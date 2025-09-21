晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》低價旅遊團惹議 莫讓消費成夢魘

2025/09/21 12:30

◎ 陳裕翔

近日，金門有長輩參加一千元玩四天的廈門低價旅遊團，本以為是天上掉下來的禮物，卻在行程尾聲被帶入購物站，遭半強迫推銷，最終花費六萬多元購買乳膠製品，遠超過團費數十倍。其家人憤而上網揭露，提醒大眾勿因小失大，而縣府也證實接獲相關陳情，正對「疑似違法攬團且有強迫消費」等行為展開查核。

金門地區出現千元低價廈門旅遊團，有違法強迫消費、攬客出團疑慮。圖為小三通示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）金門地區出現千元低價廈門旅遊團，有違法強迫消費、攬客出團疑慮。圖為小三通示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

此類事件並非個案，這種模式抓準了部分消費者「貪小便宜」的心態，利用超乎常理的低價作為誘餌，一旦旅客上鉤，便落入後續一連串購物行程的陷阱中，導遊的收入與生存壓力，最終轉嫁為對旅客的消費壓力。可謂是供給端、需求端與監管端三方失衡下的產物。

在供給端，旅遊業競爭白熱化，部分業者為求生存，不惜削價競爭，陷入惡性循環，最終只能靠著隱藏的購物佣金來彌補虧損。在需求端，許多消費者對於旅遊產品的成本結構缺乏正確認知，容易被標面上的價格吸引，忽略了「羊毛出在羊身上」的硬道理，這種資訊不對等，給了不肖業者可乘之機。而在監管端，雖然有法規明訂不得強迫購物，但跨境旅遊的執法與蒐證本就困難，加上業者常以「參觀」、「文化推廣」等名義包裝購物行程，增加了查緝的複雜度。

要根除此一旅遊市場的沉痾，絕不能只靠事後的投訴與裁罰，首先，對於主管機關而言，應加強事前預防與資訊透明化。除了嚴格查緝違法廣告與不合理低價團外，更應強制要求旅行社在契約中，以最顯著的方式標明所有購物站點的名稱、停留時間，並載明「無購物壓力、可自由選擇」等字樣。同時，應建立跨部門、甚至跨境的合作機制，一旦發生強迫消費情事，能有更迅速有效的處理管道，提高不肖業者的違法成本。

低價旅遊團揪團人「馬老師」聲稱全案已交由警方處理，且「警方將安排本人與當事人到場」，遭警方否認。（資料照）低價旅遊團揪團人「馬老師」聲稱全案已交由警方處理，且「警方將安排本人與當事人到場」，遭警方否認。（資料照）

產業自身也必須推動轉型與自律。旅遊業的永續發展，應建立在「價值」而非「價格」的競爭之上。公會或協會應主導建立良性競爭環境，推廣深度、精緻化的旅遊行程，讓旅客為優質的服務與獨特的體驗付費，而非為填補團費的黑洞而購物。同時，可建立業者「白名單」或評鑑制度，供消費者參考，藉由市場機制淘汰劣質業者。

最後，提升消費者的旅遊素養至關重要。政府與民間團體應加強宣導，教育民眾辨識不合理低價團的風險。一個簡單的判斷標準是：當團費連支付機票、住宿等基本開銷都不足時，就應提高警覺。消費者必須建立「一分錢一分貨」的正確觀念，旅遊是一種綜合性的服務體驗，合理的利潤是支撐品質的基礎。當我們拒絕參加低價購物團，才能從根本上杜絕這種營運模式的生存空間。

金廈小三通本是兩岸交流的便捷橋梁，不應成為旅遊陷阱的溫床。唯有政府、業者與消費者三方共同努力，重建一個透明、誠信、重品質的旅遊市場，才能讓每一次的出遊都成為美好的回憶，而非一場被當成「肥羊」宰割的惡夢。

（作者為台北市資訊業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

