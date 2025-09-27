自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》提高國內雞蛋品質之策略思考

2025/09/27 09:30

◎ 胡鵬年

日本雞蛋物美價廉（可生食），我國雞蛋品質與價格均無以相競，爰研提策略供有關單位參辦︰

台灣雞蛋進口監管不嚴與生產地分散，消費者難以追溯品質。（資料照）台灣雞蛋進口監管不嚴與生產地分散，消費者難以追溯品質。（資料照）

優勢與不足︰

日本核心優勢︰構建全鏈條標準化體系。日本係建構全產業鏈標準化管控、系統性風險防控及產業扶持政策。如密閉養殖，建立「生食雞蛋標準」覆蓋種源檢測、生物安全、飼料飲水監測、衛生控制等24個關鍵環節，包括雞舍溫度嚴格控制≤30℃、定期消毒、光照12-16小時/天、雞蛋出廠前需經25道沙門氏菌等檢測、對雞蛋氣室大小、蛋黃圓潤度訂定量化標準，最終根據蛋殼外觀、蛋白厚度、蛋黃色澤分S/A/B/C四級，確保每枚雞蛋達到「生食」安全標準。

另，通過制度與市場調控，強化產業競爭力，如配合飼料價格穩定制度、農業共濟保險制度及農協（JA）的流通調控，使在飼料進口依賴度高達70%情況下，仍能維持低價產銷。

我國不足處進口監管不嚴與生產地分散。我國養殖場採全或半開放空間，養殖密度高、消毒頻次低，部分蛋品檢測出抗生素殘留等問題。此外，雞蛋缺乏分級制度，市場流通的雞蛋未標註生產方式、檢測報告等關鍵資訊，消費者難以追溯品質。另，政府未有效建立飼料補貼機制及養殖業資金挹注等，導致業者養殖成本高，被迫依賴進口雞蛋填補缺口等不足。

我國養殖場採全或半開放空間，養殖密度高、消毒頻次低，部分檢測出抗生素殘留等問題。（資料照）我國養殖場採全或半開放空間，養殖密度高、消毒頻次低，部分檢測出抗生素殘留等問題。（資料照）

重要解決策略︰

一、加速產業升級。政府應鼓勵規模化、自動化、密閉式養殖，並獎勵中小養殖場合併或轉型為大型自動化養殖場，引入AI智能系統控制，降低成本。

二、加強創立品牌。建立分級定價體系及區域品牌，通過地理標誌認證，提升產品管控標準化。

三、強化疫病防控與生物安全。要求養殖場嚴格疫病監測和風險管理，實施全封閉管理，定期對養殖場進行抽查疫苗接種和生物安全措施，嚴格進口檢驗與檢疫，尤其對進口雞蛋產地、運輸、儲存等全程追溯。

（作者為中國地方自治學會副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書