黃澎孝練「孝」話》台灣地位未定，中國休想染指！國民黨「光復台灣」成笑柄⋯⋯

中國還想趁著紀念「抗戰勝利八十週年」，聯手國民黨重炒「台灣光復」的冷飯！並已在立法院通過恢復「台灣光復節」為國訂假日。說穿了，就是肖想把台灣拉入中國的「萬丈深淵」裡。這當然會嚴重影響美中博弈的大局，美國在台協會AIT終於罕見的表明了美國對台灣主權的態度。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2025/09/16 12:03

◎ 黃澎孝

正當北京九三大閱兵風光落幕，中國內外宣趁熱不斷吹噓中國軍容壯盛，武功蓋世之際，當然總是要歸結到統一台灣的大業上。

事實上，早在今年五月習近平出席俄羅斯「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年」慶典之際，在《俄羅斯報》發表題為《以史為鑒 共創未來》的署名文章，提出：
「台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。」的說法。

黃澎孝練「孝」話》台灣地位未定，中國休想染指！國民黨「光復台灣」成笑柄⋯⋯美國在台協會（AIT）近日拋出台灣地位未定論，引發熱議。圖為AIT處長谷立言。（資料照）

並接盤國民黨的歷史論述，抬出「開羅宣言」、「波茲坦公告」作為索要台灣主權的法理依據。

中國還想趁著紀念「抗戰勝利八十週年」，聯手國民黨重炒「台灣光復」的冷飯！並已在立法院通過恢復「台灣光復節」為國訂假日。說穿了，就是肖想把台灣拉入中國的「萬丈深淵」裡。這當然會嚴重影響美中博弈的大局，美國在台協會AIT終於罕見的表明了美國對台灣主權的態度。

◆美國對台灣主權未定表態◆

9月12日美國在台協會（AIT），以回答中央社記者詢問的方式公開指出：

▲中國刻意曲解《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《舊金山和約》等二戰時期文件，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑。

▲「北京的論述完全虛假不實」，這些文件均未決定台灣最終的政治地位。

▲中方不實法律論述的意圖是將台灣孤立於國際社會之外。

AIT這番言論，表面上說是駁斥國共兩黨虛張《開羅宣言》與《波茨坦公告》的國際法效力，並據之以宣告中國抗戰勝利，光復台灣。

《開羅宣言》不具國際法效力，台灣主權歸屬至今未在國際條約中確定，攝於國史館。（民眾提供）《開羅宣言》不具國際法效力，台灣主權歸屬至今未在國際條約中確定，攝於國史館。（民眾提供）

但是，AIT在指斥「這些文件均未決定台灣最終的政治地位。」的當下，卻也暴露出美國對於台灣主權問題的底牌：《台灣地位未定論》“the undetermined status of Taiwan”

由於茲事體大，國內某親中媒體還特別詢問美國國務院對於AIT此一發言的態度。結果，美國國務院發言人的回復竟也表示，國務院與AIT的立場一致。於是，一場以國共兩黨「分進合擊」的唇槍舌劍，一起將矛頭指向美國。

◆台灣地位未定，國民黨如何「光復台灣」？◆

其實，AIT的發言雖然是指向中國，但是，首當其衝被打臉的卻是在台灣曾經長期執政的中國國民黨。

因為，國民黨在中國內戰敗走台灣後，靠著殘軍敗將手上的槍桿子，以一套「開羅宣言/抗戰勝利/光復台灣」的敘事，忽悠台灣人，擺出一副「征服者」、「解救者」高高在上的姿態，君臨台灣，對台灣進行了三四十年的戒嚴高壓統治。

一旦《開羅宣言》、《波茨坦公告》的效力被否定了，台灣最終的政治地位迄今仍未定，那麼國民黨吹噓了80年的「台灣光復」謊言，不就不攻自破了嗎？

國民黨主席朱立倫出席「勝利與光復」抗戰勝利暨台灣光復80週年紀念展揭幕儀式，並象徵性的將『抗戰勝利勳章』放入展示櫃中。（資料照）國民黨主席朱立倫出席「勝利與光復」抗戰勝利暨台灣光復80週年紀念展揭幕儀式，並象徵性的將『抗戰勝利勳章』放入展示櫃中。（資料照）

◆中華人民共和國為奪台找理由◆

二戰期間，所有與台灣有關的歷史文件起碼都有中華民國代表的簽署，終戰後，在東京盟軍總部的命令下，國軍好歹還來台灣代表盟國受降、管理。如果當時沒有沒有國共內戰，沒有1949年中華人民共和國的成立，乃至於1950年沒有「抗美援朝」的話，美國也沒有理由於1951年9月8日召開的「舊金山和會」不邀請中國北京或台北的代表與會。以致於才讓美國主導下造成台灣「地位未定」的結果。說穿了，就是不要讓中國擁有台灣主權，而肆無忌憚的奪台。

◆台灣地位未定？美國說了算！◆

有一句攸關戰爭和約的名言：

「戰場上得不到的東西，很難在談判桌上獲得。」「It is difficult to obtain at the negotiating table what cannot be won on the battlefield.」

面對美國操弄《舊金山和約》第二條條文，「聲明日本承認朝鮮獨立、放棄台灣、澎湖、千島群島、庫頁島南部、南沙群島、西沙群島等地的所有權利、權利根據和要求。」以致於不論中華民國或是中華人民共和國都無法獲得台灣的主權，究其最根本的原因，也是和二戰期間，不論是國軍或是共軍，都沒有一兵一卒登上台灣。

換言之，台灣根本不是國軍出兵，在戰場上光復的。肖想要在開羅會議桌上，或是舊金山和會會場上去贏得台灣主權，本來就不是一件簡單的事情。國共兩黨一廂情願的想法，或是片面的主張都是禁不起現實的考驗。

另一方面，既然台灣地位未定，那麼未來台灣的主權歸屬，則不外乎有三種可能。一是歸在台灣已80年的中華民國。二是遭中共武統，被打入中國萬丈深淵。這在美中博弈的大局上，當然不是美國所能接受的結果。

事實上，台灣主權未定，對中國而言，固然有損中國利益，讓中國顏面無光，但是，卻給台灣人民一線公投自決，獨立自主的大好機會。

回顧二戰終戰後，不論是根據《大西洋公約》或是《聯合國憲章》，殖民地人民都應該享有自決前途的權利。曾經是日本五十年殖民地的台灣，卻因為大國之間的私相授受，而被不幸剝奪了自決的機會，讓台灣橫遭二次殖民，蒙受白色恐怖統治數十年之久，實在不公不義莫此為甚。

所幸在美中博弈的變局下，台灣無論在地緣戰略上，或是高端科技產業供應是所扮演的重要關鍵角色，都讓美國越來越傾向以《台灣關係法》為基礎，逐步建構出一個排除了中國所有的台灣獨立主權國家地位。

台灣在全球高端科技產業供應扮演重要關鍵角色，圖為台積電。（資料照）台灣在全球高端科技產業供應扮演重要關鍵角色，圖為台積電。（資料照）

換言之，正因為美國堅持「台灣地位未定論」的立場，才讓中國惡鄰威脅下的台灣能夠安然無恙，屹立不搖迄今。至於，未來台灣能不能夠發展成為一個正常的主權獨立國家？看來也唯有美國才能夠「說了算數」吧！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

