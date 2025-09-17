矢板明夫觀點》AIT打臉中共／二戰文件 未決定台灣地位

AIT美國在台協會發言人表示，北京的敘事是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位，中國的意圖是要把台灣孤立於國際社會之外。

◎ 矢板明夫

上個月二戰結束80週年，中國又拿出《開羅宣言》等文件，試圖「在紙上把台灣納入中國的一部份」。昨天（0913），AIT美國在台協會發言人表示，北京的敘事是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位，中國的意圖是要把台灣孤立於國際社會之外。

中國錯誤敘事 企圖把台灣納入中國

AIT發言人表示，北京的敘事是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。圖為美國在台協會台北辦事處。（資料照）

今年7月我和台美友好訪問團的朋友一起到《舊金山和約》簽訂地點訪問時，現場也就這個問題發表了一些看法，以下為演講摘要。影片給大家參考。

今年7月作者和台美友好訪問團的朋友一起到《舊金山和約》簽訂地點訪問。（取自貼文）





7月13日上午，訪問團和一眾灣區台派好友，在舊金山市政廳旁的戰爭紀念歌劇院（War Memorial Performing Art Center）前集會。

《舊金山和約》並未確立臺灣的主權歸屬

1951年9月8日，在二戰中獲得勝利的48個盟國與戰敗國日本，在這個歌劇院裡簽定了《對日和平條約》（俗稱《舊金山和約》），正式結束了第二次世界大戰。《舊金山和約》的第二條明確陳述：「日本國放棄對臺灣及澎湖的一切權利、名義及要求。」但是，由於當時中共政權與國民政府之間的對立，《舊金山和約》並未以明確的條文，確立臺灣的主權歸屬。

在臺灣的歷史上，有6個條約非常重要：1895年的《馬關條約》，1943年的《開羅宣言》、1945年的《波茨坦公告》，1951年的《舊金山和約》，1952年的《中日和約》，和1971年的聯合國2758號決議。臺灣這麼多年來，就被這些國際條約綁在那裡，完全不能動。變成了一個像國家，又不是一個國家的奇怪存在。

中國試圖扭曲「開羅宣言」等文件，意圖將台灣孤立於國際社會外。AIT表態直指「北京的敘事是錯誤的」。（路透、法新社，本報合成）

由於《舊金山和約》並未規定臺灣主權的歸屬，所以，「臺灣的主權應該由臺灣人自己來接手」。「臺灣獨立自主的原點，其實就在這裡（舊金山戰爭紀念歌劇院）」。

今天的國際社會有兩條基本原則：「一個是主權在民，一個是民族自決。」而「臺灣人很委屈，因為這六個條約在談判和簽署的時候，都沒有臺灣人的參加。」所以，「臺灣人真正應該擁護的，是一個由臺灣人自己簽署的條約，由臺灣人決定臺灣未來的命運」。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

