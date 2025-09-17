自由開講》「關係平衡」 的「合一」（台語）！論林強《電民謠》超越2025夯歌《大展鴻圖》

◎張天泰



「關係平衡」 的「合一」（台語） ，台灣原住民強調和大自然關係合一，彼此平衡，所以台灣原住民獵人文化，有去打獵不會去捕殺幼小動物和已懷孕的動物，抓到上述特徵動物要立即放生，也不會使用造成動物「非死即殘」的山豬吊獵捕工具，因越破壞用盡大自然資源，就越無法生活在平衡和智慧中，會得罪祖靈引發更多戰爭與不和諧混亂，或者導致不幸的負面悲劇發生，上述為台灣原住民族「關係平衡」 的「合一」特色思考和行動方法。

林強的專輯《電民謠》將電子音樂與傳統民謠元素合一，彼此平衡，營造出豐富的多元音樂層次。圖為林強簽名會。（資料照）



「關係平衡」 的「合一」（台語）也是音樂製作原理，特別目標是要進行台灣傳統文化傳承與創新的音樂藝術創作。



音樂合一的原理係指將音樂中的各個元素（如旋律、節奏、和聲、音色、力度、速度、織體、音場等）透過混音、編曲等方式，使之達到平衡、和諧、協調的合一狀態，最終形成一個整體且優美的聽覺體驗。 這就像一場交響樂演出，所有樂器都各司其職，同時為同一首樂曲貢獻自己的聲音，而混音技術則確保這些聲音能夠完美地「合一」。

《電民謠》對台灣在地音樂文化，做了新詮釋與創新。（資料照）



約20年前，林強的專輯《電民謠》將電子音樂與傳統民謠元素合一，一方面專輯中電子元素，被認為是前衛而富有實驗性，透過節奏準確的電子音樂背景布局，營造出豐富的多元音樂層次。



另一方面，傳統民謠的本質在於故事敘事性，20年後再重新檢視《電民謠》專輯，仍保有林強慣有懷舊、重視純粹善良的音樂敘事力量，透過音樂來精準描繪傳統社會觀察與人文溫暖關懷。



林強在《電民謠》對台灣在地音樂文化，做了新詮釋與創新。這張專輯融合了實驗性電子音景與具故事性的民謠歌詞敘事，行動實踐了進行台灣傳統文化傳承與創新的藝術，成功跨越前衛世代與傳統風格的界線，做到了「關係平衡」 的「合一」



如果傳統和前衛的新舊音樂元素「不能合一」，我記得林強大哥在二十多年前有提過，「不要勉強」。



前些日子，有位名叫「攬佬」歌手的《大展鴻圖》、成為媒體網路點閱率高的熱門洗腦歌，此歌曲俗擱有力，具備豐富趣味性，求財、求名、求色、求官位，最大亮點是也想進行傳統文化傳承與創新，融合廣東庶民文化傳統歌曲。然而，其中粵劇劇作家唐滌生的《帝女花》音樂價值性，是遠高於《大展鴻圖》洗腦歌，因《大展鴻圖》就是陳柏源《中國老總》重複模式，2025年攬佬《大展鴻圖》音景放其他粵劇名曲，把《帝女花》抽換，你會發現沒有差異，這代表《大展鴻圖》完全沒有做到「合一」。



歡迎讀者閱聽大眾來聽看看，Google關鍵字，親身體驗感受一下。

請繼續往下閱讀...

（作者為教育博士、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法