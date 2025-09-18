自由開講》沒有環評 就不應有核電廠重啟

◎林仁斌

核能安全委員會日前於8月1日所預告的《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》部分條文修正草案，很顯然是忽略了關鍵的環境影響評估（環評）。因此，筆者呼籲環境部必須儘速修法，將核電廠延役或重啟增補入《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準》第二十九條第一項的規定。核安會也應補正草案內容，任何核電廠延役或重啟運轉執照申請應檢附「環境保護主管機關認可之環境影響評估相關資料」。這不單是程序正義與法治精神的體現，更是回應社會公眾合理期待的必要作法。

首先，核電廠重啟並不是單純的維持既有運轉，而是在原設計年限已屆滿停機後的延長運轉。因此，僅靠「再運轉計畫」的技術審核，並無法全面檢視其對於周遭環境、生態、經濟文化等面向的潛在影響與真實風險，等同形成制度漏洞。令人遺憾的，該草案內容也忽視了核廢料貯存設施安全、經濟效益與社會成本、區域避難與核災保險、國安風險與世代正義、以及極端氣候因應等重要課題。

核能安全委員會於8月1日預告的《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》部分條文修正草案，忽略關鍵的環境影響評估。（資料照）

實務上，環境影響評估正是補足這些層面的制度工具。

其次，環境影響評估具有程序正義的功能。目前這些運轉40年的老舊核電廠當年威權時代都未經環評審查就興建。因此，核電廠的重啟本質上與新設或重大開發並無差異，甚至在社會關注程度上更為敏感。透過環評審查程序，不僅能讓核電廠重啟符合環境永續與最新的國際安全標準，確保資訊公開透明、公民參與，讓不同意見被充分討論，更能兼顧程序正義與社會期待。

再者，參考國際核電廠管制經驗，核電延役多會納入全面性的環評檢核。例如，美國核能監管委員會（NRC）明文規定核電廠的執照展期，除了技術審查，還必須檢送「環境報告書」，並依據《國家環境政策法》撰寫補充的環境影響評估；歐洲比利時政府今年擬延役兩座核能機組，卻因未經跨境環境影響評估，被德國政府與人民抗議。雖然此案仍在程序中，但歐盟法院早在2019年的判決已明確指出，若未經環評就延長核電廠運轉年限，將違反歐盟的《環境影響評估指令》法規。這些國家並非反核，而是納入環評強化社會信任，並建構更加完整、合乎法治的審查框架。

核電廠重啟必須接受公開透明的環評檢驗，沒有環評，就不應該重啟。圖為核三廠。（資料照）

要提醒的是，台灣特有的社會與自然條件更突顯環評的必要性。台灣地狹人稠、地震颱風頻仍，且有中國武力威脅，核電廠長期運轉所面臨的各式風險遠高於歐美。因此，若在這樣脆弱的條件下開放核電廠重啟申請，卻仍是規避環評程序，將是對民主法治、環境正義、以及全民安全的極端漠視。

綜上所述，「沒有環評，就不應有核電廠重啟」。國際早有明確做法，核電廠重啟必須接受公開透明的環評檢驗，台灣更不該例外。將環評納入法定程序，不是選項，而是基本門檻。唯有納入環評機制，強化《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》的嚴謹周延與社會信任，全面檢視核電廠重啟的運轉安全與真實風險，避免因忽視潛在影響而讓社會與全民承擔沉重代價，才能長期確保我們留給子孫的，不是風險與債務，而是一個更安全正義、更環境永續的美好家園。

（台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

