沈榮欽國際視野》中國正式出口數位極權

如今當地官員與居民向《路透社》證實，中國將其鄉村監控模式出口到所羅門群島，協助其建立數位極權。更可怕的是，居然是由中國警方在當地進行指紋和資料收集。

◎ 沈榮欽

2019 年，索羅門與中華民國斷交，轉而和中華人民共和國建交時，曾經引起澳洲與美國不小的擔憂。

2019 年，索羅門與中華民國斷交。圖為我使館降旗，許多支持台灣的民聚集道別。（取自「我來自荷尼阿拉」臉書專頁）

時任中華民國外交部長的吳釗燮表示，中華人民共和國政府以 5 億美元金援索羅門，並賄賂收買了索羅門官員，換取索羅門從台北轉向北京建交。此舉讓當時忙於美中貿易戰與香港反送中而焦頭爛額的中南海出了一口氣。

2021年11月24日，索羅門群島爆發大規模示威，許多示威者來自人口最多的馬萊塔省，他們認為政府沒有諮詢民意就與臺灣斷交，對此深感不滿，但是最後依舊無力回天。

中國「楓橋」鄉村監控模式輸出索羅門。（取自貼文）

「楓橋」鄉村監控模式始於毛澤東時期的1960年代，地點是現今浙江省紹興市諸暨市楓橋鎮。當時主要以此模式協助社區動員，抑制阻礙進步的「階級敵人」。中國國家主席習近平如今以科技重啟「楓橋」監控，並出口到索羅門，表示可以確保當地社區穩定、避免犯罪與動亂。這是中國首次出口楓橋監控到其他國家。

所羅門群島是北京的安全合作夥伴，所羅門群島警方在社群媒體上發布的照片顯示， 2025 年，中國警方已走訪該國的幾個村莊，推廣「楓橋」理念，並透過玩遊戲讓孩子們熟悉監視無人機。（中央社沒有這部分的描述，這是我從其他外媒轉載的，因為看到時令我特別不適）。

中國警方已向當地民眾推行人口管理、戶籍登記、社區地圖繪製，以及指掌紋採集等相關措施。

中國已將「楓橋」監控模式引入索羅門群島，中國警察還在當地蒐集人口數據，並教導人民繪製社區地圖。（路透檔案照）

澳洲國立大學（Australian National University）「中華全球研究中心」主任希爾曼（Ben Hillman）表示，中國對農村實施網格化管理，每個網格管理員負責「網格逐戶監控」。

希爾曼表示，這對中國共產黨來說是「理想治理模式」，因為「民眾動員支持黨的施政方向並相互監督，社會衝突在萌芽狀態即遭扼殺，從而防止事態擴大」。

他補充說：「在中國以外推行這種模式並不常見，因為它的運作依賴特定社會和政治機構。」

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書







