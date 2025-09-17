晴時多雲

名家分享~馮睎乾》柯文哲案是「冤獄」？

我的第一反應是驚訝——不是驚訝有這麼多人認為柯是「冤獄」，而是驚訝這案件尚未審完，台灣人居然就做這種民調。須知柯文哲面對的法律訴訟並非單一案件，而是由數個獨立但相關聯的指控構成，涉及「收受賄賂」、「圖利」、「公益侵佔」及「背信」各項罪名，案情錯綜複雜，隨機抽問普通民眾，他們有何資格判斷那是否「冤獄」？
2025/09/17 17:00

◎ 馮睎乾

台灣民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案、政治獻金案而遭羈押1年多，本月5日獲准以7000萬台幣保釋。柯一獲釋就公開呼冤，聲稱檢察官查一年什麼都沒查到，「民進黨做夢都沒想到，民眾黨怎麼會這麼乾淨」，直指這案子是「冤獄」。

名家分享~馮睎乾》柯文哲案是「冤獄」？台灣民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案、政治獻金案而遭羈押1年多。（資料照）

一個禮拜後（9月12日），台灣民意基金會公布有關柯文哲案的最新民調，有41.6％民眾認為柯是冤獄，38.2%認為不是，其餘約20%則表示「不知道」或「沒意見」。由於民調顯示多數人認為這是「冤獄」，不少柯的支持者都說：「人民眼睛是雪亮的。」

我的第一反應是驚訝——不是驚訝有這麼多人認為柯是「冤獄」，而是驚訝這案件尚未審完，台灣人居然就做這種民調。須知柯文哲面對的法律訴訟並非單一案件，而是由數個獨立但相關聯的指控構成，涉及「收受賄賂」、「圖利」、「公益侵佔」及「背信」各項罪名，案情錯綜複雜，隨機抽問普通民眾，他們有何資格判斷那是否「冤獄」？

看台灣新聞，似乎都沒提及這民調以什麼方式詢問，我只好到台灣民意基金會官網查閱報告原文，結果令人失笑。根據9月12日的報告〈國人對柯文哲案的相關態度〉，問題原來是：

//柯文哲今天（9/8）說：「這案子紛紛擾擾一年多，檢方沒查到什麼證據，根本就是冤獄。」請問您同不同意他這個看法?//

這問題一看就很不妥，明顯有引導性。它引用柯文哲的觀點，已極可能影響受訪者的看法。何況柯的說話非常主觀武斷，如「紛紛擾擾」、「檢方沒查到什麼證據」和「根本就是冤獄」，都容易引導受訪者偏向答「同意」——你都說了「沒查到什麼證據」，那還不是「冤獄」嗎？

事隔三日，今天（15日）台灣民意基金會又公布民調，問：

//有人說：「柯文哲被收押禁見長達一年，是賴清德政府的政治迫害。」請問您同不同意？//

台北地院重開羈押庭，前民眾黨主席柯文哲出庭。（資料照）台北地院重開羈押庭，前民眾黨主席柯文哲出庭。（資料照）

結果同意的有41.7％，不同意的有44.6％，這次是不同意的居多。但若像12日報告的民調那樣，直接引用柯文哲的話來提問，我相信結果就會翻轉。其實「長達一年」四字，已暗示把柯關太久了——省掉「長達」兩字，效果就很不同。做民調的人真的不懂？

然則柯文哲案真是「冤獄」嗎？我不敢，也不能越俎代庖，替台灣法官審案，只想在這裏談一些個人感想。柯文哲獲准保釋後，北檢（臺北地方檢察署）提出抗告（香港叫「上訴」），獲高等法院接納，於是撤銷保釋，發回北院（臺北地方法院）重新裁決。15日，北院重開羈押庭，再度裁定柯文哲得以7000萬元保釋。這不禁讓我想起黎智英。

2023年夏天，黎智英在香港赤柱監獄內，在獄警陪同下散步。（美聯社檔案照）2023年夏天，黎智英在香港赤柱監獄內，在獄警陪同下散步。（美聯社檔案照）

2020年黎智英因涉「国安法」及「欺詐罪」（案情是違反租契）而被羈押，同年12月23日獲香港高等法院批准以1000萬港幣保釋。香港律政司立即上訴，要求再度收押黎智英，中共黨媒及香港各大親共媒體也群起抨擊保釋裁決。《人民日報》在該年12月26日發表文章，批評黎智英獲准保釋是「匪夷所思」，又說「香港法院是不是管轄有困難」。結果黎智英很快又被關押，至今將近5年（「国安案」仍未定罪判刑），再未獲准保釋。

黎智英案已完成結案陳詞。圖為在台港人日前要求釋放黎智英。（資料照）黎智英案已完成結案陳詞。圖為在台港人日前要求釋放黎智英。（資料照） 

針對現已「自由」的柯文哲，今日台灣有這樣的政治操作嗎？從前台灣也有許多駭人聽聞的「冤獄」和「政治迫害」，但也許是「小確幸」太久，一切皆變得雲淡風輕，年輕一代恐怕都不認識了。

（作者為香港作家）

