自由開講 》戰爭與和平 誰該拿諾貝爾和平獎

◎陳喬琪

俄國小說家托爾斯泰在1867年出版的小說「戰爭與和平」，以拿破崙的歐戰期間的俄國為背景，以「戰爭與和平」相互衝突的現象，描繪歷史故事與各種人物，內容主要在敘述人類經歷戰爭的苦難，也投射許多哲學思維，反映了人類對和平與安定生活的期盼。

遭哈瑪斯綁架的以色列人質家屬，拿著象徵川普獲得諾貝爾和平獎的標語牌，要求立即結束戰爭、釋放所有人質。（路透檔案照）

長久以來，人類追求世界和平不遺餘力，發明火藥的諾貝爾先生的後人，也依照其遺囑，將其遺產設立許多獎項，和平獎乃是其中之一的獎項。然而戰爭在人類的歷史裡，顯然沒有中斷過。

請繼續往下閱讀...

有些戰爭是為了生存，譬如以色列與中東各國之間長期的衝突，涉及領土爭端、宗教信仰和民族認同等問題。中東地區自古以來各種人種匯集，蘊育各種宗教與文化。有人居住以來，中東地區的衝突與戰爭從未停止，而且都不是意氣之爭，而是生存之爭，包括水源、糧食、居住地、宗教、意識形態等因素的交織。

有些戰爭則是因為統治者的領土野心，尤其是專制獨裁的國家，如蘇俄與中國。俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭就是明顯的例子。今年九月初，中國主辦上海合作會議以及舉辦93的閱兵式，似乎在傳遞一個信息：中國現在也是強國。

中國二十年來努力宣揚自己「和平崛起」的口號，並譴責美國「好戰」。意思是，對美國不滿的國家可以靠過來。美國有線電視新聞網（CNN）分析說，以美國為首的聯盟若無法遏制中國的野心，可能會導致中國產生更強烈的野心。假如中國真的擁有自己所謂的世界一流的軍隊，會繼續維持「和平崛起」呢？或是會想要用實戰來檢驗自己是否擁有世界一流的軍隊？所以，嚴肅的問題應該是，中國的未來是走向和平或是戰爭？

川普總統是盼望世界和平的美國民選總統。從他的第一任開始到最近，一直有新聞報導說許多國家的領導人，提名他角逐和平獎。譬如以色列、巴基斯坦、挪威等國，他自己也認為，因為調停了許多戰爭，所以有資格獲得這樣的榮耀。

但是他最近簽署行政命令，將美國的國防部改名為「戰爭部」，用意在提升美軍的強硬形象。所以他又一次，將相互衝突的理念與動作，即「雙重束縛」應用在外交領域。美國一直在扮演世界警察的角色，希望這樣的功能繼續發生作用。

美國總統川普簽署行政命令，將國防部恢復為其二戰前的舊稱「戰爭部」。（美聯社檔案照）

托爾斯泰在書中有一句名言說：「生命可以是喜悅的，也應當是這樣，只要我們盡了義務，過該有的生活，便會感到無比的喜悅。」國家領袖應該有氣魄，引領自己的國家安定與繁榮，邁向世界和平。

也許最有資格獲得諾貝爾和平獎的，應該是1996年至今的台灣民選總統們，他們盡所有的力量，維持台海的安全從而促進世界和平。

（作者為精神科專科醫師兼任教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法