研之有物》大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像（下）

「膽大」就真的「大膽」嗎？

“有趣的是，在古代中國醫學裡，也時常將「膽」的大小用於類比人的性格。”

我們可在民間故事中，發現許多類似說法：

傳說《史記》中的五帝之首黃帝，曾與精通醫術的岐伯討論「膽量」。黃帝提問：「是勇是怯，如何決定？」岐伯回答：「膽滿則勇，膽虛則怯。」

另一個鮮明的例子發生在三國名將姜維的身上，他深受諸葛亮器重，曾率領蜀漢十一次伐魏，是德才兼備的軍事家。在他死後，敵人剖開他的遺體，發現他的「膽」大於常人。

五代後漢名將趙思綰將軍甚至相信「吃膽能補膽」，他曾說：「等我以酒吞膽滿千顆，我的膽量勢將無敵！」

這種從器官聯想到人格特質的論調，也從人類推及至動物。唐代的藥王孫思邈曾說：「麞無膽，所以怯弱多驚恐。」他認為跟鹿屬於近親的麞容易驚恐，就是因為沒有膽。

在所有動物中，「馬無膽」是中國醫學時常討論的焦點。古人發現馬有肝臟但無膽囊，他們解釋馬對應至五行中的火，肝膽對應至五行中的木，馬體中熾盛的火勢耗盡了木，因而沒有膽囊，而且導致肝臟有毒，不能隨便食用。

金元時期，也曾有人以「驚」字從馬部，推論容易受驚嚇的人，跟馬一樣沒有膽，不禁讚嘆古人造字的奧妙。

從中醫工具箱找答案

與麞、馬同為草食動物的大象，卻成為少數「有膽」的特例，究竟古人為何能接受象膽隨四季流動的說法呢？張哲嘉發掘：

“我們可以從「中醫工具箱」中，找到類似的思維方式。最好的例證就是中醫的「人神」觀。”

古人相信人體內有一種精神靈體，稱為「人神」，不同的人神會隨著時間而變化流動，有的隨季、有的隨月或隨日。施行針灸時，必須避開人神流動的位置，才不會傷及元氣。

《新刊補註銅人腧穴鍼灸圖經》元刊本，當中的「避忌人神之圖」記載不同時刻針灸時，應避開的人體部位。

圖｜國家圖書館

由人類推及至大象，象膽就如同人神，會隨著四季、天象遞嬗而流轉。乾隆時期的《清宮獸譜》也尊崇天象感應說，認可象膽會跟隨北斗七星斗柄的方向而移動。

不論是在中國或西方世界，人們對於象膽之謎都有各自的推論和考究。中國雖然缺乏西方對於各種動物的系統性解剖知識，但在剖食動物之餘，仍會觀察其內臟特徵，並試圖運用解釋人體理論的框架，尋求其中的意義。張哲嘉分析：

因語言、文化的不同，造成雙方在接受一件事情時，關注的核心概念不同。其實那只是站在不同關懷位置上，闡述各自的世界觀，並無孰優孰劣。

如今我們無從得知古人在象腳內發現的物質是什麼，但透過象膽存在與否的研究，張哲嘉意欲轉換西方科學等同客觀、可信的普遍聯想，凸顯中、西方理解世間萬物的相異途徑。

那麽你比較喜歡哪種說法呢？

遠赴法國的史料蒐集之旅

談起研究過程，張哲嘉樂於分享自已的史料蒐集之旅。

圖｜研之有物

啟發象膽之謎研究的關鍵文獻來源有二：其一為巴多明編撰的《格體全錄》（Manchu Anatomy）；其二為耶穌會傳教士留下的書信。

1698 年，耶穌會傳教士巴多明抵達中國。為了向康熙皇帝介紹西洋科學，他陸續貢獻了地圖學、水利工程等知識。其中最具代表性的，就是一度被康熙放棄的解剖學。

巴多明除了定期講課外，也在數名官員、畫師的協助下，著手整理出包括解剖學與醫學的教科書《欽定格體全錄》。

目前全球僅存極少數的抄本，三件在日本、三件在俄羅斯、兩件在法國、一件在中國；另外，丹麥也藏有一件圖譜。由於想要領略翻閱的感覺，讓張哲嘉興起自製復刻本的念頭。他從法國自然史博物館的網站下載公開圖檔，一頁頁彩色列印下來，再請懂裝幀的助理以線裝古法，將紙頁縫合成冊。

至於巴多明與法蘭西科學院之間的通信，則來自國際流通的出版品，當時歐洲渴求中國的訊息，就有人選編並刊印耶穌會傳教士的通信書簡來滿足讀者。中研院史語所也藏有早期的版本，至今已有兩百多年歷史。

然而，仍有部分未公開的信件，被保存在法國國家圖書館及檔案館。張哲嘉曾遠赴法國兩次，從眾多檔案中找出巴多明的書信，戴上手套、翻閱這些有三百多年歷史的文獻，從中了解被派至清朝的傳教士，如何與當時人互動。

想讀懂醫學史？先研究解剖學

採訪尾聲，張哲嘉與大象玩偶們合影。

圖｜研之有物

為了讀懂原文典籍，張哲嘉還特地去學滿語、法語，他笑著和我們解釋：「這是研究動物解剖學需具備的基礎能力。」

張哲嘉早期的研究重心放在中國近代醫學史，近年來對動物解剖學產生濃厚興趣，他以日本為例，解釋解剖學之於東亞醫學史研究的重要性：

日本早在 18 世紀的江戶幕府時期，便發覺解剖學的重要性。當時有一群日本醫生，在參與人體解剖後驚訝地發現，人體構造竟與荷蘭醫書所述分毫不差，跟他們過去信仰的漢醫典籍卻相去甚遠，因而著手翻譯了解剖學專書《解體新書》，讓以往只熟稔漢醫的日本人開始認識西方醫學。

換句話說，日本的西化運動並不是從明治維新才發起，醫學領域的西化早已展開，為後來日本全方位的現代化鋪下知識與制度的基礎。

「如想對傳統醫學的變革有更好的掌握，就要去探索日本醫學史，這是我開始系統性研究解剖學的動機。」張哲嘉回顧一路走來的研究軌跡。

克服文獻查找上的地理限制、經由語言學習深入原文典籍，張哲嘉透過一點一滴的努力，建立起自身完整的東亞醫學史研究體系。從簡單的問題出發，一步步揭開問題背後潛藏的啟示。

採訪撰文｜劉庭妤

責任編輯｜田偲妤

美術設計｜蔡宛潔

本文經授權轉載自研之有物 大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像

