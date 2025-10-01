自由電子報
自由開講》中國沒宗教自由 就沒真正人權

2025/10/01 19:00

◎ 郭索

中共自建政以來，對宗教的態度始終如一，就是「收編」與「打壓」。凡是可以納入愛國宗教協會體制者，便被稱為「正常宗教活動」；凡是不受黨控、不願屈服於政治領導的信仰團體，則一律被扣上「邪教」的帽子。法輪功自本是簡單的氣功鍛鍊與修心法門，卻因組織龐大而遭中共定性為「邪教」全面鎮壓，數十萬修煉者被迫害、拘押乃至失蹤。如今在山東安丘，一貫道再被高調宣傳為「復辟邪教」，其處罰邏輯與當年如出一轍，顯見這種打壓根本不是針對信仰本身的危害，而是針對任何可能形成獨立社群、挑戰政權權威的力量。

中國共產黨在1999發起政治運動以消滅法輪功，至今對法輪功的迫害已長達20多年。（路透檔案照）中國共產黨在1999發起政治運動以消滅法輪功，至今對法輪功的迫害已長達20多年。（路透檔案照）  

更值得注意的是，中共的宣傳總喜歡強調未成年人被「蠱惑」、信徒「走火入魔」，好似整個社會都必須仰賴黨的庇護才能免於受害。這種說法本質上是將民間信仰妖魔化，以掩蓋政權長期壟斷思想的事實。對中共而言，宗教自由不是普世人權，而是政權可以賞賜與剝奪的特權。信仰若不「愛國」，便要承受打壓；教會若不懸掛五星旗，便會被關閉；群眾若不遵循官方教義，便會被刑法制裁。這些現象已經不僅是對宗教的控制，而是對人類心靈自由的全面奴役。

我們必須清楚指出，信仰自由是最基本的人權。人有拿香祈福的權利，有禱告上帝的權利，有修行自我提升的權利。這些自由不應該被政權以「維穩」為由剝奪，更不該被扭曲為「反黨」的罪名。當中共一方面口口聲聲說保障「正常宗教活動」，一方面卻動用警察國家手段迫害信徒，這就是徹頭徹尾的虛偽。

台灣4名一貫道道親在中國遭逮捕關押，我方打聽得知中方仍不願意放人，將會被起訴。（圖擷取自臉書）台灣4名一貫道道親在中國遭逮捕關押，我方打聽得知中方仍不願意放人，將會被起訴。（圖擷取自臉書） 

因此，對於這樣一個不尊重宗教自由的政權，任何「和平對話」都只是虛幻。若一個政府不允許人民自由地禱告與聚會，又怎能在國際場合談論「和平」？和平並非來自槍桿子與閱兵場上的口號，而是來自人心的自由與尊嚴。沒有信仰的自由，就沒有真正的和平。

（作者為自由業）

