自由開講》開放高爾夫球場 完成高雄空間民主化的拼圖

2025/09/16 17:00

◎ 李承翰

近三十年來，高雄城市公共空間逐步打開。駁二從港區轉型為藝文基地，哈瑪星鐵道園區成為散步綠地，衛武營公園則由軍營蛻變為大型的都會公園，是城市空間的民主化的重大成果。然而，澄清湖畔六十公頃的公有土地，至今仍被少數人獨佔，成為高雄空間民主化最明顯的缺口。

從球場俱樂部建築附近俯瞰，右邊是球場地勢最低的水池，已經擴挖為濕式滯洪池。（取自高雄好過日粉專）從球場俱樂部建築附近俯瞰，右邊是球場地勢最低的水池，已經擴挖為濕式滯洪池。（取自高雄好過日粉專）

澄清湖高爾夫球場興建於1960年，由地方豪門家族主導，省政府不僅代為徵地、協調貸款，還動用軍方機具協助施工。1963年蔣氏父子巡視後，更指示省府協助擴建，1965年完成18洞球場，自此吸引政商名流往來。1973年陳家成立財團法人，以俱樂部形式經營，將原屬公眾的湖畔景觀轉為少數菁英的私人社交場域，反映威權時代空間分配的不公。

俱樂部會員制度門檻極高，需持有價值數百萬元的球證，或千萬元等級的團體會員才能進入，形成「權貴圈地」。更令人不解的是，球場租約已於2023年到期，市府還發現其在水源保護區違規使用農藥，更凸顯還地於民、由市府接手監管的重要性與必要性。

高雄高爾夫球場已經由高雄市府收回，打造為大公園。（資料照）高雄高爾夫球場已經由高雄市府收回，打造為大公園。（資料照）

在民主時代，澄清湖不該繼續淪為少數人的球場，而應與駁二、哈瑪星、衛武營一樣，重新回到市民懷抱，成為散步、運動、休憩的公園。空間民主化不僅是環境美化，更是社會正義的落實。唯有收回澄清湖球場，才是真正補上城市民主化拼圖的關鍵一塊。

（作者為大學生）

