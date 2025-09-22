晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講 》戰爭與和平 誰該拿諾貝爾和平獎

2025/09/22 15:00

◎陳喬琪

俄國小說家托爾斯泰在1867年出版的小說「戰爭與和平」，以拿破崙的歐戰期間的俄國為背景，以「戰爭與和平」相互衝突的現象，描繪歷史故事與各種人物，內容主要在敘述人類經歷戰爭的苦難，也投射許多哲學思維，反映了人類對和平與安定生活的期盼。

遭哈瑪斯綁架的以色列人質家屬，拿著象徵川普獲得諾貝爾和平獎的標語牌，要求立即結束戰爭、釋放所有人質。（路透檔案照）遭哈瑪斯綁架的以色列人質家屬，拿著象徵川普獲得諾貝爾和平獎的標語牌，要求立即結束戰爭、釋放所有人質。（路透檔案照）

長久以來，人類追求世界和平不遺餘力，發明火藥的諾貝爾先生的後人，也依照其遺囑，將其遺產設立許多獎項，和平獎乃是其中之一的獎項。然而戰爭在人類的歷史裡，顯然沒有中斷過。

有些戰爭是為了生存，譬如以色列與中東各國之間長期的衝突，涉及領土爭端、宗教信仰和民族認同等問題。中東地區自古以來各種人種匯集，蘊育各種宗教與文化。有人居住以來，中東地區的衝突與戰爭從未停止，而且都不是意氣之爭，而是生存之爭，包括水源、糧食、居住地、宗教、意識形態等因素的交織。

有些戰爭則是因為統治者的領土野心，尤其是專制獨裁的國家，如蘇俄與中國。俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭就是明顯的例子。今年九月初，中國主辦上海合作會議以及舉辦93的閱兵式，似乎在傳遞一個信息：中國現在也是強國。

中國二十年來努力宣揚自己「和平崛起」的口號，並譴責美國「好戰」。意思是，對美國不滿的國家可以靠過來。美國有線電視新聞網（CNN）分析說，以美國為首的聯盟若無法遏制中國的野心，可能會導致中國產生更強烈的野心。假如中國真的擁有自己所謂的世界一流的軍隊，會繼續維持「和平崛起」呢？或是會想要用實戰來檢驗自己是否擁有世界一流的軍隊？所以，嚴肅的問題應該是，中國的未來是走向和平或是戰爭？

川普總統是盼望世界和平的美國民選總統。從他的第一任開始到最近，一直有新聞報導說許多國家的領導人，提名他角逐和平獎。譬如以色列、巴基斯坦、挪威等國，他自己也認為，因為調停了許多戰爭，所以有資格獲得這樣的榮耀。

但是他最近簽署行政命令，將美國的國防部改名為「戰爭部」，用意在提升美軍的強硬形象。所以他又一次，將相互衝突的理念與動作，即「雙重束縛」應用在外交領域。美國一直在扮演世界警察的角色，希望這樣的功能繼續發生作用。

美國總統川普簽署行政命令，將國防部恢復為其二戰前的舊稱「戰爭部」。（美聯社檔案照）美國總統川普簽署行政命令，將國防部恢復為其二戰前的舊稱「戰爭部」。（美聯社檔案照）

托爾斯泰在書中有一句名言說：「生命可以是喜悅的，也應當是這樣，只要我們盡了義務，過該有的生活，便會感到無比的喜悅。」國家領袖應該有氣魄，引領自己的國家安定與繁榮，邁向世界和平。

也許最有資格獲得諾貝爾和平獎的，應該是1996年至今的台灣民選總統們，他們盡所有的力量，維持台海的安全從而促進世界和平。
（作者為精神科專科醫師兼任教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書