自由開講》提高國內雞蛋品質之策略思考

◎ 胡鵬年

日本雞蛋物美價廉（可生食），我國雞蛋品質與價格均無以相競，爰研提策略供有關單位參辦︰

台灣雞蛋進口監管不嚴與生產地分散，消費者難以追溯品質。（資料照）

優勢與不足︰

日本核心優勢︰構建全鏈條標準化體系。日本係建構全產業鏈標準化管控、系統性風險防控及產業扶持政策。如密閉養殖，建立「生食雞蛋標準」覆蓋種源檢測、生物安全、飼料飲水監測、衛生控制等24個關鍵環節，包括雞舍溫度嚴格控制≤30℃、定期消毒、光照12-16小時/天、雞蛋出廠前需經25道沙門氏菌等檢測、對雞蛋氣室大小、蛋黃圓潤度訂定量化標準，最終根據蛋殼外觀、蛋白厚度、蛋黃色澤分S/A/B/C四級，確保每枚雞蛋達到「生食」安全標準。

另，通過制度與市場調控，強化產業競爭力，如配合飼料價格穩定制度、農業共濟保險制度及農協（JA）的流通調控，使在飼料進口依賴度高達70%情況下，仍能維持低價產銷。

我國不足處︰進口監管不嚴與生產地分散。我國養殖場採全或半開放空間，養殖密度高、消毒頻次低，部分蛋品檢測出抗生素殘留等問題。此外，雞蛋缺乏分級制度，市場流通的雞蛋未標註生產方式、檢測報告等關鍵資訊，消費者難以追溯品質。另，政府未有效建立飼料補貼機制及養殖業資金挹注等，導致業者養殖成本高，被迫依賴進口雞蛋填補缺口等不足。

我國養殖場採全或半開放空間，養殖密度高、消毒頻次低，部分檢測出抗生素殘留等問題。（資料照）

重要解決策略︰

一、加速產業升級。政府應鼓勵規模化、自動化、密閉式養殖，並獎勵中小養殖場合併或轉型為大型自動化養殖場，引入AI智能系統控制，降低成本。

二、加強創立品牌。建立分級定價體系及區域品牌，通過地理標誌認證，提升產品管控標準化。

三、強化疫病防控與生物安全。要求養殖場嚴格疫病監測和風險管理，實施全封閉管理，定期對養殖場進行抽查疫苗接種和生物安全措施，嚴格進口檢驗與檢疫，尤其對進口雞蛋產地、運輸、儲存等全程追溯。

（作者為中國地方自治學會副秘書長）

