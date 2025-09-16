沈榮欽國際視野》卓榮泰近來最正確的政治決定

《財劃法》被亂修不可以獨立看待，這是藍白掌握國會多數後毀憲亂政的一環。要知道當初國民黨和民眾黨是怎麼砍預算的？任何國民黨與民眾黨立委對預算有任何不滿，送到兩黨黨鞭，傅崐萁和黃國昌就會確保進入「程序」，而這個程序是完全違反民主原則的。

◎ 沈榮欽

行政院長卓榮泰對於藍白兩黨聯手推動的《財劃法》鬧劇，堅持依法行政，大概是他近來做過最好的政治決策。

卓揆強調，政院當初提出覆議被立法院否決，所以行政院現在沒有任何立場就針對錯誤的部分做任何的動作，「立法院要對他自己造成的錯誤向國人負責，要進行修法，請立法院勇敢面對」。（資料照）

傅崐萁和黃國昌兩人沒收了立院審議中最重要的委員會審議，配合中共大刪國防預算，並且直到表決時，立委甚至當場才看到法案，《財劃法》就是在這樣的狀態下通過。

事後行政院提醒有問題而提出覆議時，藍白兩黨立委更是陷入勝利的狂歡中，悍然否決行政院覆議，然後高喊勝利。

你不可能用任何正常的邏輯去解釋藍白立委的行為，包括黃國昌在內提案連署刪預算的理由荒腔走板，因為整個過程過度混亂，就像宿醉之後的現場，沒有人知道刪了多少錢，藍白立委還為此慶祝，認為他們成功刪了國防預算、通過違憲法案，並且癱瘓行政機關與監察院，癱瘓大法官會議，而且完全破壞立院的民主精神。有哪一個正常國會議員在這種情況下還能大肆慶祝？除非他們的動機不是審核預算，而是另有所圖。

「財政收支劃分法」修正案三讀通過，國民黨的立委歡欣鼓舞。（資料照）

民間團體在一切手段都被封鎖後，不得已發動大罷免，全軍覆沒後，這些為國家努力的人被逼著承認錯誤，要承認過去一年來的毀憲亂政、亂刪預算、胡亂立法是正確，不可以大罷免反制，否則「你們選輸了還不反省？」的大帽子就扣上來。

藍白縣市首長的恥度並不遜於藍白立委，一起高呼勝利，蔣萬安稱新版財劃法「有益落實地方自治，提升地方自主財政能力」、盧秀燕稱「感謝眾志成城！會珍惜針對的財政資源發揮最大效益」、新北市長侯友宜稱「正視地方需求，往前走」、花蓮縣長徐榛蔚稱「地方財源將更加充沛，為花蓮建設提供更多助力」。

結果現在發現《財劃法》錯誤後，始作俑者傅黃有為此道歉嗎？

沒有，完全沒有，兩人反而更加不可一世，傅崐萁要選國民黨主席，黃國昌要選新北市長，更可惡的是，在《財劃法》錯誤被發現後，黃國昌立刻加碼抹黑賴清德，試圖用新的抹黑來淡化低能的錯誤修法。這已經不是無恥所能形容的。

財劃法修法出包，藍白縣市首長於9月10日集結向中央討錢。（資料照）



藍白縣市長不僅完全沒提過去《財劃法》通過時，大肆慶祝的發言，反而繼續要中央負責。台中市長盧秀燕於聯合記者會要求中央負責，嘉義市長黃敏惠、桃園副市長王明鉅甚至指控中央「故意不給錢」、用話術誤導大眾；台北市長蔣萬安更嗆「我們站出來就是要地方包圍中央，就是要爭取地方自治的主體性，不要處處受制於中央，看中央的臉色」，就是絕口不提《財劃法》的錯誤，簡直莫名其妙。

這是一個瘋人院。

但這不是最大的危機，最大的危機是瘋子和他們的支持者正在獲益，於是國家沒有回到正軌的機會。如果瘋子一直獲利，誰要當總是付出成本的正常人？

行政院堅持依法行政，可以讓已經精疲力盡的支持者不繼續潰散。（資料照）

行政院長卓榮泰堅持依法行政，要立法院自己解決錯誤修法，絕對是一個正確的政治決定。目的不在改變已經瘋狂的群眾，而是讓努力維護國家卻遍體鱗傷的人不再含冤，讓已經精疲力盡的支持者不繼續潰散。如果不能讓做錯事的人付出代價，至少不要讓努力的人遭受辱罵，這是人性對公平正義最基本的要求，僅此而已。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

