研之有物》大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像（上）

古代中國流傳一則有關「大象」的秘方，據說只要將象膽混合乳汁，就能做出治療眼疾的藥水。但要取得象膽是有訣竅的，必須熟悉四季變化，才能準確判斷膽流到哪隻象腳內。中央研究院「研之有物」專訪院內近代史研究所張哲嘉副研究員，他從 18 世紀耶穌會傳教士巴多明的書信中，得知康熙皇帝可能以此秘方醫治孝莊太皇太后。究竟中、西方對「象膽之謎」有何見解？古代中國為何會認為象膽能在四足流動？答案就藏在「中醫工具箱」裡。

揭開象膽的四季流動之謎

張哲嘉與他的大象玩偶。

圖｜研之有物

木櫃上擺著多隻絨毛玩偶，模樣討喜可愛，由左至右分別是猛瑪象、亞洲象、非洲象，它們是張哲嘉在旅途中捕獲的紀念品。

令人驚喜的是，這只是眾多收藏中的冰山一角，在他家中還有兩百多隻擬真動物玩偶，甚至還有專屬它們的空間。

「這是我兒時的夢想，想效法路易十四，他創立了最早具備現代動物園雛形的皇家獸苑，擁有一百多種動物。」

講到動物玩偶，張哲嘉的眼睛為之一亮，這是他研究生涯中意想不到的禮物、伴隨他出席各式場合的好夥伴。無論在講座中、會議裡，只要拿出收藏品，馬上能吸引眾人目光，對他研究的主題「象膽之謎」產生深刻印象。

“大象有膽嗎？象膽在哪裡？看似簡單的提問，背後藏有諸多玄機。”

從西方科學觀點來看，只要實際解剖大象就能一探究竟，但在沒有解剖學知識的古代中國，古人採用截然不同的方式思考此問題。

治療眼疾的秘方

中、西方對於動物的認知差異，可從耶穌會傳教士巴多明（Dominique Parrenin）於雍正八年（1730 年）寄往法蘭西科學院的書信中看出。

相傳康熙二十六年（1687 年），因太醫院對孝莊太皇太后長年的眼疾問題束手無策，康熙皇帝只好向文武百官求助。此時，有人提出象膽能治療眼疾，急於醫治祖母的康熙，因而命人宰殺一頭御苑的大象。

可惜的是，眾人沒有從大象體內找到象膽，就在即將宣告失敗之時，一名學士周清原告知：膽應該在象腳，而且會因循四季變化在四足流動。

最後果真在象腳內找到疑似象膽。據傳周清原因此受到康熙的知遇之恩，先後擢升山東省主考官、浙江省學政、中央工部右侍郎，仕途一路順遂。

巴多明在中國民間傳教時，從兩位街訪老頭兒處聽聞此事，不禁大為吃驚：象膽真的存在嗎？會不會是將腺體或淋巴誤認成膽了？如果該說法為真，膽又是如何從一條腿流動到另一條腿呢？

老頭兒無法清楚回答巴多明，卻在幾日後送了一本書給他，書中記載北宋初年文學家徐鉉的說法：象膽隨四季在四足流動，春天在左前腳、夏天在右前腳、秋天在左後腳、冬天則在右後腳。

書中還註明一則案例：宋太宗統治期間，一頭大象在春天死去，朝廷解剖大象後，果真在左前腳找到疑似象膽，這似乎證實了徐鉉的象膽四季流動說。

西方的象膽研究史

仍舊感到困惑的巴多明，於是寫信詢問法蘭西科學院的德梅蘭（Jean-Jacques d’Ortous de Mairan）。法蘭西科學院是西方解剖學的重鎮，擁有豐富的研究資源。許多動物標本來自路易十四創立的皇家獸苑，讓學者們能進行廣泛且系統性的研究。

路易十四在凡爾賽宮建立的皇家獸苑

圖｜Wikimedia

收到信件的德梅蘭，回絕巴多明請東印度公司在非洲解剖大象的要求，並根據 1688 年法國科學院前輩克洛德・佩羅（Claude Perrault）編纂《動物誌》時所留下的筆記，回顧西方歷來關於象膽的重要研究。

最早的研究記錄可追溯至亞里斯多德（Aristotle），他宣稱大象沒有膽囊；但西洋醫聖蓋倫（Galen）卻一反他的說法，認為象的膽囊就在肝臟的旁邊。

活躍於 17 世紀的愛爾蘭醫學院士艾倫・穆倫（Allen Mullen）曾解剖過一頭意外燒死的大象，在十二指腸的尾端發現膽汁的痕跡，卻沒有找到膽囊。

如今科學證實，大象的確會從肝臟分泌膽汁，但並沒有儲存膽汁的膽囊，而是直接通過膽管排放至十二指腸，用於乳化食物中的脂肪，幫助身體消化、吸收養分。

圖｜iStock

回到故事的最後，兩位老頭兒仍對象膽四季流動說深信不疑，巴多明則始終無法確定問題的答案，但他卻為我們展示了跨文化脈絡的認識論面貌，是如此的多樣且複雜，想貫通中、西方對事物的認知框架並不容易。

本文經授權轉載自研之有物 大象的膽在哪？一場結合中醫、天象與解剖的古代醫學想像

