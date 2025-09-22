自由開講》中國片面劃設南海保護區 影響區域和平

◎ 宗介

近日，中國國務院公告，在南海中沙群島的黃岩島（我國稱民主礁，菲律賓稱馬辛洛克灘）設立「國家級自然保護區」，聲稱保護當地珊瑚生態，並要求外國人進入須經中國官方批准。此舉立即引發菲律賓強烈抗議，我國外交部亦發出鄭重聲明，明確指出中國完全無權在民主礁非法片面劃設保護區，並重申中華民國對南海諸島及相關海域享有國際法與海洋法上的主權與權利。

菲律賓海岸防衛隊公布影片截圖，顯示中國海警3104船（右）在南海追擊菲國船隻期間，與一艘中國海軍軍艦（後方）發生碰撞。（法新社檔案照）

民主礁位於中沙群島核心海域，自2012年中國實際控制以來，多次與菲律賓海警發生衝突，甚至發生船隻碰撞與刀械對峙。今年8月中旬，中國海警船在追逐菲律賓巡防艦期間，與中國海軍驅逐艦相撞，導致嚴重損壞。這一連串事件顯示，中國在南海的單邊行動不僅違反國際規範，也持續挑戰區域和平與穩定。

中國在南海的行為具有明顯的戰略意圖。透過設置所謂「保護區」、強行部署鑽井平台與其他設施，中國試圖以事實上的控制來擴張影響力，削弱鄰國的管轄權，並逐步將敏感海域納入自身主權框架。這不僅直接威脅台灣、菲律賓等國的合法權益，也破壞國際法規範下的自由航行與資源開發秩序。

圖為2023年從空中俯瞰中國控制的黃岩島入口，通道上沒有任何障礙物。（法新社檔案照）

我國外交部在聲明中重申，願與區域國家透過理性對話及依循國際法和平解決爭端，並呼籲中國尊重各方主權，停止以單邊舉措破壞印太安全。南海的和平與穩定，攸關整個印太地區航運與經濟秩序，各國必須共同維護，不能任由單方面強權行徑形成既成事實。

台灣作為南海重要沿岸國家，除堅守主權外，更應積極推動與區域盟友合作，提升海上巡防、資訊分享及多邊協作能力，確保國際法與規則得以落實。唯有以法治與合作取代武力與單邊霸權，南海的長期和平才能真正得到保障。

（作者為研究生）

