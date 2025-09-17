晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社會

自由開講》「關係平衡」 的「合一」（台語）！論林強《電民謠》超越2025夯歌《大展鴻圖》

2025/09/17 15:00

◎張天泰
 
「關係平衡」 的「合一」（台語） ，台灣原住民強調和大自然關係合一，彼此平衡，所以台灣原住民獵人文化，有去打獵不會去捕殺幼小動物和已懷孕的動物，抓到上述特徵動物要立即放生，也不會使用造成動物「非死即殘」的山豬吊獵捕工具，因越破壞用盡大自然資源，就越無法生活在平衡和智慧中，會得罪祖靈引發更多戰爭與不和諧混亂，或者導致不幸的負面悲劇發生，上述為台灣原住民族「關係平衡」 的「合一」特色思考和行動方法。

林強的專輯《電民謠》將電子音樂與傳統民謠元素合一，彼此平衡，營造出豐富的多元音樂層次。圖為林強簽名會。（資料照）林強的專輯《電民謠》將電子音樂與傳統民謠元素合一，彼此平衡，營造出豐富的多元音樂層次。圖為林強簽名會。（資料照）
 
「關係平衡」 的「合一」（台語）也是音樂製作原理，特別目標是要進行台灣傳統文化傳承與創新的音樂藝術創作。
 
音樂合一的原理係指將音樂中的各個元素（如旋律、節奏、和聲、音色、力度、速度、織體、音場等）透過混音、編曲等方式，使之達到平衡、和諧、協調的合一狀態，最終形成一個整體且優美的聽覺體驗。 這就像一場交響樂演出，所有樂器都各司其職，同時為同一首樂曲貢獻自己的聲音，而混音技術則確保這些聲音能夠完美地「合一」。

《電民謠》對台灣在地音樂文化，做了新詮釋與創新。（資料照）《電民謠》對台灣在地音樂文化，做了新詮釋與創新。（資料照） 

約20年前，林強的專輯《電民謠》將電子音樂與傳統民謠元素合一，一方面專輯中電子元素，被認為是前衛而富有實驗性，透過節奏準確的電子音樂背景布局，營造出豐富的多元音樂層次。
 
另一方面，傳統民謠的本質在於故事敘事性，20年後再重新檢視《電民謠》專輯，仍保有林強慣有懷舊、重視純粹善良的音樂敘事力量，透過音樂來精準描繪傳統社會觀察與人文溫暖關懷。
 
林強在《電民謠》對台灣在地音樂文化，做了新詮釋與創新。這張專輯融合了實驗性電子音景與具故事性的民謠歌詞敘事，行動實踐了進行台灣傳統文化傳承與創新的藝術，成功跨越前衛世代與傳統風格的界線，做到了「關係平衡」 的「合一」
 
如果傳統和前衛的新舊音樂元素「不能合一」，我記得林強大哥在二十多年前有提過，「不要勉強」。
 
前些日子，有位名叫「攬佬」歌手的《大展鴻圖》、成為媒體網路點閱率高的熱門洗腦歌，此歌曲俗擱有力，具備豐富趣味性，求財、求名、求色、求官位，最大亮點是也想進行傳統文化傳承與創新，融合廣東庶民文化傳統歌曲。然而，其中粵劇劇作家唐滌生的《帝女花》音樂價值性，是遠高於《大展鴻圖》洗腦歌，因《大展鴻圖》就是陳柏源《中國老總》重複模式，2025年攬佬《大展鴻圖》音景放其他粵劇名曲，把《帝女花》抽換，你會發現沒有差異，這代表《大展鴻圖》完全沒有做到「合一」。
 
歡迎讀者閱聽大眾來聽看看，Google關鍵字，親身體驗感受一下。

（作者為教育博士、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書