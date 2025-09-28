自由開講》中國的天下共主夢 菲國戳破帝國幻覺

◎ 沈言

中國的共主幻覺，正是這時代最大的笑話。口口聲聲「不再被欺負」，卻天天用軍機軍艦霸凌台灣，拿紅線當皮鞭揮舞。林佳龍訪菲律賓引發中國抗議，警告「踩踏紅線必付代價」，結果菲律賓防長鐵歐多洛回嗆：「中國不應把自己設的紅線強加給菲律賓」，並強調台灣官員訪問純屬菲方主權。這一回應戳破帝國幻覺，也揭露紅線背後的脆弱。

外交部長林佳龍傳最近率經貿考察團訪問菲律賓，中國厲聲警告菲律賓勿踩紅線，菲律賓國防部長鐵歐多洛回嗆北京，勿向菲律賓強加紅線。（路透檔案照）

台灣才是共主心態的首要獵物。中國封鎖農產品，農民血本無歸；阻擋參加國際組織，學生夢想受挫；軍演貼近航線，嚇壞的不是政客，而是旅客。幾年來連連斷交，從宏都拉斯到索羅門群島，邦交一個個被金援逼走。經濟封鎖、外交打壓、軍事恐嚇，樣樣都把台灣當附庸。這不是兩岸爭端，而是帝國對附庸的赤裸霸凌。

請繼續往下閱讀...

中國更透過傾中勢力在台滲透：扶植政黨、資助年輕政治人物，甚至以金流收買軍情人員，再配合假訊息操作製造輿論混亂。這些人淪為中國的幫兇，拿台灣的自由當籌碼。這不是臆測，而是已有法院判決定讞：多名現役與退役軍官因替中國蒐集情報遭判刑，部分政治人物也因中資金援被司法認定違法。判決書白紙黑字證明，這些行徑正在一點一滴侵蝕台灣的民主根基。

台北地檢署偵辦前民進黨黨工涉共諜案昨偵查終結，依違反國家安全法、國家機密保護法等罪起訴黃取榮（左圖）、邱世元（右圖）、吳尚雨、何仁傑，並求處重刑。（資料照）

在國內，中國把人民當工具，《國家情報法》《反間諜法》要求全民配合情報工作，等同全民成為國安棋子。這哪裡是治理？分明是把世界當成自家後花園。更諷刺的是，它自稱和平發展，卻輸出武器、滲透情報，甚至放任美籍富豪夫婦住在上海資助美國極端團體，推動分裂與仇恨。口口聲聲「不干涉內政」，卻明目張膽輸出混亂，這不是和平，而是霸凌輸出。

問題不是中國是否強大，而在於它要求別國放棄主權，迫人民放棄自由。台灣的存在，正是這幻覺最大的裂縫。只要民主制度繼續運作，就足以戳破「普天之下皆王土」的神話。中國不是受害者，而是忙著欺負別人的霸凌者。越想當天下共主，笑話就更大，真相也更清楚。

（作者為業餘樂手）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法