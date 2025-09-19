晴時多雲

自由開講》關心台美關稅談判 需先理解川普主義（Trumpism）

2025/09/19 11:30

◎ 張天泰

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在2025年9月11日透露了關稅談判最新進展，表示「美國即將與台灣達成一項重大協議」。而台灣和美國目前正在總結談判最終結論的階段，不管是對等關稅稅率，或是232關稅，台灣都希望能取得較優惠待遇且不疊加。

而美國現任總統川普（Donald Trump）對全球各國進行強盜式關稅措施，正來自川普主義（Trumpism）。

川普主義（Trumpism）係指第45任、47任（現任）美國總統川普（Donald Trump）及他所秉持基本盤密切相關的意識形態、政治風格、政治運動及獲取和保持權力的機制。此政治意識形態被稱為美國極右派的政治變種，也被認為是2010年代末至2020年代初全球多個國家出現的民族民粹主義和新民族主義情緒的變種，部分學者及媒體甚至將其與法西斯主義相提並論。

川普一直是後真相時代的美國現任總統，而後真相時代孕育出2025年法西斯主義，當我們放棄真相時，等於我們就把權力拱手讓給了那些擁有財富、權力和政治偶像魅力的人，讓他們利用這些政治權力、財富和魅力來製造川普主義（Trumpism）發揮效果的假象，川普甚至要把川普主義擴張影響世界其他國家，成為另外一種高明的國際政治詐騙技術。

美國還是有敢言公共性知識份子點出真相，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）早已指出川普的邏輯矛盾，他提及「儘管《國際經濟緊急權力法》確實賦予總統很大的空間，在經濟緊急情況下設定關稅，但川普自己一直說經濟狀況良好、蓬勃發展且沒有通膨，任何相反的說法都是假新聞。那情況怎麼可能既是非常好的，又需要採取激烈行動的緊急狀態？」

正好臺灣教育哲學學會第九屆年會暨「川普主義、全球化與反全球化對臺灣教育政策的衝擊：教育哲學的反思」研討會，在2025年11月23日，在國立臺灣師範大學教育大樓8樓804教室、9樓會議室及綜合教室（臺北市大安區和平東路一段129號），特別歡迎台灣社會賢達共同參與，一起關心川普主義議題。

公務繁忙，但仍心繫台灣教育哲學學群發展，拋磚引玉，寫下此文代表我的行動關心，共同關注台灣教育哲學的持續建設和未來發展；故在此文我特別介紹教育哲學的重要國際學者Henry Giroux，以及Giroux對川普和川普主義的嚴厲批判！

亨利·吉魯（Henry Giroux，1943年9月18日—）法裔美國人，美國教育學家，批判教育學創始人之一，Giroux今年已81歲，Giroux的寫作已贏得許多獎項，他為公眾和學術的許多領域寫作。廣泛涉及教育和文化研究領域。Giroux已出版超過35本書，發表論文近300篇，Giroux的書籍中有7本被美國教育學會評為年度重大書籍；在2002年，Routledge出版社的「系列出版物重點指南」將Giroux列為從皮亞傑（Jean Piaget）至今50位現代教育思想家之一。

Henry Giroux認為川普主義（Trumpism）核心是一種文化政治；他早在2021年〈Trumpism and the challenge of critical education〉，在文中已非常有膽識的用「學問力」把川普和川普主義罵到臭頭，Giroux認為川普主義是利用怨恨政治、衰退的經濟、川普本人謊言隱瞞與大資本關係的能力所造就；不論國際或者美國境內許多知識分子，共同檢視川普統治美國的現況，其統治風格為謊言、無知和對暴力的渴望變得更加致命。在過去幾年裡，暴力從針對移民、黑人和有色人種以及窮人的暴力，發展到右翼暴徒襲擊警察、在國會大廈肆虐、佔領眾議院和參議院的暴力。而川普不僅有公開呼籲支持者舉行示威的紀錄，川普也鼓勵支持者透過暴力表達自我的歷史。

現在川普主義（Trumpism）所建構的美國政治新形態，其定義融合了白人至上主義、選民壓制、市場原教旨主義和威權主義。川普主義代表了一種新的法西斯主義，其中法西斯主義過去的舊元素被回收、修改和更新。一個與川普主義相關的例子是系統性謊言，它不僅是希特勒政權的核心，只是被「金錢利益中心」/「川普就是要錢」的短視模式包裝（如其面對世界各國，幾乎等同強盜式關稅政策），也是川普崛起及其社會基礎發展的核心。

而川普一直是後真相時代的美國總統。當川普當選美國總統，如同美國人民把權力拱手讓給了那些擁有財富和政治魅力的人，讓他們取而代之，製造許多荒謬的美國國家問題，和世界性危機挑戰，也讓美國公民無法就一些基本事實達成共識，更無法形成一個能夠保護自己的美國國家公民社會。

川普主義（Trumpism）等同給予形形色色的新納粹分子、白人至上主義者暴徒支持，而川普主義的盛行，其無知、仇恨和對不法行為的偏好都一覽無遺。但更重要的是，川普主義證明了法西斯主義始於語言，終於暴力。而川普在右翼媒體的助推下，不斷透過暴力和分裂式語言釋放其法西斯主義衝動。在川普政府的領導下，無知已變得致命。面對川普主義，美國國家內部也持續政治內戰，而美國聯邦巡迴上訴法院已在2025年8月29日裁定，總統川普推動的「對等關稅」措施屬違法，認定其援引《1977年國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵全球關稅已逾越總統職權。早在2025年年5月，美國國際貿易法院已裁定川普不當援引IEEPA，加徵的對等關稅無效。川普政府隨即上訴，並於8月29日遭到聯邦巡迴上訴法院駁回大部分主張。

由上可見，川普主義的特點讓美國內部帶來分裂和不團結，同時大多數美國公民的生活品質降低，變得難以忍受又充滿危險。

川普主義的文化政治獨特性，已發展成為一種新的美國政治形態，並已被定義為川普主義（Trumpism），被全球學界來研究分析，川普主義象徵著權力、文化、政治和日常生活的融合，將全球資本主義與新法西斯主義勢力融合在一起。川普現在運用政治力量合理化選民壓制，和使得邊境恐怖主義被視為合法的政策措施。把暫時無合法證件的移民子女被關進監牢，讓高聳圍牆斷絕美國新移民生機與產生陷入絕望煉獄的圖像，成為美國本土主義的常態化象徵，川普放任國家恐怖主義，來定義了移民與海關執法局（ICE）的角色。

現在川普主義以民粹主義、種族主義和威權民族主義的語言為載體，催生了一系列壓制性的政治、經濟和社會政策，這些政策從壓迫社會邊緣族群蔓延到白宮內政治鬥爭，再到美國全國各地的州和地方政府。甚至形成了川普在2025年向全世界各國勒索的強迫性關稅政策，川普認為自己佔盡利益獲得重大勝利，以為自己讓美國再次偉大而洋洋自喜。

直到美上訴法院裁定川普對全球各國強盜式關稅措施「不合法」。

美國國家內部都意識到川普主義（Trumpism）的短視，及其對全球的危害，並做出行動反抗，身在台灣的我們怎能不關心？

（作者為教育博士、政治工作者）

