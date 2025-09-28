自由電子報
評論 > 投書

自由開講》中國的天下共主夢 菲國戳破帝國幻覺

2025/09/28 21:00

◎ 沈言

中國的共主幻覺，正是這時代最大的笑話。口口聲聲「不再被欺負」，卻天天用軍機軍艦霸凌台灣，拿紅線當皮鞭揮舞。林佳龍訪菲律賓引發中國抗議，警告「踩踏紅線必付代價」，結果菲律賓防長鐵歐多洛回嗆：「中國不應把自己設的紅線強加給菲律賓」，並強調台灣官員訪問純屬菲方主權。這一回應戳破帝國幻覺，也揭露紅線背後的脆弱。

外交部長林佳龍傳最近率經貿考察團訪問菲律賓，中國厲聲警告菲律賓勿踩紅線，菲律賓國防部長鐵歐多洛回嗆北京，勿向菲律賓強加紅線。（路透檔案照）外交部長林佳龍傳最近率經貿考察團訪問菲律賓，中國厲聲警告菲律賓勿踩紅線，菲律賓國防部長鐵歐多洛回嗆北京，勿向菲律賓強加紅線。（路透檔案照）

台灣才是共主心態的首要獵物。中國封鎖農產品，農民血本無歸；阻擋參加國際組織，學生夢想受挫；軍演貼近航線，嚇壞的不是政客，而是旅客。幾年來連連斷交，從宏都拉斯到索羅門群島，邦交一個個被金援逼走。經濟封鎖、外交打壓、軍事恐嚇，樣樣都把台灣當附庸。這不是兩岸爭端，而是帝國對附庸的赤裸霸凌。

中國更透過傾中勢力在台滲透：扶植政黨、資助年輕政治人物，甚至以金流收買軍情人員，再配合假訊息操作製造輿論混亂。這些人淪為中國的幫兇，拿台灣的自由當籌碼。這不是臆測，而是已有法院判決定讞：多名現役與退役軍官因替中國蒐集情報遭判刑，部分政治人物也因中資金援被司法認定違法。判決書白紙黑字證明，這些行徑正在一點一滴侵蝕台灣的民主根基。

台北地檢署偵辦前民進黨黨工涉共諜案昨偵查終結，依違反國家安全法、國家機密保護法等罪起訴黃取榮（左圖）、邱世元（右圖）、吳尚雨、何仁傑，並求處重刑。（資料照）台北地檢署偵辦前民進黨黨工涉共諜案昨偵查終結，依違反國家安全法、國家機密保護法等罪起訴黃取榮（左圖）、邱世元（右圖）、吳尚雨、何仁傑，並求處重刑。（資料照）

在國內，中國把人民當工具，《國家情報法》《反間諜法》要求全民配合情報工作，等同全民成為國安棋子。這哪裡是治理？分明是把世界當成自家後花園。更諷刺的是，它自稱和平發展，卻輸出武器、滲透情報，甚至放任美籍富豪夫婦住在上海資助美國極端團體，推動分裂與仇恨。口口聲聲「不干涉內政」，卻明目張膽輸出混亂，這不是和平，而是霸凌輸出。

問題不是中國是否強大，而在於它要求別國放棄主權，迫人民放棄自由。台灣的存在，正是這幻覺最大的裂縫。只要民主制度繼續運作，就足以戳破「普天之下皆王土」的神話。中國不是受害者，而是忙著欺負別人的霸凌者。越想當天下共主，笑話就更大，真相也更清楚。

（作者為業餘樂手）

