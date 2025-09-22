晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

研之有物》大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像（下）

2025/09/22 12:30

◎ 研之有物

「膽大」就真的「大膽」嗎？

“有趣的是，在古代中國醫學裡，也時常將「膽」的大小用於類比人的性格。”

我們可在民間故事中，發現許多類似說法：

傳說《史記》中的五帝之首黃帝，曾與精通醫術的岐伯討論「膽量」。黃帝提問：「是勇是怯，如何決定？」岐伯回答：「膽滿則勇，膽虛則怯。」

另一個鮮明的例子發生在三國名將姜維的身上，他深受諸葛亮器重，曾率領蜀漢十一次伐魏，是德才兼備的軍事家。在他死後，敵人剖開他的遺體，發現他的「膽」大於常人。

五代後漢名將趙思綰將軍甚至相信「吃膽能補膽」，他曾說：「等我以酒吞膽滿千顆，我的膽量勢將無敵！」

這種從器官聯想到人格特質的論調，也從人類推及至動物。唐代的藥王孫思邈曾說：「麞無膽，所以怯弱多驚恐。」他認為跟鹿屬於近親的麞容易驚恐，就是因為沒有膽。

在所有動物中，「馬無膽」是中國醫學時常討論的焦點。古人發現馬有肝臟但無膽囊，他們解釋馬對應至五行中的火，肝膽對應至五行中的木，馬體中熾盛的火勢耗盡了木，因而沒有膽囊，而且導致肝臟有毒，不能隨便食用。

金元時期，也曾有人以「驚」字從馬部，推論容易受驚嚇的人，跟馬一樣沒有膽，不禁讚嘆古人造字的奧妙。

從中醫工具箱找答案

與麞、馬同為草食動物的大象，卻成為少數「有膽」的特例，究竟古人為何能接受象膽隨四季流動的說法呢？張哲嘉發掘：

“我們可以從「中醫工具箱」中，找到類似的思維方式。最好的例證就是中醫的「人神」觀。”

古人相信人體內有一種精神靈體，稱為「人神」，不同的人神會隨著時間而變化流動，有的隨季、有的隨月或隨日。施行針灸時，必須避開人神流動的位置，才不會傷及元氣。

研之有物》大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像（下）《新刊補註銅人腧穴鍼灸圖經》元刊本，當中的「避忌人神之圖」記載不同時刻針灸時，應避開的人體部位。
圖｜國家圖書館

由人類推及至大象，象膽就如同人神，會隨著四季、天象遞嬗而流轉。乾隆時期的《清宮獸譜》也尊崇天象感應說，認可象膽會跟隨北斗七星斗柄的方向而移動。

不論是在中國或西方世界，人們對於象膽之謎都有各自的推論和考究。中國雖然缺乏西方對於各種動物的系統性解剖知識，但在剖食動物之餘，仍會觀察其內臟特徵，並試圖運用解釋人體理論的框架，尋求其中的意義。張哲嘉分析：

因語言、文化的不同，造成雙方在接受一件事情時，關注的核心概念不同。其實那只是站在不同關懷位置上，闡述各自的世界觀，並無孰優孰劣。

如今我們無從得知古人在象腳內發現的物質是什麼，但透過象膽存在與否的研究，張哲嘉意欲轉換西方科學等同客觀、可信的普遍聯想，凸顯中、西方理解世間萬物的相異途徑。

那麽你比較喜歡哪種說法呢？

遠赴法國的史料蒐集之旅

研之有物》大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像（下）談起研究過程，張哲嘉樂於分享自已的史料蒐集之旅。
圖｜研之有物

啟發象膽之謎研究的關鍵文獻來源有二：其一為巴多明編撰的《格體全錄》（Manchu Anatomy）；其二為耶穌會傳教士留下的書信。

1698 年，耶穌會傳教士巴多明抵達中國。為了向康熙皇帝介紹西洋科學，他陸續貢獻了地圖學、水利工程等知識。其中最具代表性的，就是一度被康熙放棄的解剖學。

巴多明除了定期講課外，也在數名官員、畫師的協助下，著手整理出包括解剖學與醫學的教科書《欽定格體全錄》。

目前全球僅存極少數的抄本，三件在日本、三件在俄羅斯、兩件在法國、一件在中國；另外，丹麥也藏有一件圖譜。由於想要領略翻閱的感覺，讓張哲嘉興起自製復刻本的念頭。他從法國自然史博物館的網站下載公開圖檔，一頁頁彩色列印下來，再請懂裝幀的助理以線裝古法，將紙頁縫合成冊。

至於巴多明與法蘭西科學院之間的通信，則來自國際流通的出版品，當時歐洲渴求中國的訊息，就有人選編並刊印耶穌會傳教士的通信書簡來滿足讀者。中研院史語所也藏有早期的版本，至今已有兩百多年歷史。

然而，仍有部分未公開的信件，被保存在法國國家圖書館及檔案館。張哲嘉曾遠赴法國兩次，從眾多檔案中找出巴多明的書信，戴上手套、翻閱這些有三百多年歷史的文獻，從中了解被派至清朝的傳教士，如何與當時人互動。

想讀懂醫學史？先研究解剖學

研之有物》大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像（下）採訪尾聲，張哲嘉與大象玩偶們合影。
圖｜研之有物

為了讀懂原文典籍，張哲嘉還特地去學滿語、法語，他笑著和我們解釋：「這是研究動物解剖學需具備的基礎能力。」

張哲嘉早期的研究重心放在中國近代醫學史，近年來對動物解剖學產生濃厚興趣，他以日本為例，解釋解剖學之於東亞醫學史研究的重要性：

日本早在 18 世紀的江戶幕府時期，便發覺解剖學的重要性。當時有一群日本醫生，在參與人體解剖後驚訝地發現，人體構造竟與荷蘭醫書所述分毫不差，跟他們過去信仰的漢醫典籍卻相去甚遠，因而著手翻譯了解剖學專書《解體新書》，讓以往只熟稔漢醫的日本人開始認識西方醫學。

換句話說，日本的西化運動並不是從明治維新才發起，醫學領域的西化早已展開，為後來日本全方位的現代化鋪下知識與制度的基礎。

「如想對傳統醫學的變革有更好的掌握，就要去探索日本醫學史，這是我開始系統性研究解剖學的動機。」張哲嘉回顧一路走來的研究軌跡。

克服文獻查找上的地理限制、經由語言學習深入原文典籍，張哲嘉透過一點一滴的努力，建立起自身完整的東亞醫學史研究體系。從簡單的問題出發，一步步揭開問題背後潛藏的啟示。

採訪撰文｜劉庭妤
責任編輯｜田偲妤
美術設計｜蔡宛潔

本文經授權轉載自研之有物 大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書