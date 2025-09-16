晴時多雲

許美華頻道》島嶼歷史大事！ AIT定音「 台灣主權未定論 」

許美華頻道

許美華頻道

2025/09/16 13:30

◎ 許美華

這是這兩天對台灣最重要的事；不對，這應該是對台灣這個島嶼的國際定位，過去幾十年以來最重要的事。

「台灣主權未定論！」

美國在台協會（AIT）處長谷立言（右）、外交部長林佳龍（中）、國史館館長陳儀深（左）日前一同參觀國史館「戰後台美關係回顧」展覽。（資料照）美國在台協會（AIT）處長谷立言（右）、外交部長林佳龍（中）、國史館館長陳儀深（左）日前一同參觀國史館「戰後台美關係回顧」展覽。（資料照）

而且這是美國為了對抗中國扭曲歷史文件，第一次幫台灣說出來：「二戰以來，台灣的國際地位「懸而未決」，二戰文件並未決定台灣的最終政治地位。」

美國跳出來參戰最主要的意思，當然是告訴中國，台灣不屬於中華人民共和國。

有趣的是，當美國老大哥站出來為台灣反駁中國的時候，台灣有一小群人非常不能接受，包括我們的前總統馬英九和統媒。

這是這兩天關於「台灣主權未定論！」的事件簿。

1、
近日中共舉行「九三大閱兵」，慶祝二戰勝利八十週年，不只扭曲二戰歷史，爭搶對日抗戰勝利的話語權，還宣稱當時的〈開羅宣言〉〈波茨坦公告〉公告等文件，日本將台灣等領土歸還給中國。

中國93閱兵，爭搶對日抗戰勝利的話語權，圖為東風-61洲際彈道飛彈。（路透檔案照）中國93閱兵，爭搶對日抗戰勝利的話語權，圖為東風-61洲際彈道飛彈。（路透檔案照）

中國這些放話，意圖很清楚，就是要支持中國脅迫台灣屬於中國的論述合法性。

2、
針對中國的放話，美國AIT接受台灣《中央社》訪問，明確而重砲回擊中國：
「北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。」

「包括《開羅宣言》和《舊金山和約》等二戰文件，都未決定台灣最終政治地位。」

AIT直接直接駁斥中共對台灣的主權敘事，其實與美國近年在國際跟歐盟國家聯手，推動聯合國2758號決議「中國不包括台灣」的方向完全一致，目的就在阻止中國把台灣問題定義為「中國內政」，進而合理化它武力侵台的藉口。

3、
有趣的事來了！

馬英九基金會執行長蕭旭岑站出來批AIT，其駁斥中國的論述，違反美國長期的政策。

馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑AIT的新論述違反美國長年政策。（資料照）馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑AIT的新論述違反美國長年政策。（資料照）

最好笑的是，蕭旭岑竟然質疑AIT發表這些話之前，是否有問過美國總統川普的意見。

AIT直屬美國國務院，沒有問過老闆的意見就敢發言？蕭旭岑跟馬英九也太天真了吧。

4、
蕭旭岑的公開喊話很值得看一下。因為它代表馬英九以及台灣極力促統的一幫聲音。

蕭旭岑指出， AIT的新論述違反美國長年政策，美國1982的對台六項保證，是美國對台關係的指引規範，40年來都沒有改變，如今變成「台灣未定論」，完全不符合中華民國的利益，還把台灣的安全推向險境，批美國這樣還算台灣的好朋友嗎？」

蕭旭岑還提到，台獨勢力一直以〈舊金山和約〉為依據宣揚「台灣未定論」，試圖拆解中華民國憲法規定的「台灣與大陸同屬一個中國」，但這完全無法推翻「日本將台灣、澎湖歸還中華民國」的歷史事實，更不符合台灣人利益。

5、
看懂了嗎？這就是馬英九們的論述，為什麼他們一直說台灣人也是中國人？

因為，馬英九們一直堅持把「中華民國」跟「中華人民共和國」攪在「一個中國」的深淵裡沒完沒了。

6、
就在蕭旭岑質疑AIT發言是不是自做主張之後，親中媒體《聯合新聞網》也直接寫信去問美國國務院，問他們，美國政府的官方立場是否與AIT一致，認為台灣的最終政治地位未定？

結果，國務院發言人回信表示：

AIT「已準確傳遞訊息」，指中國刻意扭曲二戰文件來支持脅迫台灣的行動，國務院與AIT口徑一致表示，北京的敘事完全是錯誤的，強調這些文件均未決定台灣的最終政治地位。

重要的是，美國是當年「開羅宣言」、「波茨坦公告」、「舊金山和約」等文件的最重要簽署國，美國政府對這些歷史文件的詮釋，當然有不容質疑的權威性。

（講來真的很好笑，馬英九、蕭旭岑們，你們對這些國際合約說三道四，當年合約是你們簽的嗎？）

7、
好了，美國國務院也回信證實了AIT的公開宣示「台灣主權未定論」，就是美國川普政府現在的立場。

這件事，其實一直就是事實，只是美國人第一次這麼大聲、正式的說出來。

AIT前理事主席卜睿哲昨天受訪也證實，這是他首次看到AIT如此具體的措辭，但符合美國長期政策。

美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲表示，這是他首次看到AIT如此具體的措辭，但符合美國長期政策。（資料照）美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲表示，這是他首次看到AIT如此具體的措辭，但符合美國長期政策。（資料照）

8、
真的謝謝美國老大哥，在現在這麼迫切的時刻，為台灣說出這麼重要的話。

「台灣主權未定論」，代表的真正意義是什麼？

就是，台灣的主權至今懸而未決，既不屬於中華人民共和國，也不屬於中華民國，而是屬於全台灣2300萬人。

9、
1951年9月8日，《舊金山和約》在舊金山戰爭紀念歌劇院簽訂。

當天48個同盟國與日本，共同簽訂「正式條約」決定戰後秩序。

第二條明白寫著「日本放棄對台灣及澎湖群島的一切權利與主權」，但「沒有任何文字規範台澎主權歸屬給誰！」

AIT給台灣人選擇 通往未來的幸福鑰匙

10、
「台灣主權未定論」是給台灣人自己選擇通往未來的那把幸福鑰匙。

台灣的未來，台灣人自己來決定。

美國站出來說話，最直接的原因當然是，萬一台海有事，這不能是中國的「國內事務」，美國跟國際社會要出手救台灣才能師出有名。

當然，美國老大哥也是在要挺台灣人勇敢做自己，不要被鎖進「一個中國」的國內事務框架，台灣人不要自己錯失了歷史機會。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

