晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

研之有物》大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像（中）

如今科學證實，大象的確會從肝臟分泌膽汁，但並沒有儲存膽汁的膽囊，而是直接通過膽管排放至十二指腸，用於乳化食物中的脂肪，幫助身體消化、吸收養分。
研之有物

研之有物

2025/09/21 17:00

◎ 研之有物

收到信件的德梅蘭，回絕巴多明請東印度公司在非洲解剖大象的要求，並根據 1688 年法國科學院前輩克洛德・佩羅（Claude Perrault）編纂《動物誌》時所留下的筆記，回顧西方歷來關於象膽的重要研究。

最早的研究記錄可追溯至亞里斯多德（Aristotle），他宣稱大象沒有膽囊；但西洋醫聖蓋倫（Galen）卻一反他的說法，認為象的膽囊就在肝臟的旁邊。

活躍於 17 世紀的愛爾蘭醫學院士艾倫・穆倫（Allen Mullen）曾解剖過一頭意外燒死的大象，在十二指腸的尾端發現膽汁的痕跡，卻沒有找到膽囊。

如今科學證實，大象的確會從肝臟分泌膽汁，但並沒有儲存膽汁的膽囊，而是直接通過膽管排放至十二指腸，用於乳化食物中的脂肪，幫助身體消化、吸收養分。

研之有物》大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像（中）北斗七星末端的「搖光」星，顯化出象形，大象如同承接天地靈氣的化身。本圖僅示意，非北斗七星實際影像。
圖｜研之有物、OpenAI DALL·E

回到故事的最後，兩位老頭兒仍對象膽四季流動說深信不疑，巴多明則始終無法確定問題的答案，但他卻為我們展示了跨文化脈絡的認識論面貌，是如此的多樣且複雜，想貫通中、西方對事物的認知框架並不容易。

象膽真隨四季流動？

究竟古代中國如何發展出象膽隨四季流動的理論？象膽能治病的說法又是從何而來？我們可從漢代的《春秋運斗樞》、劉宋時期的《雷公炮炙論》看出端倪。

《春秋運斗樞》是一本天文占卜書，當中有一段景象奇幻地描述：星宿搖光流散於大地，顯化出大象之形。象徵天地萬物皆由天象所主導及映現。

古人也相信，象牙有與大自然互動的靈性，每當感知到雷電，其表面就會發光或透出紋理。這也為後續的象膽感應天體、膽隨四季遞嬗而流動的說法埋下伏筆。

研之有物》大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像（中）明代的《本草綱目》提到一種可替代象膽、更經濟實惠的藥材「蘆薈」。蘆薈與象膽都如膽汁般苦澀，被暱稱為植物界的象膽，能殺蟲清熱。
圖｜Wikimedia

《雷公炮炙論》則是中國早期的中藥炮製學著作，是象膽正式被列入藥材的關鍵例證。書中記載：胡人殺白象取膽，乾燥後賣至中國。乾燥象膽的表面有青竹紋路、光滑油亮，嚐起來略帶甜味，必須單獨研磨成粉，最後再加入其他藥材中。

到了宋代，由於醫學發展受到朝廷重視，從皇帝到民間都對大象的器官有更深入的探索。不僅宋太宗曾在徐鉉的建議下，從大象的左前腳找到疑似象膽；宋代具權威性的著作，包括《開寶本草》、《證類本草》等，也都提到大象器官的醫學價值。

《開寶本草》首度將大象列為獨立條目，分項解析象牙、象齒、象肉、象膽的用途。在象膽的類項中，引用了唐代《本草拾遺》的記載，提到象膽對治眼疾有益，需混合乳汁，再滴入眼中。

這些經典加深了大眾對於象膽存在、能治眼疾，且隨四季流動的印象。

象膽竟和十二生肖有關？

然而，還是有人和巴多明一樣有實驗精神，對象膽隨四季流動的說法提出質疑。

北宋的劉跂是古代人體解剖的提倡者，他曾提到：某次剛好有三頭大象死去，解剖其中兩頭，發現腳部有疑似膽的物質，但剩餘一頭象的腳內卻空空如也。

明代的郎瑛曾在廣西遇到屠象事件，但並沒有在腿部發現膽，因而懷疑四季流動說法有誤。但質疑的聲音畢竟佔少數，象膽四季流動說仍是當時的主流說法。

古代對於象膽的研究還有另一種「十二生肖理論」，與天文現象存在更緊密的連結。

該理論的源頭可追溯至唐代成書的《本草拾遺》，書中將大象個別的身體部位對應至黃道十二宮，象膽會因循月份推移而存在不同身體部位。例如在舊曆一月，會移動到對應「虎」生肖的部位。

北宋時期編纂的《太平御覽》也有類似說法，書中將大象的軀體區分為十二個部位，象膽會根據月相與肉體對齊。

無論是四季流動說或十二生肖論，兩者的共通點便是對「象膽存在」一事抱持共識。縱使古人對文義中的「膽」是指「膽囊」還是「膽汁」偶有分歧，卻少有人懷疑這個器官是否真實存在。

研之有物》大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像（中）張哲嘉透過大象玩偶，輔助說明古人對大象及其器官的認識。
圖｜研之有物

本文經授權轉載自研之有物 大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書