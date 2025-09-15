名家分享~福澤喬》台灣經濟表現亮眼 中共農場急造「哭窮劇本」

這不是一般家庭自然流露的心情，而是一種刻意編排的資訊操作。這種行為稱為「協同性造假行為」（Coordinated Inauthentic Behavior, CIB），其本質就是透過大量重複的模板貼文，營造出某種假象。 在這裡，假象是什麼？答案很清楚：企圖讓大眾相信台灣家庭普遍陷入貧困，連最基本的慶祝都顯得奢侈，進而對社會經濟狀況產生悲觀與失望。這是一種典型的認知作戰，透過情感操弄削弱民心

◎福澤喬

這幾天在刷台灣的社群媒體上，突然發現這樣的貼文變多：父母帶著剛考上理想學校的孩子去吃壽司、火鍋或麥當勞，配圖總是孩子開心的笑容，文字卻在最後補上一句：「因為我們家是低收，不能常常這樣，看他吃得那麼快樂，爸媽真的很欣慰。」這樣的內容初看或許令人感動，但若仔細比對，就會發現其中的不尋常。

（取自貼文）

社群平台假帳號 一堆低收慶祝文

這些帳號的貼文格式幾乎完全一致，僅僅替換了學校名稱與慶祝地點，甚至連「低收」與「欣慰」這些字眼都如出一轍。這不是一般家庭自然流露的心情，而是一種刻意編排的資訊操作。這種行為稱為「協同性造假行為」（Coordinated Inauthentic Behavior, CIB），其本質就是透過大量重複的模板貼文，營造出某種假象。

在這裡，假象是什麼？答案很清楚：企圖讓大眾相信台灣家庭普遍陷入貧困，連最基本的慶祝都顯得奢侈，進而對社會經濟狀況產生悲觀與失望。這是一種典型的認知作戰，透過情感操弄削弱民心。

要破解這些「哭窮劇本」，最直接的方法就是檢視真實數據。根據中華經濟研究院與主計總處在2025年第二季公布的最新統計，台灣經濟表現相當亮眼：第二季的經濟成長率高達 8.01%，全年預測也上修至 4.45%。這代表台灣不僅沒有陷入衰退，反而在全球經濟環境中展現出強勁的韌性。

Q2成長率破8% 人均收入將超越南韓

同時，人均GDP的成就更具象徵意義。預估2025年台灣人均GDP將達到 38,066 美元，首度超越韓國，並有望在2026年突破 4 萬美元大關。這不僅是數字上的突破，更顯示台灣產業競爭力持續提升，尤其受惠於 AI 科技與半導體出口。

台灣AI科技與半導體競爭力持續提升，人均GDP超越南韓。



此外，台灣政府已連續九年調漲基本工資，2025年起月薪提升至28,590元，時薪提升至190元，讓廣大勞工能夠分享到經濟成長的成果。這些事實與「大部分家庭是低收、連平價餐廳都無法常常去」的敘事完全背道而馳。

換句話說，這些網路貼文所刻意營造的「低收氛圍」並不反映真實社會，反而更像是對台灣經濟現況的扭曲與惡意誤導。

除了經濟層面的不符，這些貼文更隱含了一種被操弄過的價值觀：只有奢華的消費才算得上「慶祝」，而去吃麥當勞、壽司或火鍋，則是因為貧窮才不得已的選擇。這種論述，對台灣社會是一種貶低與誤讀。

勞動部開會，基本薪資持續調漲，今年月薪漲至2萬8590元、時薪漲至190元。

在台灣，家庭聚餐的價值從來不取決於價格，而是取決於彼此的陪伴與喜悅。很多孩子最期待的獎勵，就是能跟父母去吃一頓自己喜歡的快餐或火鍋，而這樣的回憶也往往最令人難忘。把這樣的日常幸福包裝成「因為窮才只能如此」的悲情，既失真又具攻擊性。



事實上，許多台灣父母選擇平價餐廳慶祝，可能是因為方便、孩子喜歡，或者只是日常生活的一部分。認知作戰卻刻意將這種「小確幸」污名化，暗示台灣社會貧困，這正是一種心理操控，意圖讓人們對自身的生活失去信心。

中國經濟困境 青年失業率居高不下

為何會有人刻意操作這樣的劇本？答案可能在於中國當前面臨的經濟困境。根據中國官方公布的數據，2025年7月中國16至24歲的青年失業率高達17.8%，創下一年來的新高。同時，中國房地產風險加劇，內需低迷，再加上2025年將有高達1222萬名大學畢業生湧入職場，導致「畢業即失業」的焦慮蔓延全國。

中國經濟前景不明，企業主紛紛裁減入門工作職缺，中國年輕人的焦慮感爆棚。

在這樣的背景下，透過內容農場散播「台灣家庭普遍哭窮」的故事，正是一種心理投射與焦點轉移。當自身社會問題難以解決時，便試圖把鏡頭對準台灣，讓台灣民眾誤以為自己才是過得更辛苦的一方。這樣的操作不僅試圖打擊台灣民心，更希望削弱大眾對政府與經濟政策的信任。這些「低收慶祝文」並不是單純的生活分享，而是資訊戰的一環，帶有明確的戰略目的。

面對這樣的認知作戰，台灣社會必須具備更強的辨識力與自信心。要觀察模式，當看到大量雷同的貼文時，就要警覺這可能不是自然生成的內容。要查證事實，透過可靠的新聞與數據來源，確認經濟與社會狀況的真實面貌。要有堅定價值，幸福不應該由外部勢力定義，而是來自我們對家人、朋友與生活的珍惜。

台灣的經濟實力正在逐步攀升，而我們的生活幸福感更不是那些粗糙的劇本所能抹煞的。由此可見，真正的抵禦之道，是在心中建立一道防線，不被外部的惡意操弄所動搖，並持續以真實的數據與價值觀去回應虛假的敘事。這樣，我們才能在資訊戰的時代裡，穩健守護屬於台灣的幸福與信心。

（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書

