書