研之有物》大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像（中）

如今科學證實，大象的確會從肝臟分泌膽汁，但並沒有儲存膽汁的膽囊，而是直接通過膽管排放至十二指腸，用於乳化食物中的脂肪，幫助身體消化、吸收養分。

◎ 研之有物

收到信件的德梅蘭，回絕巴多明請東印度公司在非洲解剖大象的要求，並根據 1688 年法國科學院前輩克洛德・佩羅（Claude Perrault）編纂《動物誌》時所留下的筆記，回顧西方歷來關於象膽的重要研究。

最早的研究記錄可追溯至亞里斯多德（Aristotle），他宣稱大象沒有膽囊；但西洋醫聖蓋倫（Galen）卻一反他的說法，認為象的膽囊就在肝臟的旁邊。

請繼續往下閱讀...

活躍於 17 世紀的愛爾蘭醫學院士艾倫・穆倫（Allen Mullen）曾解剖過一頭意外燒死的大象，在十二指腸的尾端發現膽汁的痕跡，卻沒有找到膽囊。

如今科學證實，大象的確會從肝臟分泌膽汁，但並沒有儲存膽汁的膽囊，而是直接通過膽管排放至十二指腸，用於乳化食物中的脂肪，幫助身體消化、吸收養分。

北斗七星末端的「搖光」星，顯化出象形，大象如同承接天地靈氣的化身。本圖僅示意，非北斗七星實際影像。

圖｜研之有物、OpenAI DALL·E

回到故事的最後，兩位老頭兒仍對象膽四季流動說深信不疑，巴多明則始終無法確定問題的答案，但他卻為我們展示了跨文化脈絡的認識論面貌，是如此的多樣且複雜，想貫通中、西方對事物的認知框架並不容易。

象膽真隨四季流動？

究竟古代中國如何發展出象膽隨四季流動的理論？象膽能治病的說法又是從何而來？我們可從漢代的《春秋運斗樞》、劉宋時期的《雷公炮炙論》看出端倪。

《春秋運斗樞》是一本天文占卜書，當中有一段景象奇幻地描述：星宿搖光流散於大地，顯化出大象之形。象徵天地萬物皆由天象所主導及映現。

古人也相信，象牙有與大自然互動的靈性，每當感知到雷電，其表面就會發光或透出紋理。這也為後續的象膽感應天體、膽隨四季遞嬗而流動的說法埋下伏筆。

明代的《本草綱目》提到一種可替代象膽、更經濟實惠的藥材「蘆薈」。蘆薈與象膽都如膽汁般苦澀，被暱稱為植物界的象膽，能殺蟲清熱。

圖｜Wikimedia

《雷公炮炙論》則是中國早期的中藥炮製學著作，是象膽正式被列入藥材的關鍵例證。書中記載：胡人殺白象取膽，乾燥後賣至中國。乾燥象膽的表面有青竹紋路、光滑油亮，嚐起來略帶甜味，必須單獨研磨成粉，最後再加入其他藥材中。

到了宋代，由於醫學發展受到朝廷重視，從皇帝到民間都對大象的器官有更深入的探索。不僅宋太宗曾在徐鉉的建議下，從大象的左前腳找到疑似象膽；宋代具權威性的著作，包括《開寶本草》、《證類本草》等，也都提到大象器官的醫學價值。

《開寶本草》首度將大象列為獨立條目，分項解析象牙、象齒、象肉、象膽的用途。在象膽的類項中，引用了唐代《本草拾遺》的記載，提到象膽對治眼疾有益，需混合乳汁，再滴入眼中。

這些經典加深了大眾對於象膽存在、能治眼疾，且隨四季流動的印象。

象膽竟和十二生肖有關？

然而，還是有人和巴多明一樣有實驗精神，對象膽隨四季流動的說法提出質疑。

北宋的劉跂是古代人體解剖的提倡者，他曾提到：某次剛好有三頭大象死去，解剖其中兩頭，發現腳部有疑似膽的物質，但剩餘一頭象的腳內卻空空如也。

明代的郎瑛曾在廣西遇到屠象事件，但並沒有在腿部發現膽，因而懷疑四季流動說法有誤。但質疑的聲音畢竟佔少數，象膽四季流動說仍是當時的主流說法。

古代對於象膽的研究還有另一種「十二生肖理論」，與天文現象存在更緊密的連結。

該理論的源頭可追溯至唐代成書的《本草拾遺》，書中將大象個別的身體部位對應至黃道十二宮，象膽會因循月份推移而存在不同身體部位。例如在舊曆一月，會移動到對應「虎」生肖的部位。

北宋時期編纂的《太平御覽》也有類似說法，書中將大象的軀體區分為十二個部位，象膽會根據月相與肉體對齊。

無論是四季流動說或十二生肖論，兩者的共通點便是對「象膽存在」一事抱持共識。縱使古人對文義中的「膽」是指「膽囊」還是「膽汁」偶有分歧，卻少有人懷疑這個器官是否真實存在。

張哲嘉透過大象玩偶，輔助說明古人對大象及其器官的認識。

圖｜研之有物

本文經授權轉載自研之有物 大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法