晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》福建號現身釣魚台海域：中國海軍擴張警訊

2025/09/18 20:00

◎宗介

日本海上自衛隊7日首度觀察到中國海軍航空母艦福建號在釣魚台群島（中國稱尖閣諸島）西北約200公里的東海海域航行，伴隨兩艘飛彈驅逐艦朝西南方向移動。日本即派出P-3C反潛機監控。此舉凸顯中國海軍在日本周邊海域的持續活動，反映北京對東海戰略意圖日益明顯。

中國海軍航空母艦福建號在釣魚台群島，西北約200公里的東海海域航行。（美聯社檔案照）中國海軍航空母艦福建號在釣魚台群島，西北約200公里的東海海域航行。（美聯社檔案照）

福建號是中國海軍繼遼寧號、山東號之後的第三艘航空母艦，排水量逾8萬噸、全長315公尺，是目前世界上最大的常規動力航母。其搭載的先進電磁彈射系統可支援殲-15戰機起飛，理論載機量達60至70架。雖然此次觀察時甲板未見艦載機，但福建號已於今年3月底完成海上測試，具備實戰部署潛力。

近年中國海軍在東海及西太平洋頻繁活動，遼寧號與山東號曾同時航行於太平洋，殲-15戰機多次逼近日本海上自衛隊巡航機。福建號現身釣魚台海域，不僅象徵中國海軍持續現代化，更傳達出對區域安全的戰略警訊。

中共福建號的部署，提醒區域國家，東海情勢正朝常態化軍事對抗風險演進。圖為P-3C反潛機。（資料照）中共福建號的部署，提醒區域國家，東海情勢正朝常態化軍事對抗風險演進。圖為P-3C反潛機。（資料照）

台灣、日、韓及美國等印太國家，需持續關注中國航空母艦及伴隨艦隊動態，深化聯合情報與巡航監控機制，維護東海及台灣海峽的航行自由。福建號的部署提醒區域國家，東海情勢正朝向高強度、常態化軍事對抗風險演進，國際社會應以法治、外交與安全合作應對北京的海上挑釁。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書