自由開講》APT41到AI仿聲 中共網攻威脅民主國家

◎ 張詠翔

中共的網路攻擊手法急速升級，已突破傳統軍事竊密範疇，進一步滲透各國決策圈，甚至結合人工智慧技術進行「冒名攻擊」，試圖操控輿論與外交，對全球民主國家構成嚴峻威脅。

疑似中國駭客7月冒充美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾名義，向各方發送電子郵件刺探消息。（法新社檔案照）



網攻轉向決策圈：竊取的不只是資料

今年七月，美國國會「美中戰略競爭特別委員會」遭遇駭客攻擊。有人冒充該委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar），向多個團體發送附帶惡意軟體的「制裁草案」。調查顯示，這些郵件源自與中國國安部相關的APT41組織，事件發生時，川普政府正準備與北京進行談判，顯示中共不再只竊取技術機密，而是直接瞄準政策形成過程，力圖掌握談判底牌。

真假難辨的新型滲透

AI技術被納入網攻工具，美國國務院警告，外交官曾接獲冒充國務卿盧比歐聲音的假訊息，顯然來自AI仿聲技術。這種「深偽」讓攻擊者能製造高度擬真的錄音、文件甚至影像，不僅竊密，還能誤導判斷，成為認知戰的利器。未來，一段「假總統談話」或「偽造官方文件」都可能引發外交風波。

2020年時，美國司法部起訴與中國國家安全部有關的駭客團體APT41的5名駭客。（歐新社檔案照）

全球化行動：超過80國遭殃

美國並非唯一受害者。FBI指出，北京支持的駭客行動已波及超過八十個國家，涵蓋電信、能源、金融與政府機關，規模龐大，且持續擴張。這些行動背後，清楚展現中共將網路空間視為新戰場，並以國家力量推動滲透工程。

台灣警訊：從飛彈防禦到資訊防護

中共除持續針對國防與關鍵基礎設施下手，未來更可能冒名總統府高層或立法院領袖，散布帶有惡意程式的「假文件」，意圖擾亂輿論、動搖對中政策。這提醒我們，保障民主安全不僅靠飛彈防禦，還必須保護決策鏈免於數位滲透。

北京一方面聲稱「反對網攻」，另一方面卻扶植APT41等組織，持續將網路武器化，侵害他國主權並破壞國際規則。對此，筆者認為，全球民主國家應攜手合作，共同抵擋中共數位霸凌擴張，維護世界秩序與民主價值。

（作者為研究生）

