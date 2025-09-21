自由開講》豪宅超帥保全成話題 證照制度牛步化

◎ 張家榕

在國內，由於居住型態的改變，公寓大廈的「縱向發展」已然成為多數人生活的主流模式，這種集體居住的趨勢，不僅重塑了城市景觀，也連帶催生了對居住安全更為細緻與專業的需求。在這樣的背景下，人進人出的門禁安全管制，便自然而然地委由保全人員負責，他們成為了現代都市社區運作中不可或缺的一環。前些日子，網路平台流傳某豪宅出現「超帥保全」的新聞，這則看似輕鬆的社會插曲，卻意外地在筆者周邊引發了關於公寓大廈保全人員「證照制度」的熱烈討論，這不僅僅是對個體外貌的關注，更深層次地觸及了保全行業的專業化、社會對其價值的認可，以及現代社會中人際關係與安全需求的複雜交織。

桃園藝文特區豪宅，帥氣保全人員成為社會上討論話題。（資料照，圖擷自「mt760405」IG）

其實，2009年內政部考量當時《保全業法》仍有不完備之處，在其部務會報通過修正草案，提報行政院討論通過後，送立法院審議，其中草案新增「保全人員證照制度」，以領有中央主管機關核發的保全人員講習合格證書，才能擔任保全人員為訴求。另審閱立法院議案關係文書（委員提案第26839號2021年印發），由23位立委提案認為：由於公寓大廈委以安全工作於保全人員，在勞動基準法修正施行後，高度勞動密集之保全業人力需求缺口擴大。

為建立健全的保全業管理機制，提升保全人員素質，增加人力運用彈性，並加強產業專業發展空間及工作機會，爰擬具「保全業法部分條文修正草案」，其中亦提及「取得中央主管機關核發之合格證書，始得從事保全工作。」遺憾的是，法案迄今並無通過或執行，但立法者與主管機關對保全人員證照制度，是採肯定的看法。

保全工作已非單純的監控或巡邏，更涉及公寓大廈安全防護、緊急應變、科技設備操作、法律知識、溝通協調等多方面技能；在決策者的眼中，他們亦是「韌性社區」、「防災士」、「全民國防」等重大社會安定工作的推動者，戰時亦可能成為後勤（備）戰力。

國內已有保全公司研究「人機協作模式」。（示意圖，張家榕提供）



目前保全行業的進入門檻相對較低，導致人員素質參差不齊，也容易形成惡性競爭，影響從業人員的薪資待遇和勞動條件。

實施證照制度，有助於建立行業的專業門檻，提升保全人員的社會認可度、榮譽心與專業地位，其勞動權益（如合理工時、薪資福利、職業安全等）也將更容易獲得保障，且透過證照制度，可以設定統一的培訓標準和考核機制，確保從業人員具備必要的專業知識和實務技能，從而提升整體服務品質、升遷機制，滿足社會日益增長的安全需求，也能減少因專業不足而引發的糾紛或安全漏洞，我們期待主管機關與立法者，能持續推動保全人員「證照制度」，在此快速變遷的時代中，構築一個更加和諧、安全與進步的社會。

（作者為從商）

