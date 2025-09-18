晴時多雲

自由開講》速度與態度：高鐵、臺鐵帶給旅客的不同體驗

2025/09/18 11:30

◎ 羅斐

在臺灣，南北交通仰賴兩條鐵路動脈——承載百年歷史的臺鐵，和以速度重新定義距離的高鐵，對許多人而言，這不只是交通工具，更是生活的一部分。家人在臺北、工作在臺中、居住在嘉義，長年奔波三地，讓我對兩者服務差異有深刻體會。

購票便利性：高鐵的成熟順暢，臺鐵的繁瑣

高鐵在數位化與服務整合方面更為成熟。無論是透過手機App、官網或超商，旅客都能輕鬆完成訂票與取票，還能綁定信用卡自動付款，大幅簡化流程。今年3大連假共18天的車票於8月29日凌晨開賣，雖一度因人潮湧入造成系統延遲，但高鐵迅速啟動應變機制，短時間內便恢復穩定運作，展現其高效的票務處理能力。相較之下，臺鐵的數位服務仍有進步空間。

高鐵以高速與高準點著稱，臺鐵因車種繁多、調度複雜，尖峰或連假常出現滿載與延誤。圖為高鐵。（資料照）高鐵以高速與高準點著稱，臺鐵因車種繁多、調度複雜，尖峰或連假常出現滿載與延誤。圖為高鐵。（資料照）

儘管同樣提供網路與超商購票，但付款每次都須重新輸入信用卡資訊，不僅流程繁瑣，便利性也明顯不足。此外，臺鐵在售票安排上仍維持「分時段開放購票」的做法，對需要一次規劃多日行程的旅客並不友善。

補票與服務態度：高鐵的以客為本與臺鐵的待改善

在補票服務方面，高鐵對待補票乘客的態度普遍友善。我常使用臺中至臺北的定期票，若臨時改在嘉義下車，只需直接向站務人員補票即可，服務人員不僅態度親切，有時甚至還會小跑步至服務台幫忙處理，盡量減少我等待時間，讓人真切感受到「以顧客為中心」。反觀臺鐵，因我往返嘉義與臺中需使用三張T-Pass，中途必須刷進刷出。若因趕車未注意刷卡不成功，就得再到服務台補登。然而，即使我主動出示三張 T-Pass並詳細說明情況，卻常遇到服務人員態度僵硬，甚至一度拒絕補登，迫使我需另行購票，還得隔天再找其他人員協助處理，過程既耗時又讓人挫折，即使我透過臺鐵服務電話申訴，也未能獲得協助，反而更加的挫折。若同樣情況發生在捷運或YouBike，多半能迅速補登，凸顯臺鐵在流程設計與服務態度上仍有改善空間。

準點率與運能：高鐵穩定高效，臺鐵挑戰仍多

準點率是評估鐵路服務品質的重要指標。高鐵以高速與高準點著稱，近年準點率多維持在98至100％之間，並透過增班與運能優化因應尖峰需求。相對而言，臺鐵因車種繁多、調度複雜，尖峰或連假常出現滿載與延誤。以我個人經驗，嘉義到花蓮的自強號曾多次因車輛故障，被迫在彰化臨時換車；區間車也曾在始發站就誤點，卻鮮少有清楚的廣播或說明，只能盯著告示牌，看著發車時間一再延後，心裡難免焦躁不安。

高鐵前董事長鄭光遠轉任臺鐵董事長，旅客們期盼流程與服務態度的全面進化。圖為鄭光遠視察臺鐵整備狀況。（資料照）高鐵前董事長鄭光遠轉任臺鐵董事長，旅客們期盼流程與服務態度的全面進化。圖為鄭光遠視察臺鐵整備狀況。（資料照）

今年8月，高鐵前董事長鄭光遠轉任臺鐵董事長，此人事案備受各界關注。鄭光遠過去曾帶領高鐵度過財務危機，並擁有豐富的運輸管理經驗。旅客們期盼的不只是硬體改善，更是流程與服務態度的全面進化。若臺鐵能借鏡高鐵，從購票、補票到準點率，都以「便利、效率、以人為本」為目標，必能重新贏得乘客信任，成為真正貼近民眾的交通夥伴。這樣的改革，不僅攸關臺鐵的未來，更直接影響無數像我一樣的日常通勤者。

（作者為公）

