自由開講》「直率」非就業歧視藉口 代理教師駁偏頗報導

2025/09/17 13:30

◎黃湘仙

近日，有媒體於8月25日與9月1日兩度發表評論文章，針對「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」公聽會所涉之爭議加以評論。文章表面上標榜公評，實則用單一角度為曾大千研究員的不當言論進行辯護，甚至將其帶有就業歧視色彩的語詞包裝為「直率」，而對現場教師與專家學者的普遍反對聲音卻幾乎隻字未提，顯然有失平衡。

立委范雲（左）與全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（右）爭取代理教師權利。（資料照）立委范雲（左）與全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（右）爭取代理教師權利。（資料照）

一、公聽會現場氛圍與多數意見

在該場立法院公聽會上，多數與會校長、教師、專家委員，皆對曾大千研究員將代理教師以「漂白」、「走後門」等語詞加以貶抑的言論表示強烈不認同。甚至在曾研究員發言後，時任召委的柯志恩立法委員亦於現場公開嚴正譴責，足證其言論已不僅止於個人觀點，而是對教育現場造成實質傷害。

二、工會立場與責任所在

全國代理暨代課教師產業工會作為全國唯一跨縣市、跨學制的教師工會，職責本在捍衛代理及代課教師的工作尊嚴與社會形象。當日會後，本會立即表態，針對曾研究員以帶有偏見的語詞貶抑教師專業，且具有嚴重的就業歧視，予以公開抗議。這並非否定其表達意見的自由，而是針對其言辭所衍生的就業歧視效應提出嚴正質疑。

全國代理暨代課教師產業工會，回應風傳媒的偏頗報導。（擷取自黃湘仙臉書）全國代理暨代課教師產業工會，回應風傳媒的偏頗報導。（擷取自黃湘仙臉書）

三、國教院態度與媒體報導的偏差

國家教育研究院院長林從一已於會後迅速表達歉意，並提醒研究人員公開發言應更謹慎用詞。該舉動顯示國教院有意正視此事，避免傷害教育工作者的專業尊嚴。然而，風傳媒相關報導卻刻意忽略這份正式聲明，反而反覆以「直率」包裝曾研究員的不當言詞，並藉此攻擊國教院內部管理為「一言堂」，這種失衡的報導方式，不僅有誤導之虞，更曲解了教育研究機構回應社會的善意。

國家教育研究院院長林從一提醒研究人員公開發言，應更謹慎用詞。（資料照）國家教育研究院院長林從一提醒研究人員公開發言，應更謹慎用詞。（資料照）

四、應有的社會期待

任何研究人員若以個人身分發表言論，理應承擔社會檢視與批評的責任，而非透過媒體帶風向攻擊院長。風傳媒作為新聞平台，理應廣納並平衡呈現多元觀點，尤其應正視教育第一線教師與基層工會的聲音，而非選擇性引用，將輿論武器化，淪為單方立場的傳聲筒。

結語

教育政策討論應以實證與尊重為基礎，才能真正回應偏鄉教育的困境。對代理與代課教師而言，曾大千作為研究員使用「漂白」、「走後門」等語詞不只是爭議用詞，而是直接否定其長期在教育現場付出的價值。我們呼籲風傳媒與所有媒體回歸公共討論的專業與平衡，切勿以失衡的報導方式，傷害教育工作者的尊嚴，進而稀釋社會對於偏鄉教育問題的真正關切。

（作者為全國代理暨代課教師產業工會理事長）

