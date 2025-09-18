自由開講》福建號現身釣魚台海域：中國海軍擴張警訊

◎宗介

日本海上自衛隊7日首度觀察到中國海軍航空母艦福建號在釣魚台群島（中國稱尖閣諸島）西北約200公里的東海海域航行，伴隨兩艘飛彈驅逐艦朝西南方向移動。日本即派出P-3C反潛機監控。此舉凸顯中國海軍在日本周邊海域的持續活動，反映北京對東海戰略意圖日益明顯。

中國海軍航空母艦福建號在釣魚台群島，西北約200公里的東海海域航行。（美聯社檔案照）

福建號是中國海軍繼遼寧號、山東號之後的第三艘航空母艦，排水量逾8萬噸、全長315公尺，是目前世界上最大的常規動力航母。其搭載的先進電磁彈射系統可支援殲-15戰機起飛，理論載機量達60至70架。雖然此次觀察時甲板未見艦載機，但福建號已於今年3月底完成海上測試，具備實戰部署潛力。

近年中國海軍在東海及西太平洋頻繁活動，遼寧號與山東號曾同時航行於太平洋，殲-15戰機多次逼近日本海上自衛隊巡航機。福建號現身釣魚台海域，不僅象徵中國海軍持續現代化，更傳達出對區域安全的戰略警訊。

中共福建號的部署，提醒區域國家，東海情勢正朝常態化軍事對抗風險演進。圖為P-3C反潛機。（資料照）

台灣、日、韓及美國等印太國家，需持續關注中國航空母艦及伴隨艦隊動態，深化聯合情報與巡航監控機制，維護東海及台灣海峽的航行自由。福建號的部署提醒區域國家，東海情勢正朝向高強度、常態化軍事對抗風險演進，國際社會應以法治、外交與安全合作應對北京的海上挑釁。

（作者為研究生）

